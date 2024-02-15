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15 лютого 2024, 16:28

Приватбанк перерахував до держбюджету 26 мільярдів гривень податку на прибуток та дивіденди

12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів. Про це йдеться у повідомленні банку.

12 лютого 2024 року Приватбанк перерахував до державного бюджету податок на прибуток в сумі 26,0 млрд грн та перший транш дивідендів.
Фото:depositphotos

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Приватбанк є найбільшим платником податків у банківському секторі та одним з найбільших серед всіх українських компані.

Згідно із рішенням Уряду, Приватбанк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд грн.

Читайте: Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток — Гетьманцев

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.

Банки отримували високий прибуток завдяки збільшенню чистих процентних доходів передусім від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на тлі зростання відсоткової маржі та помірних відрахувань до резервів, пояснює Гетьманцев.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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