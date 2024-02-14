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14 лютого 2024, 12:20

Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток — Гетьманцев

Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Українські банки заплатили 73,5 млрд грн податку на прибуток, що у 10 разів більше, ніж за 2022 рік і в 11,5 раза більше, ніж у 2021 році.
Фото:depositphotos

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Податок на надприбутки

Зростання відрахувань пов'язане з підвищенням удвічі до 50% ставки податку на прибуток для банків на 2023 рік. З 2024 року ставку буде знижено до 25%.

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Восени 2023 року Україна була змушена запровадити оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками.

Звідки прибутки

Банки отримували високий прибуток завдяки збільшенню чистих процентних доходів передусім від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП), на тлі зростання відсоткової маржі та помірних відрахувань до резервів, пояснює Гетьманцев.

Навіть попри різке підвищення ставки податку за підсумками року 2023 року банки зафіксували історично рекордний чистий прибуток у 86,5 млрд грн, що вчетверо більше за показник 2022 року і на 12% більше за довоєнний 2021 рік.

Банківська система залишається стійкою, високо прибутковою та капіталізованою, резюмує голова парламентського комітету.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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