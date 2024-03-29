Окружний суд США засудив засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Банкмана-Фріда до 25 років ув’язнення за незаконне присвоєння коштів клієнтів на $8 млрд. Про це повідомляє Reuters.
Засновника криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство
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Окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок на засіданні суду Манхеттена після того, як відхилив твердження Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, і звинуватив його у брехні під час судових свідчень.
Присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, що стали наслідком краху FTX у 2022 році. При цьому Крах криптобіржі FTX прокурори назвали одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США.
Суддя Каплан заявив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття.
«Я зробив багато помилок», — заявив Бенкман-Фрід у суді, але продовжував наполягати на тому, що у біржі FTX була можливість розплатитися з клієнтами, коли вона обвалилась.
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Засновник FTX під час 20-хвилинного виступу перед суддею визнав, що клієнти FTX постраждали, і попросив вибачення у своїх колишніх колег з біржі.
Втрати клієнтів, інвесторів і кредиторів
Каплан заявив, що суд встановив те, що клієнти FTX втратили $8 млрд, інвестори FTX втратили $1,7 млрд, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкманом- Фрідом, втратили $1,3 млрд.
«Твердження відповідача про те, що клієнтам і кредиторам FTX буде виплачено в повному обсязі, вводить в оману, є логічно хибним і спекулятивним», — заявив Каплан.
«Злодій, який бере свою здобич в Лас-Вегас і успішно робить ставки на вкрадені гроші, не має права на зменшення вироку, використовуючи свій виграш в Лас-Вегасі, щоб повернути вкрадене», — додав він.
Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час судових свідчень, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів, взяті з FTX.
Федеральні прокурори вимагали для нього тюремного ув'язнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Мукасей стверджував, що вирок не повинен перевищувати 5−5,5 років ув'язнення.
Нагадаємо
FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.
13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.
«Мінфін» писав, що криптовалютна біржа FTX відмовилася від перезапуску платформи та пройде процес ліквідації, завдяки якому планує виплатити клієнтам гроші. Про це заявив у суді адвокат компанії Енді Дітдеріх.
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Про це пише Daily Mail.
Джеймс Гавеллс втратив свій жорсткий диск з біткоїнами вартістю 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Він здобув приголомшливі 8000 біткоїнів, які зберігав на жорсткому диску. Але його випадково викинула його колишня під час прибирання понад десять років тому, оскільки він зберігався у пакеті для сміття, і вона не знала, що він там був.
А з нещодавнім зростанням вартості біткоїна, партія біткоїнів Хавеллса фактично коштує 450 мільйонів фунтів стерлінгів на активному ринку.
Зараз вважається, що жорсткий диск, який за розміром не перевищує iPhone 2013 року перебуває в центрі утилізації відходів у Ньюпорті, Південний Вельс.
Але навіть за умови винагороди в 10 мільйонів фунтів стерлінгів тому, хто його знайде, один із працівників сміттєзвалища сказав, що шанси знайти загублену техніку дорівнюють нулю:
«Тут цілодобова охорона — кожен, хто тут працює, знає про те, що має бути поховано на звалищі під пагорбами. Але інша проблема полягає в тому, де вони почнуть шукати? Два невеликі пагорби займають декілька акрів, вони ніколи його не знайдуть. Власник багато разів відвідував ділянку — якщо він і є, то під одним з тих двох пагорбів вдалині. Він непохитний, але ніхто не може знати напевно, чи є воно тут, бо частину сміття, яке привозять, відправляють на спалювання».
Він додав: «Якщо лише комп’ютерна техніка не має якогось пристрою самонаведення, це просто неможливо. Хлопець повинен просто забути про це і рухатися далі».
Міська рада Ньюпорта, яка керує Центром перероблення побутових відходів у Південному Вельсі, вже відмовила Джеймсу в дозволі на проведення масштабних розкопок на місці знахідки.
Втім, дехто вважає, що чоловіку слід дати шанс. Один робітник сказав: «Якщо у нього є ідея, де він може бути, то йому слід дозволити шукати його. Зрештою, це його власність, якщо її можна повернути, то чому б і ні?».
но что-то пошло не так