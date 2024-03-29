Засновника криптобіржі FTX Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в'язниці за шахрайство

Окружний суд США засудив засновника збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Банкмана-Фріда до 25 років ув’язнення за незаконне присвоєння коштів клієнтів на $8 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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Окружний суддя США Льюїс Каплан виніс вирок на засіданні суду Манхеттена після того, як відхилив твердження Бенкмана-Фріда про те, що клієнти FTX насправді не втратили гроші, і звинуватив його у брехні під час судових свідчень.

Присяжні визнали 32-річного Бенкмана-Фріда винним 2 листопада за сімома пунктами звинувачення у шахрайстві та змові, що стали наслідком краху FTX у 2022 році. При цьому Крах криптобіржі FTX прокурори назвали одним з найбільших фінансових шахрайств в історії США.

Суддя Каплан заявив, що Бенкман-Фрід не проявив каяття.

«Я зробив багато помилок», — заявив Бенкман-Фрід у суді, але продовжував наполягати на тому, що у біржі FTX була можливість розплатитися з клієнтами, коли вона обвалилась.

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Засновник FTX під час 20-хвилинного виступу перед суддею визнав, що клієнти FTX постраждали, і попросив вибачення у своїх колишніх колег з біржі.

Втрати клієнтів, інвесторів і кредиторів

Каплан заявив, що суд встановив те, що клієнти FTX втратили $8 млрд, інвестори FTX втратили $1,7 млрд, а кредитори хедж-фонду Alameda Research, заснованого Бенкманом- Фрідом, втратили $1,3 млрд.

«Твердження відповідача про те, що клієнтам і кредиторам FTX буде виплачено в повному обсязі, вводить в оману, є логічно хибним і спекулятивним», — заявив Каплан.

«Злодій, який бере свою здобич в Лас-Вегас і успішно робить ставки на вкрадені гроші, не має права на зменшення вироку, використовуючи свій виграш в Лас-Вегасі, щоб повернути вкрадене», — додав він.

Суддя також заявив, що Бенкман-Фрід збрехав під час судових свідчень, коли сказав, що не знав, що його хедж-фонд витратив депозити клієнтів, взяті з FTX.

Федеральні прокурори вимагали для нього тюремного ув'язнення терміном від 40 до 50 років. Адвокат Бенкмана-Фріда Марк Мукасей стверджував, що вирок не повинен перевищувати 5−5,5 років ув'язнення.

Нагадаємо

FTX подала заяву про банкрутство, а Сем Бенкман-Фрід залишив посаду гендиректора криптобіржі 11 листопада 2022 року, коли його компанії не вдалося забезпечити порятунок після значного тижневого дефіциту ліквідності. FTX того ж дня перерахувала мільярди доларів клієнтських коштів компанії Alameda Research, яка також належала засновнику біржі.

13 грудня Сема Бенкмана-Фріда заарештували на Багамах. Американські регулятори звинуватили його у реалізації багаторічної схеми обману інвесторів. Комісія з цінних паперів та бірж повідомила, що Бенкман-Фрід обдурив інвесторів більш ніж на $1,8 млрд. Засновника FTX екстрадували до США.

«Мінфін» писав, що криптовалютна біржа FTX відмовилася від перезапуску платформи та пройде процес ліквідації, завдяки якому планує виплатити клієнтам гроші. Про це заявив у суді адвокат компанії Енді Дітдеріх.