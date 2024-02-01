FTX відмовилась від перезапуску, Worldcoin впав на тлі розслідування в Гонконзі: що нового на ринку

Worldcoin впав на 15% після повідомлення про розслідування в Гонконзі

Управління комісара з конфіденційності персональних даних Гонконгу (PCPD) повідомило про підозри щодо Worldcoin за фактом можливого порушення положень про зберігання біометричної інформації.

Спостерігач регулятора відвідав кілька робочих зон проєкту Сема Альтмана, де сканують сітківку ока.

«PCPD увійшов у шість приміщень Worldcoin, розташованих у Яу Ма Тей, Квун Тонг, Ван Чай, Сайперпорт, Сентрал і Козуей Бей, для проведення розслідувань. Він стурбований тим, що робота компанії в Гонконзі пов’язана із серйозним ризиком для особистих даних», — йдеться в заяві.

У PCPD додали, що збір і обробка персональної інформації стартапом можуть суперечити нормативним постановам Гонконгу. Відомство почало розслідування «з метою захисту конфіденційності представників громадськості».

Управління порадило громадянам ретельно зважити кілька ключових питань, перш ніж надавати свої біометричні дані. До них належать оцінка законності процесу, розуміння обсягу та мети збору, а також виявлення організацій, які отримають особисту інформацію.

Крім того, PCPD рекомендувало людям пам’ятати про термін зберігання біометричних даних і дізнаватися про заходи безпеки, вжиті для їхнього захисту.

Після повідомлень про початок розслідування курс токена WLD знизився на 15% — з $2,67 до $2,25, згідно з CoinGecko.

В Аргентині скасували податкові вимоги до криптовалют

Уряд Аргентини скасував податкові вимоги до криптовалют. Громадянам країни не доведеться декларувати цифрові активи, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Гільєрмо Франкоса.

Як зазначив чиновник, у членів уряду виникли суперечки з приводу окремих пунктів законопроєкту «Про основи та відправні точки свободи аргентинців».

Нагадаємо, 27 грудня новий білль внесли на розгляд Конгресу. Автори документа пропонували ввести податок до 15% на будь-які незадекларовані криптоактиви, сума яких перевищує $100 000. Тим часом Конгрес не зміг дійти єдиної думки з цього питання, сказав Франкос.

Експерт із фінансів Маркос Сокаро зазначив, що просте зберігання криптовалют в Аргентині не оподатковується. Однак користувачам доводиться сплачувати збори з доходу, отриманого внаслідок продажу цифрових активів.

FTX відмовилась від ідеї перезапуску

Криптовалютна біржа FTX відмовилася від перезапуску платформи та пройде процес ліквідації, завдяки якому планує виплатити клієнтам гроші. Про це заявив у суді адвокат компанії Енді Дітдеріх, повідомляє Reuters.

«Клієнти FTX, які зможуть довести свої збитки, найімовірніше, отримають усі свої гроші назад», — йдеться в заяві біржі.

Енді Дітдеріх розповів, що протягом кількох місяців біржа вела переговори з потенційними інвесторами, але ніхто з них не був готовий вкласти достатньо грошей для відновлення платформи.

Компанія також звернулася до суду з проханням отримати схвалення на визначення суми заборгованості кожного клієнта. Суддя заявив, що розмір кожної вимоги визначатиметься виходячи з того, скільки коштів зберігали користувачі на день подання заяви про банкрутство FTX.

На тлі цієї новини ціна токена FTT різко пішла вниз. В моменті токен впав до $1,55, наразі він піднявся до $2,13 Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Поліція Великої Британії конфіскувала у шахраїв 61 000 BTC

Поліція Великої Британії конфіскувала 61 000 BTC, які були отримані внаслідок інвестиційного шахрайства в Китаї. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву суду.

У повідомленні сказано, що у 2018 році правоохоронні органи Великої Британії вилучили у шахраїв чотири пристрої, на яких зберігалася перша криптовалюта. Вже в липні 2021 року поліція виявила на них 61 000 BTC, які тоді оцінювалися в 1,4 млрд фунтів стерлінгів ($1,78 млрд).

В січні 2024 року почався судовий процес над 42-річною жінкою Цзянь Вень, яку обвинувачують в причетності до відмивання 5 млрд фунтів стерлінгів.

«Вень звинувачують у тому, що вона допомагала конвертувати частину біткоїнів у готівку, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, для того, щоб приховати справжнє джерело коштів», — сказала представниця Королівської прокуратури Джилліан Джонс.

У суді заявили, що шахрайством займалася Яді Чжан, справжнє ім'я якої Чжимінь Цянь. У період з 2014 по 2017 рік жінка викрала близько 5 млрд фунтів стерлінгів у більш ніж 128 000 інвесторів. Згодом вона конвертувала ці гроші в біткоїни і під чужим ім'ям приїхала до Лондона у 2017 році.

«Присяжним повідомили, що Чжан використовувала Вень як „підставну особу“, щоб приховати джерело викрадених грошей, які використовували для купівлі біткоїна…», — йдеться в повідомленні.

Вень не заперечувала, що мала справу з біткоїнами, проте суд повинен дізнатися чи знала жінка, що доходи отримані внаслідок шахрайства.

Обсяг транзакцій в Solana за січень досяг «багаторічного максимуму»

Обсяг транзакцій в мережі Solana за січень перетнув позначку в $951 млрд, що є «багаторічним максимумом». Про це повідомляє The Block.

У порівнянні з груднем 2023 року цей показник зріс на 30%, тоді він становив $738,8 млрд.

«Зростання активності на блокчейні значно перевищує рівні, що спостерігалися у 2023 році та протягом більшої частини 2022 року. Наприклад, у вересні 2023 року обсяг транзакцій у мережі Solana сягнув мінімуму в $40 млрд», — йдеться в повідомленні.