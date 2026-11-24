Канадський долар за минулий період продовжив дешевшати, опинившись на нових мінімальних позначках порівняно з минулим місяцем. Основними джерелами руху стали зміни очікувань щодо подальшої політики ФРС і Банку Канади, а також зниження нафтових котирувань і посилення глобального неприйняття ризику.

Чинником основного прискорення зростання ціни в парі стала публікація американського індексу споживчих цін за жовтень: ціни зросли на 0,4% замість 0,3%, базовий показник додав 0,3%. Попри уповільнення відносно вересневих 0,6%, результат виявився вищим за ринкові прогнози й указував на збереження інфляційного тиску в американській економіці. Ці дані були вкрай важливими ще й на тлі заяви представника ФРС Крістофера Воллера, який виступив на підтримку підвищення процентних ставок уже в грудні, заявивши, що за базового зростання близько 0,3% і вище варто обговорювати підвищення ставки одразу на пів пункту. Це суттєво змінило оцінку подальшої траєкторії грошово-кредитної політики США: індекс долара зріс на 0,57%, дохідність дворічних казначейських облігацій США піднялася приблизно на 18−19 базисних пунктів, дохідність десятирічних казначейських облігацій піднялася вище 5%, а ймовірність грудневого підвищення ставки ФРС збільшилася приблизно до 91%. Тоді як імовірність грудневого підвищення ставки Банком Канади за ринковими оцінками була нижчою за 50%.

До цього додалася нафта, яка впала до двомісячного мінімуму, коли в США дали зрозуміти, що нові військові дії проти Ірану не потрібні. Додатковий тиск чинила публікація канадського індексу споживчих цін за жовтень: річна інфляція залишилася на рівні 3,1% за очікуваних 3,2%, медіанний показник інфляції зберігся на рівні 2,0%, а усічений показник знизився з 1,9% до 1,8%. Інфляція без урахування енергетичних компонентів також уповільнилася з 2,1% до 2,0% у річному вимірі. Ці дані послабили аргументи на користь швидкого продовження підвищення процентних ставок: імовірність підвищення ставки знизилася приблизно з 54% до 38%, а дохідність дворічних канадських державних облігацій скоротилася на 4,2 базисного пункту.

Своєю чергою, додатковим чинником зміцнення долара США стало посилення напруженості на світових фінансових ринках. Інвестори почали масово скорочувати позиції в акціях технологічних компаній на тлі побоювань щодо завищених оцінок компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, і стійкості їхніх майбутніх доходів. Сукупна капіталізація світового фондового ринку скоротилася майже на 9 трлн доларів відносно серпневих максимумів, а індекс волатильності VIX досяг позначки 30 пунктів, що посилило попит на ліквідні захисні активи, насамперед американський долар.

Зміну пріоритетного вектора у висхідному напрямку було підтверджено, і з високою ймовірністю її може бути продовжено.

Для цього ціні необхідно впевнено закріпитися вище рівня 1,4293, де очікується межа ключової зони підтримки з високою активністю покупців, які стримуватимуть спроби повернутися до зниження.

У разі локальної корекції та формування впевненого відскоку після ретесту цієї зони з'явиться сигнал до розвитку наступної хвилі зростання з цільовою областю в районі 1,4465−1,4541.

Поточний сценарій буде скасовано в разі пробою зони підтримки з подальшим закріпленням ціни нижче розворотного рівня на 1,4207.

***

Сподобалася моя стаття і ви користуєтеся застосунком Telegram?



Якщо ви відповіли на обидва запитання «Так!», тоді підпишіться на мій канал і більше ніколи не пропускайте нові випуски.