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26 березня 2024, 19:52

Збанкрутіла криптобіржа FTX продає акції ШІ-стартапу Anthropic на $884 мільйони

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX досягла угоди про продаж більшої частини своєї частки в ШІ-стартапі Anthropic за $884 млн. Найбільшим покупцем стала група, пов'язана із суверенним інвестиційним фондом ОАЕ Mubadala. Ця група купує акції Anthropic на майже $500 млн, повідомляє CNBC.

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX досягла угоди про продаж більшої частини своєї частки в ШІ-стартапі Anthropic за $884 млн.
Фото: informator.ua

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Другим за величиною покупцем у акцій Anthropic є Jane Street, торгова фірма, в якій працював засновник FTX Сем Бенкман-Фрід. Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор дочірнього хедж-фонду FTX Alameda Research, також раніше працювала на Jane Street. Компанія купує акції на суму майже $100 млн.

Керівник відділу кількісних досліджень Jane Street Крейг Фоллз також запропонував особисто купити акції на суму близько $20 млн.

Венчурний фонд HOF Capital, фонд Foundation і фонди під управлінням Fidelity Management також у списку компаній, які купують акції Anthropic.

Варто зазначити, що продаж акцій ще має схвалити суддя Джон Дорсі, який розглядає справу про банкрутство FTX у Делавері.

Інвестиція в Anthropic

Під керівництвом Бенкмана-Фріда FTX інвестувала $500 млн у компанію Anthropic, яка була заснована колишніми співробітниками OpenAI у 2021 році, до буму генеративного ШІ.

У грудні 2023 року оцінка компанії досягла $18 млрд, що означає, що приблизно 8% частки FTX становитиме приблизно $1,4 млрд.

Продаж акцій Anthropic стане значною перемогою для FTX, яка у січні зобов'язалася повернути своїм клієнтам 100% вартості їх активів на момент банкрутства компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що криптовалютна біржа FTX відмовилася від перезапуску платформи та пройде процес ліквідації, завдяки якому планує виплатити клієнтам гроші. Про це заявив у суді адвокат компанії Енді Дітдеріх.

Джерело: Мінфін
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