Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у березні, становив $855 млн. Це на 25% менше, ніж у лютому $1,138 млрд. Про це свідчать дані Нацбанку.
27 квітня 2024, 11:56
Банки скоротили ввезення готівкової валюти
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Загалом за березень було ввезено $622 млн, банкнот євро ввезли на $231 млн в еквіваленті. Відтік готівкової валюти у цьому місяці становив $70 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/194232/
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43452
при помощи их можно не только блокировать счета — но и тупо отжать все имущество «ухылянта».