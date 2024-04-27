Два топменеджери «Ощаду» перейшли у «Сенс Банк»

Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор « Ощадбанку » Сергій Максюта та Олексій Наглій за результатами конкурсу обійняли посади членів правління «Сенс Банку». На новому місці вони обійматимуть аналогічні посади. Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на інформацію в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Зазначається, що наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня 2024 року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки.

Раніше, з вересня 2018 року до травня 2020 року, Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному «Укрексімбанку».

Наглій до приходу в «Ощадбанк» із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.