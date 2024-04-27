Директор фінансово-економічного департаменту та генеральний операційний директор «Ощадбанку» Сергій Максюта та Олексій Наглій за результатами конкурсу обійняли посади членів правління «Сенс Банку». На новому місці вони обійматимуть аналогічні посади. Про це пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на інформацію в системі розкриття Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
27 квітня 2024, 12:49
Два топменеджери «Ощаду» перейшли у «Сенс Банк»
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Зазначається, що наглядова рада банку ухвалила таке рішення 23 квітня 2024 року, призначивши нових членів правління на зазначені посади на три роки.
Раніше, з вересня 2018 року до травня 2020 року, Максюта обіймав посаду фіндиректора в державному «Укрексімбанку».
Наглій до приходу в «Ощадбанк» із травня 2018 року до березня 2020 року працював у Deloitte керівником відділу якості даних.
Джерело: Мінфін
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