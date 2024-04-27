«Король облігацій» Білл Гросс не радить купувати бонди

Інвестор Білл Гросс, якого називають «королем облігацій», сумнівається, що облігації варто купувати, оскільки їх дохідність різко зросла у четвер після звіту ВВП США. Про це пише Bussines Insider.

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На тлі звіту прибутковість американських облігацій підскочила на понад 4,7%, а технологічний сектор упав більш ніж на 1% у четвер вдень.

Гросс також не рекомендує інвесторам купувати акції великих технологічних компаній, окрім Microsoft.

Нагадаємо, що це вже не вперше «король облігацій» засумнівався у доцільності використання цього інструмента, у 2021 році він назвав бонди інвестиційним «сміттям».