Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації
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«За» проголосували 243 нардепи. Железняк зазначив, що законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету.
Попереду друге читання
«Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — написав Железняк у Telegram.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.
30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.
Коментарі - 34
Реально это высказывание римского историка Публия Корнелия Тацита, который жил примерно через 150 лет после смерти Цицерона и в адрес варварских государств, а не Римской Империи:
«Чем ближе государство к падению, тем более идиотские его законы»
Мало кто ожидал что будет принят вот так поспешно и с кучей глюков. Все депозиты, счета и ценные бумаги в опасности. Первые блокировки счетов по повесткам без всякого сомнения создадут панику населения и массовый отток средств из банков с конвертации наличной гривны в доллар.
Мало сомнения, что следующий шаг Зеленского — запрет на выход в наличную гривну.
Просто в противном случае есть риск краха банковской системы. У юрлиц 200 миллиардов гривен на счетах, они давно в Кипрах сидят, а у физлиц — 1 триллион.
Намерение — ограбить тех, кто не хочет мобилизоваться. Поэтому далее пойдут дополнительные законы и скорее всего на анализе схем вывода денег «ухилянтом». Наверняка по аналогии с банкротными законами с признанием сделок ничтожными и т. п.
Поэтому важно рвать связь переводов и даже если деньги отдаются родственнику, то снять наличкой и пложить ему из наличных снова.
Перевод — юридическая мина и основание для блокировки.
Да что там блокировки. Раз так начали, то далее и до конфискаций дойдут.
Норма про спільне майно працює тільки в разі розділу того майна під час розлучення.
Таку маячню любило заносити в мозок боржнику попереде покоління колекторів.
Как с луны упали
И потом не путайте коллекторов из гопников и КОЛЛЕКТОРОВ в виде государства. Последние быстро поправят нужные им законы, если что-то не будет работать.
Это просто наивно думать, что они оставят простые схемы вывода имущества из блока, если у государства есть цель его захватить.
Также соберутся за 1 день и примут новый закон. Делов-то.
Сегодня Украинская Правда опубликовала большую статью, где пишет про то, что Зеленский попробовал отправить Залужного в отставку после большого соцопроса, который был запрещен к публикации.
Там сильные антивоенные настроения населения в опросе. Да тут и социолог не нужен, почитайте даже форумы тут. 1−2 патриота, а 100500 задолбанных войной
Варианты возможны очень разные. Для начала большой вопрос хватит ли у банков ликвидности для оттока счетов. Скорее всего ответ уже есть — нет. Поэтому вопрос встанет не комиссии, а о лимитах на снятия налички.
Далее мужики сейчас перебросят деньги на счета жен. Будет лаг пока военкомы одной извилиной додумаются, что имущество в браке совместное и жена отвечает по обязательствам мужа. Начнут их блочить.
Поэтому вероятно скоро у банков появится новый продукт «счета любимых бабушек» :)
Думаю в Конгрессе США будут спрашивать зачем делать транши на пенсии в Украину, если Украина страна бабушек-миллионеров
Но юмор-юмором, но по факту бабушки не помогут тоже. Тренд на захапать имущество тех кто не хочет на мобилизацию идти понятный, поэтому далее «бешенный принтер» Рады начнет печатать законы уже против бабушек, которые имели финансовые отношения с внучками-ухилянтами
Тут очень важный момент наличный кеш даже в случае депозита на бабушку — разорвать цепочку безналичных переводов. Как говорил мой знакомый адвокат:
«Это с чего это вы решили, что у бабушки деньги от внука? Это же наличные деньги были. Они что подписаны, помечены или надкушены? Да бабушка всю жизнь копила под матрасом!»
Тут часто пишуть, що закон злизаний з рф. Там це провели і нічого не рухнуло. Тому ми не будемо першопрохідцями.
Это чисто наша тема завалить врага трупами чайников.
Сейчас под Авдеевкой НОЛЬ чмобиков, там бегают тысячи наемников.
Спільна власність працює в декількох передбачених законом випадках.
Якби ваші гарячкові вигадки мале б місце, то кожний позов банку проти боржника повертав би стягнення на майно дружини або батьків.