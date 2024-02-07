Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«За» проголосували 243 нардепи. Железняк зазначив, що законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету.

Попереду друге читання

«Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — написав Железняк у Telegram.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.