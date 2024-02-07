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7 лютого 2024, 13:36

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«За» проголосували 243 нардепи. Железняк зазначив, що законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету.

Попереду друге читання

«Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — написав Железняк у Telegram.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

30 січня Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 34

+
+201
alex7722
alex7722
7 лютого 2024, 13:38
#
Чем ближе крах империи тем безумнее её законы. Цицерон
+
+48
agfromua
agfromua
7 лютого 2024, 14:01
#
Цицерон, 106−43 гг. До Н Э. Считается, что падение Римской империи (Западной) произошло в 5-м веке НЭ. Как сказал бы современный философ Арестон, через два-три века всё закончится)))
+
0
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:07
#
Эта фраза ошибочно приписывается к Цицерону.

Реально это высказывание римского историка Публия Корнелия Тацита, который жил примерно через 150 лет после смерти Цицерона и в адрес варварских государств, а не Римской Империи:

«Чем ближе государство к падению, тем более идиотские его законы»
+
+266
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 13:51
#
«Парламент — не место для дискуссий». Все ржали над Рашкой, а по факту такой закон сомнительный с точки зрения Конституции прияли не обсуждая. Украина завелась своим «бешенным принтером» законов как и у ребят за поребриком.

Мало кто ожидал что будет принят вот так поспешно и с кучей глюков. Все депозиты, счета и ценные бумаги в опасности. Первые блокировки счетов по повесткам без всякого сомнения создадут панику населения и массовый отток средств из банков с конвертации наличной гривны в доллар.

Мало сомнения, что следующий шаг Зеленского — запрет на выход в наличную гривну.

Просто в противном случае есть риск краха банковской системы. У юрлиц 200 миллиардов гривен на счетах, они давно в Кипрах сидят, а у физлиц — 1 триллион.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 14:45
#
У чоловіків немає грошей. Все давно переписано на жінок
+
+15
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:54
#
Да бред это. Муж и жена имеют общее имущество. Жена отвечает по всем обязательствам мужа. Конечно военкомы туповатые и будут до этой простой истины доезжать некоторое время, но что это время даже не 1 месяц очевидно. Плюс нужно понимать, что тут важнее намерения власти, чем конкретный закон.

Намерение — ограбить тех, кто не хочет мобилизоваться. Поэтому далее пойдут дополнительные законы и скорее всего на анализе схем вывода денег «ухилянтом». Наверняка по аналогии с банкротными законами с признанием сделок ничтожными и т. п.

Поэтому важно рвать связь переводов и даже если деньги отдаются родственнику, то снять наличкой и пложить ему из наличных снова.

Перевод — юридическая мина и основание для блокировки.

Да что там блокировки. Раз так начали, то далее и до конфискаций дойдут.
+
+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 15:01
#
Мама і бабуся не відповідають за сина та онука
+
+24
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 лютого 2024, 15:03
#
Процитуйте норму закону щодо спільної відповідальності, шановний балаболе.
Норма про спільне майно працює тільки в разі розділу того майна під час розлучення.
Таку маячню любило заносити в мозок боржнику попереде покоління колекторів.
+
0
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 15:12
#
Статью 57 семейного кодекса откройте. Личным имуществом является полученное по безвозмездным сделкам. Нажитое совместно в браке — совместное.

Как с луны упали

И потом не путайте коллекторов из гопников и КОЛЛЕКТОРОВ в виде государства. Последние быстро поправят нужные им законы, если что-то не будет работать.

Это просто наивно думать, что они оставят простые схемы вывода имущества из блока, если у государства есть цель его захватить.

Также соберутся за 1 день и примут новый закон. Делов-то.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 лютого 2024, 15:14
#
Казковий блазень, нарив найтупіший пруф з можливих))))
+
+14
nsns3212
nsns3212
7 лютого 2024, 13:54
#
Те банкам хана
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 14:46
#
Ні, просто чоловіки підуть в ТЦК щоб розблокувати рахунки на які вони отримують зарплату
+
0
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:56
#
В Сумах и Полтаве военкомы объявили о том, что план мобилизации выполнен на 8% и 12%.

Сегодня Украинская Правда опубликовала большую статью, где пишет про то, что Зеленский попробовал отправить Залужного в отставку после большого соцопроса, который был запрещен к публикации.

Там сильные антивоенные настроения населения в опросе. Да тут и социолог не нужен, почитайте даже форумы тут. 1−2 патриота, а 100500 задолбанных войной
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 15:05
#
Блокування рахунків допоможе виконати план по мобілізації
+
+15
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 15:14
#
Не думаю. Скорее может создать политический кризис еще на фоне оставки Залужного. На Украинской Правде пишут, что СБУ уже с Банковой прилетело, чтобы готовились к протестам
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
7 лютого 2024, 14:32
#
Банкам не хана, а лафа. Поднимут комиссию за обналичку. Не будут платить проценты по счетам. Пока военкомы не раздуплятся и не отозвут свои блокировки, если отозвут. А в течении этого времени в распоряжении банков бесплатные ресурсы несостоявшихся мобилизированных.
+
+30
Sergey Podik
Sergey Podik
7 лютого 2024, 14:34
#
У этих несостоявшихся есть ещё два месяца на выход в кеш
+
+5
Riojas
Riojas
7 лютого 2024, 14:42
#
Очень еще не факт, что два месяца будет. Сейчас примут совершенно неофициально выдавать по тыщевдень © и все.
+
+15
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:39
#
Вопрос в том, что таких экспериментов над финансовой системой никто в мире не проводил. Нужно быть совсем чокнутым, чтобы их ставить на себе. Что выйдет — никто не знает.

Варианты возможны очень разные. Для начала большой вопрос хватит ли у банков ликвидности для оттока счетов. Скорее всего ответ уже есть — нет. Поэтому вопрос встанет не комиссии, а о лимитах на снятия налички.

Далее мужики сейчас перебросят деньги на счета жен. Будет лаг пока военкомы одной извилиной додумаются, что имущество в браке совместное и жена отвечает по обязательствам мужа. Начнут их блочить.

Поэтому вероятно скоро у банков появится новый продукт «счета любимых бабушек» :)

Думаю в Конгрессе США будут спрашивать зачем делать транши на пенсии в Украину, если Украина страна бабушек-миллионеров

Но юмор-юмором, но по факту бабушки не помогут тоже. Тренд на захапать имущество тех кто не хочет на мобилизацию идти понятный, поэтому далее «бешенный принтер» Рады начнет печатать законы уже против бабушек, которые имели финансовые отношения с внучками-ухилянтами

Тут очень важный момент наличный кеш даже в случае депозита на бабушку — разорвать цепочку безналичных переводов. Как говорил мой знакомый адвокат:
«Это с чего это вы решили, что у бабушки деньги от внука? Это же наличные деньги были. Они что подписаны, помечены или надкушены? Да бабушка всю жизнь копила под матрасом!»
+
0
JWT
JWT
7 лютого 2024, 14:47
#
> Вопрос в том, что таких экспериментов над финансовой системой никто в мире не проводил.

Тут часто пишуть, що закон злизаний з рф. Там це провели і нічого не рухнуло. Тому ми не будемо першопрохідцями.
+
0
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:49
#
В России никакой мобилизации по факту нет. Там мужики ездят за границу спокойно. Все эти меры положены там под сукно, т.к. ставка сделана на профессиональных наемников. Им платят по $10.000 и заставляют на полигоне сдавать сложные экзамены до отправки на фронт. Поскольку эта схема у них показала уже эффективность относительно чмобиков, то они ее менять и не собираются.

Это чисто наша тема завалить врага трупами чайников.
+
+23
JWT
JWT
7 лютого 2024, 14:53
#
Ще більшої дичини я не чув. Так, мобілізованим в рф платять гроші, більшість іде добровільно, через те що вони жибраки або зеки. Називати всіх їх «професійними найманцями»… ну це прям топ.
+
0
fucktus
fucktus
7 лютого 2024, 14:58
#
Мобилизованные у них давно отведены на 2ю и 3ю «линию Суровикина» в резерв и на импровизированные сборочные цеха FPV из китайских комплектов.

Сейчас под Авдеевкой НОЛЬ чмобиков, там бегают тысячи наемников.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 15:08
#
Тисячі алкашів за гроші завалюють тілами Авдіївку
+
0
bah55
bah55
7 лютого 2024, 15:09
#
На кого працюєш, *** ?
+
+5
Riojas
Riojas
7 лютого 2024, 14:59
#
Даже в рф не додумались блокировать счета.
+
+9
Oleksii Ch
Oleksii Ch
7 лютого 2024, 15:07
#
Припиніть теражувати свою хвору маяню про блокування рахунків дружини через якусь уявну спільну власність. Родичи жодного ступеню не відповідають за борги громадянина, крім у випадку успадкування.
Спільна власність працює в декількох передбачених законом випадках.
Якби ваші гарячкові вигадки мале б місце, то кожний позов банку проти боржника повертав би стягнення на майно дружини або батьків.
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2024, 15:23
#
Вы считаете, что завтра список «нескольких предусмотренных законом случаев» не расширится? По ту сторону тоже не дурные сидят. Допустим, в обереге уже хранится информация о родителях, как вы думаете, зачем? Не для того ли. чтобы «обеспечительные меры» распространить максимально широко
+
+36
Kharakternyk
Kharakternyk
7 лютого 2024, 14:39
#
Геноцид!
+
+30
Bookseller
Bookseller
7 лютого 2024, 14:57
#
Всё что этот закон изменит в моей жизни — это то, что я уже перестал пользоваться укрбанками. Теперь я абсолютно финансово независимый от этого государства человек. Это в принципе всё. А дальше я на него плевал… :) Но на рабов этот закон повлияет, ну на то они и рабы…
+
+14
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 лютого 2024, 15:09
#
Зрозуміло, на мамкіну зарплату живеш
+
0
Riojas
Riojas
7 лютого 2024, 15:24
#
Как я понимаю, у вас уже решен главный вопрос — вы физически не находитесь на территории страны…
+
+55
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
7 лютого 2024, 15:00
#
Я за кошелёк Зеленского воевать не пойду…
+
0
bah55
bah55
7 лютого 2024, 15:11
#
Набігло купа рашистів. Де адмін?
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