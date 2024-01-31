Банківські рахунки військовозобов’язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 січня 2024, 10:54

Банківські рахунки військовозобов’язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо

Банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків. Про це йдеться в законопроєкті № 10449, пише Finclub.

Банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду.
Фото:forbes.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», підготовлений Міноборони, передбачає посилення мобілізаційних заходів, зокрема шляхом фінансових обмежень.

Вперше цей проєкт був внесений до парламенту 25 грудня 2023 року, але після критики був відкликаний 11 січня 2024 року.

Оновлена версія документа навіть після доопрацювання передбачає збереження норми про блокування рахунків ухилянтів.

Блокування рахунків

В прикінцевих та перехідних положеннях проєкту зазначено, що всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Хоча закон, який пропонується, набуде чинності лише через 30 днів після опублікування. Тобто громадяни муситимуть перші 30 днів із зазначених 60-и виконувати норму, яка на той момент навіть не буде чинною. Вірогідно до другого читання цю колізію виправлять.

Уточнення облікових даних пропонується робити трьома способами:

1) через центри надання адміністративних послуг;

2) через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста;

3) через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем свого перебування або знаходження.

Якщо громадянин самостійно не з'явиться для оновлення даних, ТЦК та СП попросить Національну поліцію здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Ймовірно за статтями 210 та 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають грошові штрафи за порушення українцями законодавства про військовий обов'язок і військову службу, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нові штрафи передбачені законопроєктом № 10379, який з 25 грудня знаходиться в парламенті. Йдеться про 17 тис. грн штрафу за порушення правил військового обліку та 204 тис. грн штрафу за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Якщо поліція за 15 днів не знайде військовозобов'язаного, ТЦК та СП протягом наступних 5 днів відправить громадянину вимогу про виконання обов’язку військовозобов'язаного. Зробить це в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті), або в паперовій формі — засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Така повістка буде вважатися врученою, навіть якщо лист не зможуть вручити «з інших причин».

Після чого у військовозобов'язаного буде 10 днів для добровільної появи в ТЦК та СП за таким викликом.

Якщо він не з'явиться, ТЦК та СП направить до суду вимогу накласти арешт на кошти та інші цінності громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах. Жодних виключень не передбачено навіть для військових ОВДП.

Суд буде зобов'язаний ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

Арешт рахунків буде застосований на строк до виконання громадянином вимог ТЦК та СП. Новий закон зобов'язуватиме громадян не тільки з’являтися за викликом до ТЦК та СП, як зараз, але й реєструвати електронний кабінет та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Лише після того, як ТЦК та СП відкличуть свою вимогу (механізм та строки відкликання не прописані), виконавче провадження щодо арешту рахунків буде підлягати завершенню.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 101

+
+313
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:01
#
Після прийняття цього законопроекту банківська система України
повинна впасти, бо всі ухилянти одночасно знімуть всі свої кошти
з усіх своїх рахунків в укрбанках…
+
+280
Sarevok
Sarevok
31 січня 2024, 11:01
#
Умные люди сделали это заранее.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:09
#
Дійсно, «розумники» не тільки позакривали рахунки в укрбанках
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Але поки не вели ще й таку норму, хай «розумники» підсуєтяться
та швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину та продовжувати
ховатись від ТЦК…
+
+106
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:12
#
Ну вы же конечно не прячетесь? Или, как обычно при таких заявлениях, по той или иной причине вас это не касается?
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:47
#
Riojas

Неужели каждому «умнику» надо ежедневно писать,
что живу и работаю на Северной Салтовке
в славном городе Харькове.
Ведь наименование города даже прописано в профиле.
Лично мне загранпапорт надо будет переоформлять
ближе к 2030 году и не раньше…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:52
#
Вот сразу видно «эксперта»!!!
НЕ НЕСИ ПУРГУ!!!
Можешь в любой момент пойти и поменять био загран паспорт с заменой фото! Проблема…
Цена вопроса, была около 800 гривен!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:46
#
GrugoriyHoland

Загран у меня действителен до 2031 года
и поэтому мне его не надо менять
ни даром ни за деньги…

Ну, а ты продолжай истерить и дальше…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:56
#
Мне истерить не надо!
Денег у меня в этой стране нет!
С документами у меня все в порядке.
От ТЦК я не бегаю, все документы нового образца!
Вопрос с проживанием на постоянной основе в ЕС у меня и моей семьи решен.
«Партнерские» начисления происходят каждый квартал на карту официально открытую в банке ЕС
За что мне переживать ?
До границы, при наличии не одного авто. доедем за 5 — 6 часов (по «большому» кругу).
Так за что мне переживать?
Это тебе надо переживать, ВЕДЬ центр экономически важных интересов (наличие сбережений и прочих денежных средств. а также получение прямого дохода от эконом деятельности в сумме более 12 т евро в год) у вас находится где, в какой стране? Ну так вам, и надо переживать!
А мне переживать особо и не о чем.
+
+82
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 12:06
#
По ряду причин (возраст, состояние здоровья, состав семьи , работа) человек может не быть военнообязанным и тогда все эти ограничения на него не распространяются. Как правило, именно такие люди громче всех кричат в интернете про ухилянтов и трусов, которые прячутся от ТЦК.
+
0
mlp711141
mlp711141
31 січня 2024, 13:32
#
А где в профиле можно поменять, что я в Польше живу? Или мне в профиле указать мой родной оккупированный Мариуполь?
+
+47
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:15
#
Что ты пишешь очередной бред!!!
…нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Очередное ДНО!!!
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
Тебе надо не «пускать пудру» в глаза, а подумать чем для государства Украина закончиться только попытка таких действий!
Во истину —глупость человеческая не знает предела.
Так ты оказывается «эксперт» не только по укр банкам ты еще специалист по международному миграционному праву и по международным конвенциям в защите прав человека!
+
+20
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:21
#
Не думаю, что отказ в продлении паспорта автоматически будет означать ваш выход из украинского гражданства. От этого так просто не отделаешься.
+
+52
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:22
#
Да, я тоже так думаю, но это уже 100% гарантия получения «убежища» со всеми «плюшками» . Ну и возможность «раскачать» в судах массу вопросов.
+
+15
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:27
#
По идее сам факт того, что по возвращению в страну вас призовут в армию, это основание для убежища и невыдачи. Главное туда выбраться)
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:32
#
И не только для получения убежища! Мы все дружно забываем, что Судебный аппарат ЕСПЧ работает на принципах прецедентного права. А это при любых подобных «движухах» открывает широкие возможности. Да и элемент «правовой помощи» для таких граждан, как правило достаточно доступен по ценам и условиям.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
31 січня 2024, 12:01
#
Суды вероятно могут быть и возможно там есть перспективы, но сам факт отказа выдачи загранпаспорта всё же не снимает гражданство и, к сожалению, маловероятно что даст основания для получения полноценного статуса беженца.

Похожая ситуация сейчас происходит в Беларуси, где для продления надо ехать в страну, а поэтому многие беларусы не могут сделать ВНЖ себе заграницей и не у всех достаточно оснований (или есть другие причины) — чтобы податься на полноценную защиту.

Максимум что в таких случаях дают — «временный проездной документ», который позволяет только вернуться в страну гражданства.

Есть ещё одна мера о которой пока не говорят — потенциальная аннуляция действующего паспорта. Как понял пока в новом законе этого не прописано — но ничего исключать нельзя — и если теоретически это введут, тогда может коснуться и тех кто уже себе сделал в срочном порядке загран на 10 лет — и при любой попытке пересечения границы / на паспортном контроле — паспорт высветится как недействительный и пересечь границу без обращения в консульство вероятно не получится.

Вот такое тоже не исключено, но тут тоже многое зависит от реакции те же европейских стран, которые многим дали временную защиту и т. п.

Будет видно, конечно, что реализуют на практике.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:21
#
Это называется не много по другому и работает тоже не много не так. Аннулировать могут только действующий паспорт, но в рамках закона
1.ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
И это только в «отдельных» случаях, с обязательной выдачей «временного разрешения на вьезд в Украину»
Но так как Украина, есть подписант международных конвенций по правам человека, миграции и т. п. То консульский отдел, обязан выдать правовым организациям в рамках конвенции данные гражданина (запись в демографическом реестре) и решение Украинского Суда, которым ему запрещено выезжать (находиться) за пределами Украины. Ну, а потом, после рассмотрения (от 7 до 24 дней) принимается решение, в большинстве, когда возврат на родину явно грозит физическими страданиями. преследованию, смертью, гражданин получает «классифицированный» тип убежища.
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
31 січня 2024, 12:33
#
Да, всё возможно и возможно будет так.

Но я в целом имею ввиду что вопрос рассмотрения предоставления полноценного убежища человеку — вопрос более индивидуальный как для каждого человека, так и для страны конкретной. И какие там будут решения, особенно если подобное явление станет массовым, — пока что думаю сложно сказать.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:37
#
Да мне самому интересно чем эта история закончится! Открывается широкое «поле для маневра».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:43
#
Riojas
«Не думаю, что отказ в продлении паспорта…»

А ведь я писал о биометрическом загранпаспорте,
который никто и никогда не продлевает, а вы и GrugoriyHoland
почему-то зациклились на внутреннем паспорте в виде книжечки,
ведь паспортная ID-карта тоже выпускается на 10 лет и тоже
не подлежит продлению, а только перевыпуску.

По факту, оформляется новый загранпаспорт со сроком
действия 10 лет, а старый либо сдаётся либо остаётся
у гражданина по его просьбе, особенно если там
вклеены десятилетние визы…
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:47
#
Умник !
Там так написано, или ты читать не умеешь?
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:15
#

Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.

В комментарии так написано? Или нет?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:53
#
GrugoriyHoland
«Многие только и ждут…»

Не стоит хамить, Григорий…
Научись спокойнее реагировать,
в том числе, и на мои тексты…

Как вариант, предложат предоставить справку из ТЦК.
Кто сможет предоставить такую справку — тому
оформят новый, кто не сможет, порекомендуют
приехать в Украину и там оформить в ДМС.

Продолжай писать о своих ожиданиях, ведь
тебе в этом году стукнет 59, а значит до
заветной пенсии всего-то какой-то годик
остался и дальше можешь свалить
из Украины, куда глаза глядят…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:35
#
GrugoriyHoland

А что собственно может случиться, если кому-то откажут
в оформлении нового биометрического загранпаспорта
без предоставления информации о постановке на учёт в ТЦК.

Я понимаю, что читая мои тексты тебя реально переклинивает,
и ты начинаешь нести пургу, ведь перепутать паспорт гражданина
Украины с биометрическим загранпаспортом — это нужно быть
семь пядей во лбу…
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:42
#
Меня переклинивают не ваши тексты. а полное не знание «предмета».
И постоянное желание выглядеть глупее чем есть на самом деле!

Ты хоть раз обращался в посольство Украины за рубежом, ты сам знаешь, что такое процедура замены паспорта с уточнением адресных данных. да или нет?

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:54
#
GrugoriyHoland

Неоднократно попадали в просак со своими аргументами
и сегодня в очередной раз опростоволосились, перепутав
биометрический загранпаспорт с внутренним папортом
гражданина Украины.

Хотя для вас это в норме вещей — сначала кидатся с хамством
и оскорблениями в мой адрес, а потом тихонько слиться,
понятно что без извинений…

Продолжайте и дальше истерить на тему дна,
но всё-таки поберегите своё здоровье, вам ведь
в этом году стукнет 59 лет, а это не так и мало…

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:02
#
Что перепутал?
Это ты писал?
, нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Когда у нас ввели биометрию?
Какой срок биометрического паспорта?
…швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину продовжувати
ховатись від ТЦК…
Это ты писал? Так что перепутал?

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:58
#
Ну, а вам сколько, учитывая то что вы с ваших слов принимали участие в проекте «Энергия» создание «буран»?
Мы же уже считали, что тоже не менее 60!
+
+47
Sarevok
Sarevok
31 січня 2024, 11:49
#
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ. В цивилизованной части мира механизм работы с беженцами из диктаторских помоек, вроде Белоруссии, которые отказывают своим гражданам в выдаче паспортов за границей, давно налажен.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:53
#
100%
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:05
#
Sarevok
«Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ.»

Если не в курсе, то все украинцы, особенно мужчины
призывного возраста, выехали из Украины в статусе беженцев.

Многие сейчас за границей находятся в статусе туристов.
Как вариант, они могут попросить политического убежища,
под предлогом отказа идти в ВСУ и умирать за свободу
и независимость Украины — а вот какую бумажку им выдадут
или не выдадут, об этом даже власти стран ЕС ещё сами
ничего не знают, в отличие от вас…
Знаю только одно — в Польше сейчас огромный ажиотаж
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу.

Как часто пишут, поживём — увидим.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:26
#
.в Польше сейчас огромный ажиотаж
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу…

Это тебе кто рассказал?
Сообщаю для эксперта!!!
Если и есть очереди, так только по вопросу замены биометрического загран паспорта выданного гражданам в возрасте до 16 лет, срок действия которого не 10 лет, а ЧЕТЫРЕ ГОДА, в отдельных случаях до 5 — 6 лет ( с отдельной отметкой в паспорте).
А также масса граждан обращается за общими консульскими вопросами -заверение документов, получения справок и «витягів».

НЕ ПЕШИ БРЕД!!!
Тем более с чужих, не проверенных слов!
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
31 січня 2024, 12:55
#
Немного добавлю информации к дискуссии, если будет полезным и интересным кому-то, т.к. много изучаю групп по эмиграции.

Действительно, в некоторых странах ЕС как только ещё первая новость вышла об этом потенциальном запрете на изготовление загранпаспортов без документа о военном учёте — часть людей решили быстрее выпустить себе либо второй загранпаспорт (что разрешено законом Украины), либо поменять действующий — если он уже близок к завершению — т.к. когда срок менее полгода, то старый аннулируют паспорт при выдаче нового.

Так вот именно узнав о возможности получить второй загранпаспорт («на всякий случай») при действующем текущем — часть людей действительно поспешили это сделать, но не в консульства (куда и так в целом проблемно часто записаться), а в ДП Документ — представительства которого открыли в разных странах ЕС.

В ЕС в ДП «Документ» можно записаться онлайн на конкретное время (обычно крайне сложно и не более чем на 6−7 дней вперёд), либо же встать в живую очередь. Именно поэтому многие узнав эту новость начали активно занимать живую очередь с утра, но подобный ажиотаж был, скажем, и в 1-й год войны, когда у многих не было загранпаспорта при пересечении границы или же подходил срок и не успели поменять в Украине.

Да, некоторые люди всегда поддавшись эмоциям могут быстрее начать делать запасной загран, но по факту — если закон примут быстро — то на момент выдачи загран могут не выдать физически без учёта ТЦК, либо не исключено что примут массовую аннуляцию.

Посмотрим.
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 13:03
#
Один раз в жизни обратился в наше посольство, еще когда меняли сов паспорта со штампами «гражданин Украины».
Хапнул проблем по самое горло, тогда консульские отделы работали два дня в неделю.
Получил временное разрешение на вьезд (49 дойч марок) и «зарекся» -держаться от государства как можно дальше (в рамках закона).
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
31 січня 2024, 13:20
#
В консульствах действительно творится «ад» судя по множественным отзывам (я ни разу не был, не могу сказать) + тоже записаться как говорят проблема — даже запись многие в некоторые украинские консульства (!) каким-то образом делают через каких-то «решал». Поэтому тоже туда не горю желанием обращаться.

А вот организация ДП «Документ» вполне прилично работает — как в Украине, так за границей — мне приходилось обращаться и там, и там, вполне цивилизованно сделали, но и денег их услуги стоит дополнительных.

У меня загран через пару лет заканчивается, мог бы уже сделать дополнительный, но сейчас (за границей) в онлайн-очередь туда не могу записаться (не удаётся словить даты), а стоять в живых очередях с утра до вечера — нет ни времени, ни желания.

А на случай если примут закон и не успею поменять потом — то давно себе разработал и «План Б» и «План В» и т. п. — в отличие от Кулеб, которые говорят только про «План А». Но это в целом, если есть проблема — надо искать и её решение.

Но как будет когда массово запретят выдавать документы без ТЦК — то судя по всему и этот ДП «Документ» будет требовать подтвердить постановку на военный учёт.

С другой стороны всегда могут остаться какие-то лазейки. Например, человек регистрируется в кабинете ТЦК (регистрация не равно повестка как понимаю), делает загран, а потом когда к нему придёт повестка — уже не реагирует, то тут вопрос смогут ли что-то сделать такому человеку в целом, кроме как блокировать счета и аннулировать загран. Увидим как будет.
+
+30
antibiotik1
antibiotik1
31 січня 2024, 13:21
#
Уже нет очередей, 19 числа подавал на срочный загран в Варшаве, Блюсити, пришел, 5 мин в очереди для получения номерка, 45 минут погулял по ТЦ пока дойдет моя очередь. Бот в тг в реальном времени отображает кол-во людей передо мной…
24 числа второй загранник уже отобразился в ДИЕ, теперь только подождать пока приедет В Варшаву.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 13:28
#
У меня товарищ заверял документы в Кракове, говорит -пусто как до войны, только «мамочки» ,кто вьехал в Польшу по гражданскому паспорту ждут выдачи паспорта и себе и ребенку
+
0
Три літри
Три літри
31 січня 2024, 14:09
#
Дійсно, «розумники» не тільки позакривали рахунки в укрбанках
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…

Це не є проблемою — людина оформлює місцевий дозвіл на проживання чи взагалі отримує громодянство.
+
+89
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:13
#
У меня например зависло пару срочных депозитов в валюте, в основном до конца марта, уже 10 раз пожалел что вообще связался.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:08
#
Riojas

Зависло — это срок окончания ещё не наступил, или
укрбанк отказался выдавать валюту после их завершения?

Неужели так сложно более чётко формулировать свои мысли…

Как заберёте всю валюту и гривну из укрбанков — сможете
перейти на нелегальное положение…
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:15
#
Все буде норм. Поки приймуть, поки 60 днів пройде, то все встигнете зняти.
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
31 січня 2024, 12:22
#
А як бути 4-х разовому ухилянту ?
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
31 січня 2024, 12:20
#
Це все по воді вилами,
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:14
#
Я передбачив це ще рік тому, коли почали з’являтися відео де людей тягнуть насильно. Думаю, що я не один такий.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:01
#
Що відомо!
Відому кому і від кого?
Хто є «інформатором»? Сайт Верховної Ради с посиланням на проект закону?
І що?
А «висновок» Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради Українитам є, чи нема? Нема?
А коли нема!!! то все це пусті балачки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:13
#
Невже так важко перейти за посиланням,
що опубліковано у першому абзаці новини
та самому ознайомитись з текстом.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604

P.S. Слуги Народу можуть проголосувати за будь-що, не залежно
від науково-експертних висновків — таке вже було не раз…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:20
#
И что там написано? …за посиланням -проект закона?
Изучи, эксперт сначала, хоть поверхностно.Закон про Регламент В Р Украины …
а потом пиши свой бред о том кто и что сможет сделать!
+
+129
bonv
bonv
31 січня 2024, 11:02
#
Постраждають банківська система та права українців: у Раді відреагували на новий законопроєкт про мобілізацію.
Держава в односторонньому порядку обмежує права українців.
Про це в коментарі ТСН.ua заявив Голова Верховної Ради 2019−2021, а нині народний депутат Дмитро Разумков.
За його словами, вже зрозуміло, що у законопроєкті № 10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.
«У законопроєкті немає обмежень, отримали ви повістку в електронному вигляді чи фізично в руки. Ваші права можуть бути обмежені через суд, який в такому випадку вимушений ухвалювати рішення стопками, навіть не розбираючись у деталях кожної справи.
Як результат — вам заборонять користуватися автомобілем, будуть блокуватися карткові рахунки та електронні гроші. Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави», — підкреслив нардеп.
Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт № 10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції.
+
+92
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:02
#
> Сделает это в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете), или в бумажной форме — средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес места жительства. Такая повестка будет считаться врученной, даже если письмо не смогут вручить «по другим причинам».

Лучшая часть. Калька с закона государства-агрессора. По факту вы узнаете об этом тогда, когда вам арестуют все счета или полиция придет вас доставлять.
+
+92
Rubi0
Rubi0
31 січня 2024, 12:23
#
У нас намного жесче. В рф не блокируют карты средства и счета, максимум кредиты не выдают и прав на вождения могут аннулировать, даже заграницу можно ездить если не срочник.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
31 січня 2024, 12:26
#
Ти забув ще, що там економіка НЕ обвалилась і мільйони людей НЕ виїхали!
+
0
irakez
irakez
31 січня 2024, 13:12
#
То це привід обвалювати ще далі? І ще далі виштовхувати людей, але тепер не просто за кордон, але ще й з українського громадянства? А тих, хто вже за кордоном, мотивувати закривати українські ФОПи, всі рахунки, продавати майно і ніколи більше не згадувати про Україну? Це такий в нас план перемоги?
+
+15
irakez
irakez
31 січня 2024, 13:10
#
Там електронні повістки перенесли на 2025 рік, здається. І досі не прийняли аналогічний нашому закон про тоталітарний мега-реєстр зі всіма персональними даними всіх громадян країни, включно з чутливими типа медичних, даних про всіх родичів, і т.д.

То є привід пишатися нашою країною — випереджуємо у всьому 💪
+
+186
TAN72
TAN72
31 січня 2024, 11:05
#
Вільний і незалежний народ🤔
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 11:21
#
Вільний та незалежний народ ніколи
не проголосував би за актора
комедійного серіалу «Слуга Народу»…

Вільним та незалежним нема сенсу ховатись
від ТЦК та розбігатись з України, як таргани…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:25
#
Правильно, они только на форуме «Минфина» оговаривают вопрос как откупиться от призыва!
+
+19
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 11:29
#
Действительно, чего же люди прячутся от ТЦК, где будут нарушены все их мыслимые законные права? Я совершенно официально должен быть непригоден в армию по состоянию здоровья. Как думаете, если я, свободный и независимый, сейчас туда пойду, чем это закончится?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:12
#
Riojas

Не стоит всех равнять по себе…
В первые часы российской агрессии огромные очереди мужчин
были перед всеми ТЦК города Харькова.
И то, что лично вы страшитесь ТЦК намного больше
армии страны- агрессора не делает вам чести…

+
+9
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 12:33
#
А с твоих слов, написанных ранее, лично ты стоял в очереди за «мороженными» курями и молочной СЫВОРОТКОЙ.
+
0
Criptor82
Criptor82
31 січня 2024, 13:05
#
Дії посадових осіб тцк, в т. ч. результати влк можна оскаржити до суду. На комісії надайте підтвердні медичні документи, якщо лікар в тцк їх проігнорує для вас це ще краще. Закона який забороняє оскаржувати рішення та дії тцк в Україні ще не має. Можна перейти на півлегальне положення, але який сенс?
+
+85
Igor619
Igor619
31 січня 2024, 11:16
#
«Вільний народе, вільної країни…»
+
+29
innapcholko
innapcholko
31 січня 2024, 11:29
#
Самый прикол ТЦК, как государственный огран не зарегистрирован — это юр-лицо… (точно также как нац-полиция — это тоже не гос орган) и как следсвтия с точки зрения закона они не наделены ни каким правами. То что сейчас происходит в Украине с ТЦК — это беспредел.
+
+15
matroskin
matroskin
31 січня 2024, 11:35
#
Та Вас как почитать, то с момента своей регистрации (2 месяца назад), Вы только и пишите подобное причем под любой новостью.
+
0
innapcholko
innapcholko
31 січня 2024, 11:36
#
Можеш самостоятельно проверит информацию, в сети полно информации — уже даже есть решения суда по данному поводу.

Хотя там 2якие факты — пишут что ТЦК это частная контора, но также пишут что ТЦК не зарегистрирован и как юридическое лицо

https://www.youtube.com/watch?v=XAsIGtKdBW4
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:40
#
innapcholko
«Можеш самостоятельно проверит информацию…»

Проверил, и оказалось, что вы немного приврали…

Київський міський територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки.
Код ЄДРПОУ 07774420

А вот Офис Президента или Администрация Президента,
ну та шарага, которой руководит Ермак — реально
не зарегистрирована, как юридическое лицо,
но вас это почему-то не смущает…

+
0
innapcholko
innapcholko
31 січня 2024, 13:41
#
И еще законы которые принимают, по большему счету не оформлены согластно законам Украины.
То что на сайте «верховной рады» — публикуется по лицензии «Creative Commons Attribution 4.0 International license,»
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:18
#
Все, що відбувається в Україні з часів конституційного перевороту Портнова в 2010 році місцями не дуже відповідає законодавству і може бути оспорене в суді. Саме тому наші державні мужі і створюють паралельні органи влади до існуючих і закріплених в законах, щоби втекти від відповідальності. І пофіг на ТЦК, ви подивіть на Офіс Президенту. Яким законом регламентуєтсья діялність цього органу?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 13:22
#
Один из самых умных и реальных комментариев с реальной оценкой «правового поля» страны.
Но я бы начал с «третьего» тура голосования в 2005 году.
И приема на работу (открытого) в гос аппарат граждан иностранных государств.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
31 січня 2024, 11:36
#
Ну чо? ну «норм»!
+
+15
Vadim531
Vadim531
31 січня 2024, 11:43
#
Чет вспомнил Сеню с куляй в лоб… Но больше майданить не будем, бо це перемога!
+
0
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 12:03
#
Если надо — этих скинем ©
+
0
innapcholko
innapcholko
31 січня 2024, 11:59
#
Законопроект 10449
1. обязаность каждого призывника быть зарегестрированным элекронном кабинете призывника и иметь постоянный доступ к нему!
2. обязаность получать повестки через эклектронный кабинет призывника
3. повестка будет считаться вручена независимо получил ли ты ее или нет
4. ограничение права управлять автомобилем
5. блокировка счетов
6. отсутсвия права обжалования решения суда первой инстанции!
https://www.youtube.com/watch?v=lg15uamI57k
+
+6
mlp711141
mlp711141
31 січня 2024, 13:07
#
1. обязаность каждого призывника быть зарегестрированным элекронном кабинете призывника и иметь постоянный доступ к нему!

Не обязан/а/ы. Как и не обязан/а/ы иметь украинский е-мейл. Точно также, как никто не может меня обязать иметь современный СРАМфон с установленными «определёнными приложениями». А при наличии гаджета никто меня не может обязать пополнять счёт телефона. На мой е-мейл уже не не пишет никто из украинских инстанций.

4. ограничение права управлять автомобилем

Никогда не было

5. блокировка счетов

И так заблокированы
+
+110
Perdanul Syranul
Perdanul Syranul
31 січня 2024, 12:00
#
А можно принять закон чтобы можно было отказаться от гражданства? Я не достоин защищать прекрасную страну.
+
0
Vadim531
Vadim531
31 січня 2024, 12:34
#
Ні синку!) Україна понад усе, забув!?)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:20
#
Ніт. Якщо не вийшом з громадянства до 2022, то ти раб системи. Навіть якщо на ПМЖ в іншій країні, але не відмовився від громадянства цей спрут дотягнеться до тебе своїми щупальцями.
+
0
gorobezus
gorobezus
31 січня 2024, 13:40
#
Достаточно получить гражданство другой страны и послать письмом уведомление о выходе из гражданства в связи с получением гражданства другой страны.
+
+221
Pablito
Pablito
31 січня 2024, 12:03
#
Неймовірно ідіотське рішення, яке дасть:
— мізерну додаткову кількість мобілізованих,
але при цьому:
— мінус десятки тисяч ФОП, які живуть і працюють за кордоном, але все ще оформлені в Україні і сплачують тут податки
— мінус десятки мільярдів із банківської системи
— галопуюча тінізація господарського життя
— хто жив за кордоном і хотів вернутись пізніше, тепер дуже засумніваються
— стрибок у хабарях за виїзд за кордон
— різке зниження донатів
— стрибок у суспільній апатії, розчаруванні і зневірі
— і т.д. і т.д.

Банально, але це рішення може стати останнім чи одним з останніх САМОстрілів з боку України. Дуже прикро, що це відбувається.
+
+98
Робин Гуд
Робин Гуд
31 січня 2024, 12:20
#
Тоже думаю, что на практике сложно представить человека, который побежит в ТЦК / воевать только потому что ему заблокировали счета: будут пользоваться счетами родственников или уходить в кэш. С запретом на управление авто сложнее, но учитывая коррупцию и другие решения — вероятно как-то этот момент могут обходить или как-то пережить и без этого.

Ведь фактически сейчас многие кто в реестре должников, например, уже нашли способы жить дальше и заниматься своими делами, используя обходные варианты, а где будет стоять вопрос риска жизнью — вероятно смогут адаптироваться.

В целом не вижу вариантов чтобы это глобально как-то могло существенно повлиять на количество мобилизованных.
+
0
gorobezus
gorobezus
31 січня 2024, 13:41
#
Как хорошо что паспорт и права у меня старого образца, не внесённые в электронную базу
+
+58
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 12:23
#
Все по делу (кроме выезда, это уже нереально ни за какие деньги). Кущ об этом писал еще по первой редакции закона (в которой не поменялось практически ничего) — полное самоустранение немалой части людей от какого-либо взаимодействия с государством и участия в общем деле. Налоги, донаты, официальное трудоустройство — забудьте.
+
0
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 12:25
#
При этом пассивное неучастие это еще лучший вариант. Худший (который я осуждаю и не призываю к нему естественно) это активный саботаж и другие действия в пользу врага.
+
+21
irakez
irakez
31 січня 2024, 13:21
#
Так, це ще кращий варіант. Бо там, де якийсь ботан-айтішнік просто закриє ФОП, перейде на крипту і буде їздити на таксі, то людина іншого складу характеру, якій немає чого втрачати окрім власного життя та здоров’я та є доступ до зброї (що дуже легко в наші воєнні часи) може запросто кинути гранату в бусік тих, хто приїде до нього для «адміністративного затримання» згідно нового закону. Або учудити щось подібне вже під час навчання або на фронті. Це буде відкриття порталу в ад.

Людину можно запакувати і кудись примусово відправити як якесь майно, але не можна контролювати думки та дії цієї людини там, куди ви цю людину відправили.
+
+36
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:24
#
До речі, якщо порівнювати з РФ, то Путін вчинив більш прагматично і раціонально. Не згоден? Їдь звідси. Це відсіює нелояльних. Залишаються або лояльні, або ті що апріорі погодилися не розкривати рота. У нас навпаки: всіх зачинили і залишили дуже мало варіантів для вибору. Сучасна Україна — як скороварка де закрили всі клапани для скиду тиску, але продовжують підвищувати температуру.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:20
#
Ну добре. Може тоді на попелищі винекне щось більш достойне.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
31 січня 2024, 13:46
#
Після історії з одеським тцк, коли крутили хлопця у донатний бус з відповідними наліпками, я жодної копійки не кинув на донати
+
+39
Rubi0
Rubi0
31 січня 2024, 12:27
#
А красиво развели народ на гривневых овгз, щас их заблочат и смотри как твои гривны обесцениваются при растущем курсе, аккурат выплаты по самым массовым выпускам Ялта Севастополь и т. д. после принятия закона будут.
+
0
antey718
antey718
31 січня 2024, 12:46
#
Так ОВГЗ можно продать в любой момент, процент по ним набегает каждый день и отражается в их стоимости. бери и продавай когда хочешь, никаких выплат ждать не нужно.
+
+21
Rubi0
Rubi0
31 січня 2024, 13:09
#
Ну тут очень много факторов, цена продажи на текущий момент, есть ли соответсвующий функционал досрочной продажи. Многие покупали через дию, а продать через дию — не получится.

Ответ поддержки одного банка дословно «Процедура дострокового повернення в ХХХХ- банке не передбачена.»
+
+9
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 січня 2024, 13:26
#
Друже, якщо ти не зробив виводу від блокування ОДВП на рахунках ФФУ восени 2022 року, то я навіть не знаю… Розумні люди вже давно не інвестують в Україну. Окрім тих, що при владі звісно. Їм і розклад зрозумілий, і капітали свої вони захистять.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 січня 2024, 12:42
#
В Україні запропонували посилити мобілізацію…

https://bit.ly/49gwRru
+
+21
Riojas
Riojas
31 січня 2024, 13:06
#
Одобряете предложения пана по ссылке?

PS: судя по многочисленным заявлениям «вот придут буряты и всех мужиков в армию мобилизуют», мужиков решили уничтожить заранее, чтобы они не достались бурятам…
+
0
irakez
irakez
31 січня 2024, 13:24
#
Блін, вже немає голосів всім тут плюсувати!) +15
+
0
innapcholko
innapcholko
31 січня 2024, 13:29
#
Ему же *** — он давно свалил из Украины
+
0
mlp711141
mlp711141
31 січня 2024, 13:29
#
Пока мы с мамой не выехали, военные и полиция на меня смотрели как на неухоженную (из-за отсутствия финансов или по другим причинам; в одной из польских поликлиник аналогично, пока терапевт не сказал медсестре что я маме сыном прихожусь, когда мы по маминым вопросам там были) девушку переодетую в парня.
Так что брюки и девушки носят, а в Шотландии и некоторых других странах есть также мужские юбки. Так что высказывание «того человека» тянет на экстремизм и призывы к насилию.
+
0
Dante732
Dante732
31 січня 2024, 13:05
#
Великолепно просто. Так этот закон конституционный?
+
0
matroskin
matroskin
31 січня 2024, 14:10
#
Почему Вы 30 лет не интересовались, «конституционно» ли арестовывали счета по скажем неуплаченным налогам или алиментам или вообще за нарушение ПДД ?
+
0
antibiotik1
antibiotik1
31 січня 2024, 13:16
#
Не примут опять в таком виде, скриньте
+
0
antibiotik1
antibiotik1
31 січня 2024, 13:25
#
путін підписав закон про видачу електронних повісток. Швидко. Рабам-росіянам, як завжди, подобається, коли в їх країні стає все гірше та гірше.

официальный тг канала нашего пана Гончаренка, 14 апреля 23 год.
+
0
paulball
paulball
31 січня 2024, 13:46
#
Ми ж всі розумієм як працюют бази даних. Тупо спіскі до суду та суд тупо передає до банків, а потім апеляція то вже ваше діло
+
0
SamBB
SamBB
31 січня 2024, 13:48
#
Закон не вирішує основної проблеми, а лише поглиблює проблему корупції, тепер якщо Ти не приходиш в тцк по повістці то ТЦК- шник бере від Тебе пару купюр зелені і не вносить на розгляд суду ніякої справи, або вносить з блокуванням виїзду за кордон (лол). Або таким же макаром, якщо дані оновлені то скільки чекати на розблокування (не прописано в законі) не зрозуміло? Для лікарських комісій також збільшується поле для корупції.Ну і все як в маленькому радянському союзі - «Ти повинен все, а держава тобі нічого»
+
+9
matroskin
matroskin
31 січня 2024, 13:52
#
О яка активність пішла, як за «банківську систему» запереживали.
Диви як 30 років арештовували рахунки по рішенню суду в інших справах, так ніхто й не писав, що це:
«негуманно, шкодить економіці» і т.п.
Типові українці: «моя хата з краю» і все що не стосується безпосередньо мене-та хоч камні з неба.
Як діти, вгамуйтесь ви за ту «бенківську систему» перейматься, в кого є гроші (не на редмі 6 а дійсно гроші), той давно вже все як порішав і ніякими вагонами їх знімать не буде.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають ariscosmos, Три літри и 109 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами