Банківські рахунки військовозобов’язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо

Що відомо

Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», підготовлений Міноборони, передбачає посилення мобілізаційних заходів, зокрема шляхом фінансових обмежень.

Вперше цей проєкт був внесений до парламенту 25 грудня 2023 року, але після критики був відкликаний 11 січня 2024 року.

Оновлена версія документа навіть після доопрацювання передбачає збереження норми про блокування рахунків ухилянтів.

Блокування рахунків

В прикінцевих та перехідних положеннях проєкту зазначено, що всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Хоча закон, який пропонується, набуде чинності лише через 30 днів після опублікування. Тобто громадяни муситимуть перші 30 днів із зазначених 60-и виконувати норму, яка на той момент навіть не буде чинною. Вірогідно до другого читання цю колізію виправлять.

Уточнення облікових даних пропонується робити трьома способами:

1) через центри надання адміністративних послуг;

2) через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста;

3) через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем свого перебування або знаходження.

Якщо громадянин самостійно не з'явиться для оновлення даних, ТЦК та СП попросить Національну поліцію здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Ймовірно за статтями 210 та 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають грошові штрафи за порушення українцями законодавства про військовий обов'язок і військову службу, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нові штрафи передбачені законопроєктом № 10379, який з 25 грудня знаходиться в парламенті. Йдеться про 17 тис. грн штрафу за порушення правил військового обліку та 204 тис. грн штрафу за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Якщо поліція за 15 днів не знайде військовозобов'язаного, ТЦК та СП протягом наступних 5 днів відправить громадянину вимогу про виконання обов’язку військовозобов'язаного. Зробить це в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті), або в паперовій формі — засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Така повістка буде вважатися врученою, навіть якщо лист не зможуть вручити «з інших причин».

Після чого у військовозобов'язаного буде 10 днів для добровільної появи в ТЦК та СП за таким викликом.

Якщо він не з'явиться, ТЦК та СП направить до суду вимогу накласти арешт на кошти та інші цінності громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах. Жодних виключень не передбачено навіть для військових ОВДП.

Суд буде зобов'язаний ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

Арешт рахунків буде застосований на строк до виконання громадянином вимог ТЦК та СП. Новий закон зобов'язуватиме громадян не тільки з’являтися за викликом до ТЦК та СП, як зараз, але й реєструвати електронний кабінет та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Лише після того, як ТЦК та СП відкличуть свою вимогу (механізм та строки відкликання не прописані), виконавче провадження щодо арешту рахунків буде підлягати завершенню.