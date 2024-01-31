Банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків. Про це йдеться в законопроєкті № 10449, пише Finclub.
Банківські рахунки військовозобов’язаних-ухилянтів будуть заарештовувати за рішенням суду. Що відомо
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», підготовлений Міноборони, передбачає посилення мобілізаційних заходів, зокрема шляхом фінансових обмежень.
Вперше цей проєкт був внесений до парламенту 25 грудня 2023 року, але після критики був відкликаний 11 січня 2024 року.
Оновлена версія документа навіть після доопрацювання передбачає збереження норми про блокування рахунків ухилянтів.
Блокування рахунків
В прикінцевих та перехідних положеннях проєкту зазначено, що всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
Хоча закон, який пропонується, набуде чинності лише через 30 днів після опублікування. Тобто громадяни муситимуть перші 30 днів із зазначених 60-и виконувати норму, яка на той момент навіть не буде чинною. Вірогідно до другого читання цю колізію виправлять.
Уточнення облікових даних пропонується робити трьома способами:
1) через центри надання адміністративних послуг;
2) через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста;
3) через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем свого перебування або знаходження.
Якщо громадянин самостійно не з'явиться для оновлення даних, ТЦК та СП попросить Національну поліцію здійснити адміністративне затримання та доставлення військовозобов'язаного до ТЦК та СП.
Ймовірно за статтями 210 та 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають грошові штрафи за порушення українцями законодавства про військовий обов'язок і військову службу, а також законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Нові штрафи передбачені законопроєктом № 10379, який з 25 грудня знаходиться в парламенті. Йдеться про 17 тис. грн штрафу за порушення правил військового обліку та 204 тис. грн штрафу за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Якщо поліція за 15 днів не знайде військовозобов'язаного, ТЦК та СП протягом наступних 5 днів відправить громадянину вимогу про виконання обов’язку військовозобов'язаного. Зробить це в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінеті), або в паперовій формі — засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання. Така повістка буде вважатися врученою, навіть якщо лист не зможуть вручити «з інших причин».
Після чого у військовозобов'язаного буде 10 днів для добровільної появи в ТЦК та СП за таким викликом.
Якщо він не з'явиться, ТЦК та СП направить до суду вимогу накласти арешт на кошти та інші цінності громадянина, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах. Жодних виключень не передбачено навіть для військових ОВДП.
Суд буде зобов'язаний ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження у справі.
Арешт рахунків буде застосований на строк до виконання громадянином вимог ТЦК та СП. Новий закон зобов'язуватиме громадян не тільки з’являтися за викликом до ТЦК та СП, як зараз, але й реєструвати електронний кабінет та проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.
Лише після того, як ТЦК та СП відкличуть свою вимогу (механізм та строки відкликання не прописані), виконавче провадження щодо арешту рахунків буде підлягати завершенню.
Коментарі - 101
повинна впасти, бо всі ухилянти одночасно знімуть всі свої кошти
з усіх своїх рахунків в укрбанках…
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Але поки не вели ще й таку норму, хай «розумники» підсуєтяться
та швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину та продовжувати
ховатись від ТЦК…
Неужели каждому «умнику» надо ежедневно писать,
что живу и работаю на Северной Салтовке
в славном городе Харькове.
Ведь наименование города даже прописано в профиле.
Лично мне загранпапорт надо будет переоформлять
ближе к 2030 году и не раньше…
НЕ НЕСИ ПУРГУ!!!
Можешь в любой момент пойти и поменять био загран паспорт с заменой фото! Проблема…
Цена вопроса, была около 800 гривен!
Загран у меня действителен до 2031 года
и поэтому мне его не надо менять
ни даром ни за деньги…
Ну, а ты продолжай истерить и дальше…
Денег у меня в этой стране нет!
С документами у меня все в порядке.
От ТЦК я не бегаю, все документы нового образца!
Вопрос с проживанием на постоянной основе в ЕС у меня и моей семьи решен.
«Партнерские» начисления происходят каждый квартал на карту официально открытую в банке ЕС
За что мне переживать ?
До границы, при наличии не одного авто. доедем за 5 — 6 часов (по «большому» кругу).
Так за что мне переживать?
Это тебе надо переживать, ВЕДЬ центр экономически важных интересов (наличие сбережений и прочих денежных средств. а также получение прямого дохода от эконом деятельности в сумме более 12 т евро в год) у вас находится где, в какой стране? Ну так вам, и надо переживать!
А мне переживать особо и не о чем.
…нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Очередное ДНО!!!
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
Тебе надо не «пускать пудру» в глаза, а подумать чем для государства Украина закончиться только попытка таких действий!
Во истину —глупость человеческая не знает предела.
Так ты оказывается «эксперт» не только по укр банкам ты еще специалист по международному миграционному праву и по международным конвенциям в защите прав человека!
Похожая ситуация сейчас происходит в Беларуси, где для продления надо ехать в страну, а поэтому многие беларусы не могут сделать ВНЖ себе заграницей и не у всех достаточно оснований (или есть другие причины) — чтобы податься на полноценную защиту.
Максимум что в таких случаях дают — «временный проездной документ», который позволяет только вернуться в страну гражданства.
Есть ещё одна мера о которой пока не говорят — потенциальная аннуляция действующего паспорта. Как понял пока в новом законе этого не прописано — но ничего исключать нельзя — и если теоретически это введут, тогда может коснуться и тех кто уже себе сделал в срочном порядке загран на 10 лет — и при любой попытке пересечения границы / на паспортном контроле — паспорт высветится как недействительный и пересечь границу без обращения в консульство вероятно не получится.
Вот такое тоже не исключено, но тут тоже многое зависит от реакции те же европейских стран, которые многим дали временную защиту и т. п.
Будет видно, конечно, что реализуют на практике.
1.ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України
И это только в «отдельных» случаях, с обязательной выдачей «временного разрешения на вьезд в Украину»
Но так как Украина, есть подписант международных конвенций по правам человека, миграции и т. п. То консульский отдел, обязан выдать правовым организациям в рамках конвенции данные гражданина (запись в демографическом реестре) и решение Украинского Суда, которым ему запрещено выезжать (находиться) за пределами Украины. Ну, а потом, после рассмотрения (от 7 до 24 дней) принимается решение, в большинстве, когда возврат на родину явно грозит физическими страданиями. преследованию, смертью, гражданин получает «классифицированный» тип убежища.
Но я в целом имею ввиду что вопрос рассмотрения предоставления полноценного убежища человеку — вопрос более индивидуальный как для каждого человека, так и для страны конкретной. И какие там будут решения, особенно если подобное явление станет массовым, — пока что думаю сложно сказать.
«Не думаю, что отказ в продлении паспорта…»
А ведь я писал о биометрическом загранпаспорте,
который никто и никогда не продлевает, а вы и GrugoriyHoland
почему-то зациклились на внутреннем паспорте в виде книжечки,
ведь паспортная ID-карта тоже выпускается на 10 лет и тоже
не подлежит продлению, а только перевыпуску.
По факту, оформляется новый загранпаспорт со сроком
действия 10 лет, а старый либо сдаётся либо остаётся
у гражданина по его просьбе, особенно если там
вклеены десятилетние визы…
Там так написано, или ты читать не умеешь?
GrugoriyHoland
31 січня 2024, 11:15
#
…
Ты хоть знаешь какие последствия этого «решения»? Многие только и ждут. когда им ОФИЦИАЛЬНО откажут в продлении загр. паспорта.
…
В комментарии так написано? Или нет?
«Многие только и ждут…»
Не стоит хамить, Григорий…
Научись спокойнее реагировать,
в том числе, и на мои тексты…
Как вариант, предложат предоставить справку из ТЦК.
Кто сможет предоставить такую справку — тому
оформят новый, кто не сможет, порекомендуют
приехать в Украину и там оформить в ДМС.
Продолжай писать о своих ожиданиях, ведь
тебе в этом году стукнет 59, а значит до
заветной пенсии всего-то какой-то годик
остался и дальше можешь свалить
из Украины, куда глаза глядят…
А что собственно может случиться, если кому-то откажут
в оформлении нового биометрического загранпаспорта
без предоставления информации о постановке на учёт в ТЦК.
Я понимаю, что читая мои тексты тебя реально переклинивает,
и ты начинаешь нести пургу, ведь перепутать паспорт гражданина
Украины с биометрическим загранпаспортом — это нужно быть
семь пядей во лбу…
И постоянное желание выглядеть глупее чем есть на самом деле!
Ты хоть раз обращался в посольство Украины за рубежом, ты сам знаешь, что такое процедура замены паспорта с уточнением адресных данных. да или нет?
Неоднократно попадали в просак со своими аргументами
и сегодня в очередной раз опростоволосились, перепутав
биометрический загранпаспорт с внутренним папортом
гражданина Украины.
Хотя для вас это в норме вещей — сначала кидатся с хамством
и оскорблениями в мой адрес, а потом тихонько слиться,
понятно что без извинений…
Продолжайте и дальше истерить на тему дна,
но всё-таки поберегите своё здоровье, вам ведь
в этом году стукнет 59 лет, а это не так и мало…
…
Это ты писал?
, нариклад, відмовивши в оформленні нового закордонного папорта громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Когда у нас ввели биометрию?
Какой срок биометрического паспорта?
…швиденько отримають нові закордонні біометричні паспорти,
щоб ще мінімум 8−9 років не повертатить в Украину продовжувати
ховатись від ТЦК…
Это ты писал? Так что перепутал?
Мы же уже считали, что тоже не менее 60!
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ. В цивилизованной части мира механизм работы с беженцами из диктаторских помоек, вроде Белоруссии, которые отказывают своим гражданам в выдаче паспортов за границей, давно налажен.
«Не страшно, страна пребывания выдаст свой документ.»
Если не в курсе, то все украинцы, особенно мужчины
призывного возраста, выехали из Украины в статусе беженцев.
Многие сейчас за границей находятся в статусе туристов.
Как вариант, они могут попросить политического убежища,
под предлогом отказа идти в ВСУ и умирать за свободу
и независимость Украины — а вот какую бумажку им выдадут
или не выдадут, об этом даже власти стран ЕС ещё сами
ничего не знают, в отличие от вас…
Знаю только одно — в Польше сейчас огромный ажиотаж
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу.
Как часто пишут, поживём — увидим.
и очереди по подаче документов на оформление новых
биометрических загранпаспортов, ведь ещё не принято
никаких законодательных ограничений по этому вопросу…
Это тебе кто рассказал?
Сообщаю для эксперта!!!
Если и есть очереди, так только по вопросу замены биометрического загран паспорта выданного гражданам в возрасте до 16 лет, срок действия которого не 10 лет, а ЧЕТЫРЕ ГОДА, в отдельных случаях до 5 — 6 лет ( с отдельной отметкой в паспорте).
А также масса граждан обращается за общими консульскими вопросами -заверение документов, получения справок и «витягів».
НЕ ПЕШИ БРЕД!!!
Тем более с чужих, не проверенных слов!
Действительно, в некоторых странах ЕС как только ещё первая новость вышла об этом потенциальном запрете на изготовление загранпаспортов без документа о военном учёте — часть людей решили быстрее выпустить себе либо второй загранпаспорт (что разрешено законом Украины), либо поменять действующий — если он уже близок к завершению — т.к. когда срок менее полгода, то старый аннулируют паспорт при выдаче нового.
Так вот именно узнав о возможности получить второй загранпаспорт («на всякий случай») при действующем текущем — часть людей действительно поспешили это сделать, но не в консульства (куда и так в целом проблемно часто записаться), а в ДП Документ — представительства которого открыли в разных странах ЕС.
В ЕС в ДП «Документ» можно записаться онлайн на конкретное время (обычно крайне сложно и не более чем на 6−7 дней вперёд), либо же встать в живую очередь. Именно поэтому многие узнав эту новость начали активно занимать живую очередь с утра, но подобный ажиотаж был, скажем, и в 1-й год войны, когда у многих не было загранпаспорта при пересечении границы или же подходил срок и не успели поменять в Украине.
Да, некоторые люди всегда поддавшись эмоциям могут быстрее начать делать запасной загран, но по факту — если закон примут быстро — то на момент выдачи загран могут не выдать физически без учёта ТЦК, либо не исключено что примут массовую аннуляцию.
Посмотрим.
Хапнул проблем по самое горло, тогда консульские отделы работали два дня в неделю.
Получил временное разрешение на вьезд (49 дойч марок) и «зарекся» -держаться от государства как можно дальше (в рамках закона).
А вот организация ДП «Документ» вполне прилично работает — как в Украине, так за границей — мне приходилось обращаться и там, и там, вполне цивилизованно сделали, но и денег их услуги стоит дополнительных.
У меня загран через пару лет заканчивается, мог бы уже сделать дополнительный, но сейчас (за границей) в онлайн-очередь туда не могу записаться (не удаётся словить даты), а стоять в живых очередях с утра до вечера — нет ни времени, ни желания.
А на случай если примут закон и не успею поменять потом — то давно себе разработал и «План Б» и «План В» и т. п. — в отличие от Кулеб, которые говорят только про «План А». Но это в целом, если есть проблема — надо искать и её решение.
Но как будет когда массово запретят выдавать документы без ТЦК — то судя по всему и этот ДП «Документ» будет требовать подтвердить постановку на военный учёт.
С другой стороны всегда могут остаться какие-то лазейки. Например, человек регистрируется в кабинете ТЦК (регистрация не равно повестка как понимаю), делает загран, а потом когда к нему придёт повестка — уже не реагирует, то тут вопрос смогут ли что-то сделать такому человеку в целом, кроме как блокировать счета и аннулировать загран. Увидим как будет.
24 числа второй загранник уже отобразился в ДИЕ, теперь только подождать пока приедет В Варшаву.
але й повтікали закордон, але їх і там можуть дістати, нариклад,
відмовивши в оформленні нового закордонного папорта
громадянина Украиїни при закінченні дії старого паспорта…
Це не є проблемою — людина оформлює місцевий дозвіл на проживання чи взагалі отримує громодянство.
Зависло — это срок окончания ещё не наступил, или
укрбанк отказался выдавать валюту после их завершения?
Неужели так сложно более чётко формулировать свои мысли…
Как заберёте всю валюту и гривну из укрбанков — сможете
перейти на нелегальное положение…
Відому кому і від кого?
Хто є «інформатором»? Сайт Верховної Ради с посиланням на проект закону?
І що?
А «висновок» Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради Українитам є, чи нема? Нема?
А коли нема!!! то все це пусті балачки.
що опубліковано у першому абзаці новини
та самому ознайомитись з текстом.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43604
P.S. Слуги Народу можуть проголосувати за будь-що, не залежно
від науково-експертних висновків — таке вже було не раз…
Изучи, эксперт сначала, хоть поверхностно.Закон про Регламент В Р Украины …
а потом пиши свой бред о том кто и что сможет сделать!
Держава в односторонньому порядку обмежує права українців.
Про це в коментарі ТСН.ua заявив Голова Верховної Ради 2019−2021, а нині народний депутат Дмитро Разумков.
За його словами, вже зрозуміло, що у законопроєкті № 10449 чітко закладені антиконституційні норми, які серйозно вдарять по банківській і судовій системі України.
«У законопроєкті немає обмежень, отримали ви повістку в електронному вигляді чи фізично в руки. Ваші права можуть бути обмежені через суд, який в такому випадку вимушений ухвалювати рішення стопками, навіть не розбираючись у деталях кожної справи.
Як результат — вам заборонять користуватися автомобілем, будуть блокуватися карткові рахунки та електронні гроші. Це призведе до того, що найближчим часом українці масово підуть до банків, почнуть знімати готівку або виводити свої збереження у сіру, а це серйозний удар по економіці держави», — підкреслив нардеп.
Разумков також додав, що саме під електронні повістки ухвалювався законопроєкт № 10062, який дозволяє використання інформації про громадян з різних баз даних, зокрема, навіть про здоров’я людини, що теж суперечить Конституції.
Лучшая часть. Калька с закона государства-агрессора. По факту вы узнаете об этом тогда, когда вам арестуют все счета или полиция придет вас доставлять.
То є привід пишатися нашою країною — випереджуємо у всьому 💪
не проголосував би за актора
комедійного серіалу «Слуга Народу»…
Вільним та незалежним нема сенсу ховатись
від ТЦК та розбігатись з України, як таргани…
Не стоит всех равнять по себе…
В первые часы российской агрессии огромные очереди мужчин
были перед всеми ТЦК города Харькова.
И то, что лично вы страшитесь ТЦК намного больше
армии страны- агрессора не делает вам чести…
Хотя там 2якие факты — пишут что ТЦК это частная контора, но также пишут что ТЦК не зарегистрирован и как юридическое лицо
https://www.youtube.com/watch?v=XAsIGtKdBW4
«Можеш самостоятельно проверит информацию…»
Проверил, и оказалось, что вы немного приврали…
Київський міський територіальний центр
комплектування та соціальної підтримки.
Код ЄДРПОУ 07774420
А вот Офис Президента или Администрация Президента,
ну та шарага, которой руководит Ермак — реально
не зарегистрирована, как юридическое лицо,
но вас это почему-то не смущает…
То что на сайте «верховной рады» — публикуется по лицензии «Creative Commons Attribution 4.0 International license,»
Но я бы начал с «третьего» тура голосования в 2005 году.
И приема на работу (открытого) в гос аппарат граждан иностранных государств.
1. обязаность каждого призывника быть зарегестрированным элекронном кабинете призывника и иметь постоянный доступ к нему!
2. обязаность получать повестки через эклектронный кабинет призывника
3. повестка будет считаться вручена независимо получил ли ты ее или нет
4. ограничение права управлять автомобилем
5. блокировка счетов
6. отсутсвия права обжалования решения суда первой инстанции!
https://www.youtube.com/watch?v=lg15uamI57k
Не обязан/а/ы. Как и не обязан/а/ы иметь украинский е-мейл. Точно также, как никто не может меня обязать иметь современный СРАМфон с установленными «определёнными приложениями». А при наличии гаджета никто меня не может обязать пополнять счёт телефона. На мой е-мейл уже не не пишет никто из украинских инстанций.
4. ограничение права управлять автомобилем
Никогда не было
5. блокировка счетов
И так заблокированы
— мізерну додаткову кількість мобілізованих,
але при цьому:
— мінус десятки тисяч ФОП, які живуть і працюють за кордоном, але все ще оформлені в Україні і сплачують тут податки
— мінус десятки мільярдів із банківської системи
— галопуюча тінізація господарського життя
— хто жив за кордоном і хотів вернутись пізніше, тепер дуже засумніваються
— стрибок у хабарях за виїзд за кордон
— різке зниження донатів
— стрибок у суспільній апатії, розчаруванні і зневірі
— і т.д. і т.д.
Банально, але це рішення може стати останнім чи одним з останніх САМОстрілів з боку України. Дуже прикро, що це відбувається.
Ведь фактически сейчас многие кто в реестре должников, например, уже нашли способы жить дальше и заниматься своими делами, используя обходные варианты, а где будет стоять вопрос риска жизнью — вероятно смогут адаптироваться.
В целом не вижу вариантов чтобы это глобально как-то могло существенно повлиять на количество мобилизованных.
Людину можно запакувати і кудись примусово відправити як якесь майно, але не можна контролювати думки та дії цієї людини там, куди ви цю людину відправили.
Ответ поддержки одного банка дословно «Процедура дострокового повернення в ХХХХ- банке не передбачена.»
https://bit.ly/49gwRru
PS: судя по многочисленным заявлениям «вот придут буряты и всех мужиков в армию мобилизуют», мужиков решили уничтожить заранее, чтобы они не достались бурятам…
Так что брюки и девушки носят, а в Шотландии и некоторых других странах есть также мужские юбки. Так что высказывание «того человека» тянет на экстремизм и призывы к насилию.
официальный тг канала нашего пана Гончаренка, 14 апреля 23 год.
Диви як 30 років арештовували рахунки по рішенню суду в інших справах, так ніхто й не писав, що це:
«негуманно, шкодить економіці» і т.п.
Типові українці: «моя хата з краю» і все що не стосується безпосередньо мене-та хоч камні з неба.
Як діти, вгамуйтесь ви за ту «бенківську систему» перейматься, в кого є гроші (не на редмі 6 а дійсно гроші), той давно вже все як порішав і ніякими вагонами їх знімать не буде.