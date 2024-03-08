У НБУ спростували тезу про те що, українці масово знімають кошти з банків через закон про мобілізацію

У вислові «Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію» і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності. Про це голова Національного банку Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, тема нібито відпливу коштів з рахунків українців у банках виявилася дуже спокусливою для маніпуляцій та викривлень, особливо в контексті обговорення закону про мобілізацію.

Динаміка коштів на рахунках у грудні-лютому

Пишний зазначив, що НБУ детально проаналізував динаміку коштів на рахунках у грудні-лютому.

Основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку.

Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує.

«Рекорд дійсно мав місце: за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму — 711 млрд грн», — написав Пишний.

Вплив законопроєкту про мобілізацію

Він також підкреслив, що НБУ не побачив помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися.

Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку.

«Ми також не побачили зв’язку січневих відпливів із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (це, до речі, вже спростували в Міністерстві фінансів). Бачимо чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік», — заявив голова Нацбанку.

Розкриття банківської таємниці

Пишний зазначив, що регулятор у лютому не затверджував ніяких новацій щодо розкриття банківської таємниці.

«Ми лише уточнили термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації, який уповноважені державні органи в установленому порядку мали і до цих змін», — сказав він.

За його словами, НБУ і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані проти тіньового сектору, водночас суворо відстоюючи захист конфіденційності банківських операцій відповідно до світових стандартів.

Кошти на банківських рахунках

Протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн.

«Водночас українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується. Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує», — підкреслив Пишний.