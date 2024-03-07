Головне за четвер: Рейтинг стійкості банків, ставка ЄЦБ та деталі пенсійної реформи

«Мінфін» підготував рейтинг стійкості українських банків за четвертий квартал минулого року. Редакція з’ясувала, які банки є найнадійнішими, за показниками роботи, та чи збігаються ці результати з оцінками експертів та клієнтів.

ЄЦБ зберіг ставку на рекордно високому рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 7 березня зберегла відсоткові ставки без змін. ЄЦБ зберіг три ключові ставки на колишньому рівні на четвертому засіданні поспіль.

Moody’s покращило прогноз для рейтингів найбільших українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Райффайзен Банку, Таскомбанку, банку Восток та банку Південний у гривні й іноземній валюті на рівні «Caa3/NP».

Долар: Альтернатив немає і не буде — чи так це насправді? Прогноз курсу (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: що відбувається з доларом у світі, чому долар зміцнюється і це надовго, що впливає на міцний долар, ризики сильного долара, що впливає на ослаблення долара, прогноз курсу долара та євро на період з 7 по 13 березня.

Мінсоц розкрив деталі пенсійної реформи: яку країну взяли за приклад

Що відбувається з пенсіями та як необхідно реформувати пенсійну систему, в інтерв'ю Обозревателю розповіла заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак. «Мінфін» публікує ключові тези.