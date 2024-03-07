Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 7 березня зберегла відсоткові ставки без змін. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому за підсумками засідання ради керуючих регулятора. ЄЦБ зберіг три ключові ставки на колишньому рівні на четвертому засіданні поспіль.
ЄЦБ зберіг ставку на рекордно високому рівні
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Базова процентна ставка залишилася на рівні 4,5%, маржинальна кредитна ставка — 4,75%, а депозитна ставка — 4%.
Європейський регулятор, як і раніше, має намір повернути інфляцію до середньострокової мети в 2%, йдеться у пресрелізі.
Регулятор очікує, що інфляція становитиме в середньому 2,3% у 2024 році, 2,0% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.
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Нагадаємо
Європейський центральний банк з липня 2022 року посилював грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, що прискорюється, яка в жовтні 2022 року підскочила вище 10%. До цього моменту ставка за депозитами була негативною (-0,5%), базова ставка становила 0%, а за маржинальними кредитами — 0,25%.
Регулятор послідовно збільшував процентні ставки на десяти засіданнях поспіль. До вересня 2023 року відсоткова ставка зросла до 4,5%, маржинальна кредитна ставка — до 4,75%, а депозитна ставка — до 4%. З того часу ЄЦБ утримує ставки на одному рівні.
Інфляція в 20 країнах єврозони знижується вже майже 18 місяців і в лютому 2024 року склала 2,6%, що трохи вище за цільовий показник ЄЦБ в 2%. У січні показник становив 2,8%.
Економісти, опитані Reuters, прогнозують інфляцію в єврозоні 2024 року на рівні 2,3%.
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