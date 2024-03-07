ЄЦБ зберіг ставку на рекордно високому рівні

Базова процентна ставка залишилася на рівні 4,5%, маржинальна кредитна ставка — 4,75%, а депозитна ставка — 4%.

Європейський регулятор, як і раніше, має намір повернути інфляцію до середньострокової мети в 2%, йдеться у пресрелізі.

Регулятор очікує, що інфляція становитиме в середньому 2,3% у 2024 році, 2,0% у 2025 році та 1,9% у 2026 році.

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Нагадаємо

Європейський центральний банк з липня 2022 року посилював грошово-кредитну політику для боротьби з інфляцією, що прискорюється, яка в жовтні 2022 року підскочила вище 10%. До цього моменту ставка за депозитами була негативною (-0,5%), базова ставка становила 0%, а за маржинальними кредитами — 0,25%.

Регулятор послідовно збільшував процентні ставки на десяти засіданнях поспіль. До вересня 2023 року відсоткова ставка зросла до 4,5%, маржинальна кредитна ставка — до 4,75%, а депозитна ставка — до 4%. З того часу ЄЦБ утримує ставки на одному рівні.