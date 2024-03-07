Moody’s покращило прогноз для рейтингів найбільших українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги Приватбанку , Ощадбанку , Укрексімбанку , Райффайзен Банку , Таскомбанку , банку Восток та банку Південний у гривні й іноземній валюті на рівні «Caa3/NP». Про це повідомляє Бізнес Цензор з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Зазначається, що водночас Moody's покращило прогноз за довгостроковими депозитними рейтингами для всіх вказаних банків з «негативного» на «стабільний».

«Підтвердження довгострокових рейтингів… банків і зміна прогнозу щодо них на «стабільний» з «негативного» відображає стійкість їхніх фінансових показників, незважаючи на вкрай складне операційне середовище в Україні», — вказують аналітики Moody's.

Агентство зазначає, що протягом 2023 року українська економіка продемонструвала стійкість до воєнних дій, а банкам вдалося стабілізувати якість активів, підвищити рентабельність і накопичити достатній запас капіталу та ліквідності, щоб протистояти несподіваним потрясінням.

Moody's також підтвердило на рівні «Caa3» довгострокові рейтинги ризику контрагента (CRR) семи банків та їхні оцінки довгострокового ризику контрагента (CR), а також рейтинги «Caa3» пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті (єврооблігацій) для Ощадбанку та Укрексімбанку, також поліпшивши їхній прогноз з «негативного» на «стабільний».

Крім того, підтверджено базову оцінку кредитоспроможності (BCAs) семи банків: для шести банків — на рівні «са», а для «Райффайзена» — на рівні «сaa3».

Одночасно Moody's підвищило рейтинги за національною шкалою: довгострокові рейтинги банківських депозитів і CRR Ощадбанку, ТАСкомбанку, банку Південний і банку Восток — до «Caa2.ua» з «Caa3.ua», а «Райффайзена» — до «Caa1.ua» з «Caa2.ua».

Рейтингові показники відображають очікування Moody's щодо того, що банківська система буде працездатною в наступний рік-півтора. Агентство припускає, що в разі потреби банки отримають підтримку ліквідності від Національного банку України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що банки, які працюють в Україні, торік отримали 160 млрд грн прибутку. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році — до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від цих грошей.