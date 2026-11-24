В Україні стартувала спеціальна пропозиція JETOUR BLACK FRIDAY , у межах якої покупці можуть придбати новий автомобіль JETOUR зі знижкою від 40 000 до 60 000 грн. Пропозиція триватиме з 20 до 30 листопада 2026 року включно.

Спеціальні умови поширюються на сім моделей бренду, серед яких компактні міські кросовери, семимісні сімейні SUV, повнопривідні автомобілі та плагін-гібрид.

Яку вигоду пропонує JETOUR у межах Чорної п’ятниці?

60 000 грн — на JETOUR T1, T1 i-DM, T2, X70PLUS та X90PLUS;

50 000 грн — на JETOUR DASHING;

40 000 грн — на JETOUR X50.

Розмір знижки залежить від моделі, комплектації та року випуску автомобіля.

Широкий модельний ряд JETOUR дозволяє обрати автомобіль відповідно до індивідуальних потреб та бюджету. Компактний X50 і стильний DASHING орієнтовані на щоденні міські поїздки, семимісні X70PLUS та X90PLUS — на сімейні подорожі, а T1 та T2 — на активний спосіб життя. Окреме місце в модельній лінійці посідає плагін-гібридний JETOUR T1 i-DM, який поєднує можливості електромобіля та автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Крім знижки під час придбання автомобіля, покупці отримують офіційну гарантію, яка залежно від моделі становить від 5 років або 150 000 км пробігу до 6 років або 200 000 км пробігу, залежно від того, що настане раніше.

Спеціальна пропозиція діє в офіційній дилерській мережі JETOUR в Україні до 30 листопада 2026 року включно. Детальніше про умови — на офіційному сайті JETOUR Україна.