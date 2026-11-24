Чорна п’ятниця — гарна нагода оформити потрібне страхування та заощадити. До 30 листопада включно на Finance.ua діють спеціальні пропозиції на страхування.
24 листопада 2026, 9:36
Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до 27% на страхування!
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- Перейдіть на Finance.ua Страхування.
- Оберіть потрібний вид страхування.
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- Отримайте свій поліс зі знижкою!
Важливо: акція діє до 30 листопада 2026 року включно.
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Джерело: Мінфін
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