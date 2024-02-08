Як збільшити пенсію: 4 варіанти, які реально працюють

В Україні планують запровадити нову формулу для розрахунку пенсій . Можновладці говорять, що новація дозволить підвищити розмір виплат для понад половини пенсіонерів в середньому на 15−20%. Втім, вже зараз є можливість збільшити суму. В яких випадках це доцільно робити і що для цього потрібно, з’ясовував «Мінфін».

Як докупити страховий стаж та коли це варто робити

Головною складовою при нарахуванні пенсії і зараз, і за умови запровадження нових правил, залишатиметься страховий стаж. Від його розміру залежить і право виходу на пенсію, і розмір пенсійних виплат.

В Україні на сьогодні встановлені однакові правила для виходу на пенсію для жінок та чоловіків. Згідно з ними, у 2024 році на пенсію можуть вийти громадяни:

у 60 років — зі страховим стажем не менше 31 року;

у 63 роки — зі страховим стажем від 21 до 31 року;

у 65 років — зі страховим стажем від 15 до 21 року.

Необхідний для виходу на пенсію страховий стаж щороку збільшуватиметься на 1 рік до 2028 року. І з 2028-го страховий стаж, який буде необхідний для виходу на пенсію у 60 років, становитиме не менше 35 років.

Втім, є можливість вийти на пенсію й раніше. Наприклад, якщо людина втратила роботу, а нову знайти не може, чи є варіанти лише з низькою зарплатою, а для виходу на пенсію не вистачає декілька місяців або декілька років стажу, можна просто докупити страховий стаж.

За словами адвоката АО «Юридична компанія «АРЕС» Владислава Зайцева, існує три варіанти купівлі страхового стажу:

Придбати стаж наперед. У такому разі особа сплачуватиме єдиний внесок на майбутнє, тобто місяць у місяць, тим самим поступово набуваючи страховий стаж. Викупити за попередні роки. Цей договір дозволяє одноразово сплатити єдиний внесок за минулі періоди, в яких особа не працювала (як найманий працівник або приватний підприємець), а відтак, і не сплачувала соцвнески. Доплатити за минулі періоди, де було сплачено внески у меншому розмірі, ніж мінімальний страховий внесок. Завдяки такій доплаті можна зарахувати відповідні місяці до страхового стажу як повні, тим самим набути повний страховий стаж.

У перших двох випадках потрібно звернутися до податкової служби й укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. У третьому — заяву про доплату єдиного внеску за минулі періоди варто подати до Пенсійного фонду.

«Загалом, для укладення договорів або подачі заяви громадянам потрібно подати заяву встановленої форми, копію трудової книжки, виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5) та копію документа, що посвідчує особу», — зауважує Владислав Зайцев.

Важливі моменти:

якщо стаж придбавається наперед, то договір укладається на термін не менше 1 року;

якщо особа бажає придбати стаж або доплатити внески за минулі періоди, законодавство не встановлює обмежень щодо мінімального та максимального проміжку часу.

Від типу договору про купівлю страхового стажу залежить його вартість. Якщо купувати стаж наперед, то сума добровільного внеску за один місяць має дорівнювати або бути більшою за розмір мінімального страхового внеску. Мінімальний розмір такого внеску станом на 01 січня 2024 року становить 1 562 грн (7 100 грн (мінімальна заробітна плата) х 22% (ставка ЄСВ)).

«З 01 квітня така сума становитиме 1 760 грн (виходячи з мінімальної заробітної плати у 8 000 грн)», — звертає увагу Владислав Зайцев.

Що ж до придбання стажу за минулі періоди, то він обійдеться дорожче, оскільки розмір внеску становить подвійну суму, тобто 3 124 грн (1 562 грн * 2) за один місяць.

Наскільки вигідно докуповувати страховий стаж, залежить від того, скільки стажу не вистачає для виходу на пенсію. Наприклад, зараз один місяць страхового стажу «коштує» 3 124 грн (два мінімальних ЄСВ). Це якщо сплатити всю суму до 1 квітня 2024 року, до підвищення соцстандартів, аби почати отримувати пенсію відразу після сплати. Рік стажу обійдеться 37 488 грн.

Коли, скажімо, не вистачає року або двох, то є сенс докуповувати стаж і вийти на пенсію у 60 років, а не у 63 роки. Навіть за мінімальної пенсійної виплати у 2 361 грн за три роки непрацюючий пенсіонер отримає понад 80 тис. грн пенсії. А якщо бракує більше років, 3−5 і т.д., то покупка стажу стає недоцільною, оскільки відбити витрати не вдасться. У цьому випадку краще вийти на пенсію пізніше.

Розрахувати приблизний розмір пенсії, який людині належить, можна на пенсійному калькуляторі в особистому кабінеті на сайті ПФУ на підставі даних її страхового стажу.

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Працювати — не означає заробляти пенсію: як перевірити роботодавця

Докупити страховий стаж можна не за всі минулі періоди, а лише починаючи з 01.01.2004 року — з того часу, коли набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким, власне, і запроваджено поняття «страховий стаж». До цієї дати рахується трудовий стаж, як кількість відпрацьованих років. Він підтверджується записами у трудовій книжці та відповідними документами, і враховується при визначенні права на пенсію та обчисленні її розміру.

При цьому докупити стаж можна тільки у тому випадку, якщо при цьому офіційно людина не працювала, не вела підприємницької діяльності, а також не належала до категорії застрахованих осіб. Тому до стажу, набутого після 2004-го, потрібно бути уважними. Приватні підприємці сплачують соціальні внески за себе самостійно, й вони точно знають, скільки робили відрахувань і чи робили це постійно. Натомість, за найманого працівника внески сплачує роботодавець. Якщо ви працювали, але отримували зарплату виключно у «конверті», з погляду держави, ви байдикували, і страховий стаж вам не нараховувався.

Навіть за офіційного працевлаштування варто поцікавитись, чи із всієї суми вашої зарплати сплачується внесок. Адже коли настане час виходити на пенсію, розрахунок суми виплати може неприємно здивувати.

«Побачити сплату страхових внесків можна за допомогою довідки ОК-5. Отримати її можна через застосунок „Дія“ або звернувшись до пенсійного фонду — як особисто, так і через вебпортал ПФУ. У довідці можна побачити суми заробітку для нарахування пенсії, кількість страхового стажу та факт сплати страхових внесків», — говорить Владислав Зайцев із ЮК «АРЕС».

Коефіцієнт страхового стажу, разом із коефіцієнтом заробітної плати та середньої заробітної плати по країні за три попередні роки, що передують року призначення пенсії, є основним показником для обрахування розміру пенсії.

Пенсія = розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу.

«Чим більше сума страхових внесків, тим вищим буде індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, а отже, і розмір пенсії», — наголошує експерт.

Щоб дізнатись розмір пенсії, необхідно перемножити три зазначених вище показники за допомогою формули, визначеної законом.

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Коли можна збільшити свою пенсію: 4 класичних випадки

У АО «Юридична компанія «АРЕС», опираючись на звернення, зокрема, й через власний інтернет-проєкт «Пенсійний центр», виокремлюють чотири класичних способи, як громадяни можуть домогтися підвищення розміру пенсійних виплат.

1. Подати довідки про заробітну плату за 5 років підряд по 30 червня 2000 року.

Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу, починаючи з 01 липня 2000 року, на підставі даних, що містяться в системі персоніфікованого обліку та ведуться Пенсійним фондом України.

Заробітна плата за період 60 місяців до 01 липня 2000 року враховується за бажанням особи, при наявності підтверджуючих документів (особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою або організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією). За словами адвоката, збирати необхідні дані доцільно тим особам, які в радянський період отримували велику, як на ті часи, заробітну плату.

«Завдяки такій заробітній платі може підвищитися загальний показник коефіцієнта заробітної плати особи, а отже, і підвищитися пенсія», — звертає увагу Владислав Зайцев.

2. Зарахування періодів роботи до стажу

Випадки, коли Пенсійний фонд не зараховує до стажу періоди роботи внаслідок неналежно заповнених записів у трудовій книжці, трапляються доволі часто. Оскільки кількість страхового стажу, як вже говорилося, впливає на розмір пенсії, це питання можна вирішити двома шляхами.

«Перший — подати уточнюючу довідку з підприємства, де особа працювала. Другий — звернутися до суду з вимогою зобовʼязати Пенсійний фонд зарахувати відповідні періоди роботи до стажу», — зауважує експерт.

На сьогодні, за його словами, судова практика у таких спорах склалася на користь пенсіонерів.

Звичайно, найвигідніше (в плані витрат та часу) — це отримання довідки та подача її до ПФУ. З цього варто й починати. Проте, трапляється, що таку довідку неможливо отримати з об'єктивних причин, скажімо, підприємство ліквідовано, але документи не передали до архіву, або документи передали, але не всі; або ж підприємство чи архів на непідконтрольній території. І тому тут вже єдиним варіантом буде суд, де достатньо високі шанси отримати позитивне рішення.

Щоправда, судовий процес супроводжується певними витратами. Сума залежать вони від того, сама людина займатиметься справою чи з адвокатом. Якщо сама, то їй потрібно буде сплатити лише судовий збір — 1 211,2 грн. Якщо з адвокатом — ще й гонорар адвокату.

Справи розглядаються в адміністративних судах. Якщо це не Київський окружний адміністративний суд, який через надмірну завантаженість може затягувати слухання навіть на 2 роки, то в середньому суд 1 інстанції триватиме до 3 місяців. Якщо ще буде апеляція, тоді ще плюс 3 місяці.

3. Перехід з одного виду пенсії на інший

У особи є право перейти на інший вид пенсії, наприклад, із пенсії за вислугу років за Законом України «Про пенсійне забезпечення» на пенсію за віком за Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування». Зазвичай, це відбувається тоді, коли інший вид пенсії дає можливість отримати більші виплати.

Владислав Зайцев звертає увагу, що якщо відбувається перехід із одного виду пенсії на інший, має застосовуватися новий показник середньої заробітної плати за три попередні роки. Це теж досить сильно може вплинути на підвищення пенсії, особливо для тих пенсіонерів, які давно виходили на пенсію.

Проте, у більшості випадків пенсійні органи не застосовують новий показник. Вирішити це питання непросто. Зазвичай, для захисту своїх прав доводиться звертатися до суду.

4. Судові спори з органами Пенсійного фонду

До нарахування Пенсійним фондом пенсій у багатьох виникають претензії, і часто вони не безпідставні. У більшості випадків, йдеться про некоректний розрахунок суми виплати. Також оскаржити можна неправомірні дії ПФ, такі, як, наприклад, не проведення перерахунку пенсії за новими довідками про грошове забезпечення (стосується військових пенсіонерів), не проведення індексації тощо.

«На жаль, у більшості випадків, вирішити такі спори можна лише у судовому порядку. Проте, робити це однозначно треба, адже все це впливає на пенсію, яку особа отримуватиме», — підкреслює експерт.

Оспорювати вдається навіть закріплені нормативно-правовими актами норми. Скажімо, у постановах Кабміну, які приймаються перед індексацією пенсій і регламентують порядок її проведення, визначено, що не індексуються у повному розмірі пенсії, призначені за три календарних роки перед такою індексацією. Мовляв, вони ще не встигли застаріти. Таке обмеження можна оспорити, й відстояти своє право на індексацію, щоправда, тільки через суд — позитивна практика вже є. Як саме це можна зробити, «Мінфін» розповість у наступних статтях.