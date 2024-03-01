«Синдром Каудільйо»: як економіка приводить до влади популістів

Цього року у світі пройде величезна кількість виборів. Кого можуть обрати демократичні та авторитарні країни, і як це вплине на те, в якому світі ми житимемо найближчі декілька років, прогнозують у коментарі Fortune топменеджери Ipsos — президент Кліффорд Янг та старший віцепрезидент зі зв'язків із громадськістю Кріс Джексон. «Мінфін» обрав головне.

2024 рік стане серйозним випробуванням для глобальної демократії. Заплановано провести понад 70 виборів, зокрема, близько 40 виборів до виконавчої влади. Але цей рік важливий не лише аномально великою кількістю виборів.

Триваюча широка підтримка популізму на глобальному рівні передбачає, що вибори 2024 року можуть призвести до появи нової когорти популістських урядів, що виступають проти істеблішменту, і, можливо, до ширшого відкату демократичних норм у всьому світі.

Чому популістів може стати більше

Ця тенденція в основі своїй обумовлена ​​економічним і соціальним розчаруванням і триваючим крахом віри в існуючу економічну систему.

Нещодавно Ipsos провів останню версію нашого опитування за участю понад 20 000 респондентів, під час якого було виміряно еволюцію популістських настроїв у 28 країнах із 2016 року. Останні дослідження показують, що переконання, спрямовані проти істеблішменту, ґрунтуються на відчутті економічної стагнації та корелюють з поганими економічними показниками, нерівністю та ностальгією за минулим.

Основою цієї системи є те, що економічна система налаштована проти звичайної людини. Опитування, наприклад, показало, що 67% опитаних вважають, що «економіка налаштована» на благо еліти.

Скільки людей вважають, що економіка країни працює на багатих та впливових людей, %

Джерело: Ipsos

Логіка виглядає приблизно так: чому у багатій країні так багато бідних людей? Тому що еліта підлаштувала систему на свою користь. До кого стукати громадянам? До сильного лідера, який може забрати країну у багатих та впливових людей, а 63% респондентів згодні з тим, що їхня країна цього потребує.

Ми часто називаємо це «синдромом Каудільйо». Симптоми цього синдрому варіюються від країни до країни, але логіка та сама.

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Чи можуть з'явитися нові «каудільйо» і де

У США колишній президент Дональд Трамп прагнутиме скинути впливовішого кандидата в особі чинного президента Джо Байдена. Це класичний матч між істеблішментом та антиістеблішментом.

Контекст говорить багато про що.

Скільки людей вважають, що їх суспільство/країна зламана, %

Джерело: Ipsos

У Південній Африці є одна домінуюча партія істеблішменту — Африканський національний конгрес (АНК). Із 2016 року переконаність у тому, що «система зламана» зросла на 15 пунктів (58% проти 73%). Ми очікуємо, що високий рівень популістських настроїв залишить тріщини на фасаді АНК. Як це відбуватиметься конкретно — незрозуміло.

Аналогічним чином, у Великій Британії Лейбористська партія, наймовірніше, переможе Торі. І це на фоні зростання популістського сентименту: переконаність у тому, що «суспільство занепадає» зросло на 30 пунктів у період із 2021 до 2023 року (48% проти 78%).

Навіть якщо істеблішмент переможе, антисистемні переконання залишать свій слід, про що свідчить піднесення правопопулістської партії Reform UK на нещодавніх додаткових виборах.

Уряди, які виступають проти істеблішменту в Мексиці, Індонезії та Індії, мають переобрати 2024 року. У всіх трьох країнах спостерігається сильне переконання більшості в тому, що система в їхній країні зламана.

Хоча остаточних результатів ще не оголошено, нинішній міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто, колишній генерал армії, вже переміг із переконливою перевагою. «Зачистка» цих країн посилить антисистемний рух у всьому світі.

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Чого чекати від популістів

Неліберальна система переконань, як показує наш аналіз, тісно корелює з різними показниками відкату демократії, корупції та інших форм соціальної та політичної дезорганізації. Така соціальна дисфункція може варіюватися від неповаги до норм поведінки до порушень конституційних принципів та втручань у вибори.

Багато інших індикаторів показують значний відкат демократії за останнє десятиліття чи навіть більше. Freedom House зазначає, що рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль. А Transparency International показує, що світ досяг незначного прогресу у боротьбі з корупцією. Наше дослідження показує, що таке відставання корениться у народній підтримці.

У Мексиці та Індонезії популістські настрої останніми роками знизилися, тоді як у Великій Британії та Південній Африці вони зростають. Останній аналіз показує, що вибори самі собою можуть знизити невдоволення населення системою.

Проте, вибори не є повноцінними ліками. У короткостроковій перспективі вони діють як клапан скидання тиску для суспільного невдоволення. Але прихід нових лідерів необов'язково означає кращий чи чуйніший уряд.

Так само, як цілком необов'язково, що політики, які виступають проти істеблішменту, зруйнують усе навколо після приходу до влади. Еммануель Макрон у Франції та Лула да Сілва у Бразилії стали системними політиками, хоча приходили до влади з аутсайдерів.

Проте, екстремальніші прояви антиестеблішментних настроїв вимагають наявності сильного політика, який їх підтримуватиме і розпалюватиме. Такими лідерами є, наприклад, Жаїр Болсонару в Бразилії, Хав'єр Мілей в Аргентині, Віктор Орбан в Угорщині та Анджей Дуда в Польщі — всі вони представляють радикальніші напрями.

Зрештою, антисистемні переконання можуть призвести до різних результатів — від «ванільніших», чи поміркованих, до «шаленіших», чи крайніх. Отже, результати боротьби з істеблішментом істотно відрізнятимуться у всьому світі.

Невідомо, чи переможуть популісти, чи істеблішменту вдасться вистояти. Але що ми точно знаємо, то це те, що розчарування людей в інститутах і системах залишається в усьому світі. Це має змусити всіх нас бути у стані підвищеної готовності.