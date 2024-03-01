«Синдром Каудільйо»: як економіка приводить до влади популістів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 березня 2024, 8:50

«Синдром Каудільйо»: як економіка приводить до влади популістів

Цього року у світі пройде величезна кількість виборів. Кого можуть обрати демократичні та авторитарні країни, і як це вплине на те, в якому світі ми житимемо найближчі декілька років, прогнозують у коментарі Fortune топменеджери Ipsos — президент Кліффорд Янг та старший віцепрезидент зі зв'язків із громадськістю Кріс Джексон. «Мінфін» обрав головне.

Цього року у світі пройде величезна кількість виборів.

2024 рік стане серйозним випробуванням для глобальної демократії. Заплановано провести понад 70 виборів, зокрема, близько 40 виборів до виконавчої влади. Але цей рік важливий не лише аномально великою кількістю виборів.

Триваюча широка підтримка популізму на глобальному рівні передбачає, що вибори 2024 року можуть призвести до появи нової когорти популістських урядів, що виступають проти істеблішменту, і, можливо, до ширшого відкату демократичних норм у всьому світі.

Чому популістів може стати більше

Ця тенденція в основі своїй обумовлена ​​економічним і соціальним розчаруванням і триваючим крахом віри в існуючу економічну систему.

Нещодавно Ipsos провів останню версію нашого опитування за участю понад 20 000 респондентів, під час якого було виміряно еволюцію популістських настроїв у 28 країнах із 2016 року. Останні дослідження показують, що переконання, спрямовані проти істеблішменту, ґрунтуються на відчутті економічної стагнації та корелюють з поганими економічними показниками, нерівністю та ностальгією за минулим.

Основою цієї системи є те, що економічна система налаштована проти звичайної людини. Опитування, наприклад, показало, що 67% опитаних вважають, що «економіка налаштована» на благо еліти.

Скільки людей вважають, що економіка країни працює на багатих та впливових людей, %

Джерело: Ipsos

Логіка виглядає приблизно так: чому у багатій країні так багато бідних людей? Тому що еліта підлаштувала систему на свою користь. До кого стукати громадянам? До сильного лідера, який може забрати країну у багатих та впливових людей, а 63% респондентів згодні з тим, що їхня країна цього потребує.

Ми часто називаємо це «синдромом Каудільйо». Симптоми цього синдрому варіюються від країни до країни, але логіка та сама.

Читайте також: JPMorgan: «рік виборів» стане викликом для акцій та світової економіки

Чи можуть з'явитися нові «каудільйо» і де

У США колишній президент Дональд Трамп прагнутиме скинути впливовішого кандидата в особі чинного президента Джо Байдена. Це класичний матч між істеблішментом та антиістеблішментом.

Контекст говорить багато про що.

Скільки людей вважають, що їх суспільство/країна зламана, %

Джерело: Ipsos

У Південній Африці є одна домінуюча партія істеблішменту — Африканський національний конгрес (АНК). Із 2016 року переконаність у тому, що «система зламана» зросла на 15 пунктів (58% проти 73%). Ми очікуємо, що високий рівень популістських настроїв залишить тріщини на фасаді АНК. Як це відбуватиметься конкретно — незрозуміло.

Аналогічним чином, у Великій Британії Лейбористська партія, наймовірніше, переможе Торі. І це на фоні зростання популістського сентименту: переконаність у тому, що «суспільство занепадає» зросло на 30 пунктів у період із 2021 до 2023 року (48% проти 78%).

Навіть якщо істеблішмент переможе, антисистемні переконання залишать свій слід, про що свідчить піднесення правопопулістської партії Reform UK на нещодавніх додаткових виборах.

Уряди, які виступають проти істеблішменту в Мексиці, Індонезії та Індії, мають переобрати 2024 року. У всіх трьох країнах спостерігається сильне переконання більшості в тому, що система в їхній країні зламана.

Хоча остаточних результатів ще не оголошено, нинішній міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто, колишній генерал армії, вже переміг із переконливою перевагою. «Зачистка» цих країн посилить антисистемний рух у всьому світі.

Читайте також: ОЕСР назвала країну з найбільшим ростом ВВП у майбутньому: це не Китай

Чого чекати від популістів

Неліберальна система переконань, як показує наш аналіз, тісно корелює з різними показниками відкату демократії, корупції та інших форм соціальної та політичної дезорганізації. Така соціальна дисфункція може варіюватися від неповаги до норм поведінки до порушень конституційних принципів та втручань у вибори.

Багато інших індикаторів показують значний відкат демократії за останнє десятиліття чи навіть більше. Freedom House зазначає, що рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль. А Transparency International показує, що світ досяг незначного прогресу у боротьбі з корупцією. Наше дослідження показує, що таке відставання корениться у народній підтримці.

У Мексиці та Індонезії популістські настрої останніми роками знизилися, тоді як у Великій Британії та Південній Африці вони зростають. Останній аналіз показує, що вибори самі собою можуть знизити невдоволення населення системою.

Проте, вибори не є повноцінними ліками. У короткостроковій перспективі вони діють як клапан скидання тиску для суспільного невдоволення. Але прихід нових лідерів необов'язково означає кращий чи чуйніший уряд.

Так само, як цілком необов'язково, що політики, які виступають проти істеблішменту, зруйнують усе навколо після приходу до влади. Еммануель Макрон у Франції та Лула да Сілва у Бразилії стали системними політиками, хоча приходили до влади з аутсайдерів.

Проте, екстремальніші прояви антиестеблішментних настроїв вимагають наявності сильного політика, який їх підтримуватиме і розпалюватиме. Такими лідерами є, наприклад, Жаїр Болсонару в Бразилії, Хав'єр Мілей в Аргентині, Віктор Орбан в Угорщині та Анджей Дуда в Польщі — всі вони представляють радикальніші напрями.

Зрештою, антисистемні переконання можуть призвести до різних результатів — від «ванільніших», чи поміркованих, до «шаленіших», чи крайніх. Отже, результати боротьби з істеблішментом істотно відрізнятимуться у всьому світі.

Невідомо, чи переможуть популісти, чи істеблішменту вдасться вистояти. Але що ми точно знаємо, то це те, що розчарування людей в інститутах і системах залишається в усьому світі. Це має змусити всіх нас бути у стані підвищеної готовності.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 березня 2024, 9:01
#
95% виборців — тупа отара, яка має пам’ять в кілька днів максимум. Вони не можуть зрозуміти різницю між сказаним та зробленим. В принципі, за одну каденцію не можна вийти на з.п. учителя в 4000 баксів. Не можна підняти пенсію та опустити тарифи одночасно. Якщо ти береш 200 грн за свій голос, то готуйся, що з тебе пострижуть х100.
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
1 березня 2024, 9:40
#
Маргінальному населенню заходять прості гасла. Наприклад працювати менше- отримувати більше, взяти все та й поділити, безплатна комуналка, халява і.т.д. Не проголосують за того хто скаже що буде важко, треба працювати щоб щось мати. Тому популісти використовують ці маніпуляції щоб дорватися до влади, далі одразу ж про них забувають)) До речі всі ці Трампи та їм подібні навіть не знають як живе середньостатистична людина в їх країні. Більшість з них вихідці з багатих родин, власники бізнесів та мільярдних статків що нещадно експлатують на своїх підприємствах тих же людей яким обіцяють халяву)))
+
0
Riojas
Riojas
1 березня 2024, 11:11
#
Все это понятно, но если люди действительно недовольны ситуацией в стране и текущей властью? Ну не возникают Трампы от хорошей жизни. Можно рисовать офигенные графики роста ВВП, капитализации, медианной зарплаты и безработицы, но обычный Джо не ощущает, что он стал жить лучше, по факту его покупательная способность упала. Популизм — а бесконечные программы поддержки сирых, убогих и юродивых (в число которых входят все, кроме Джо) действующей властью это не популизм?
+
0
bonv
bonv
1 березня 2024, 11:28
#
Популісти і тепер при владі. Відосики-шашлички-гасла-зе-жесть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GuitarHero, ZverevaOlha и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами