JPMorgan: «рік виборів» стане викликом для акцій та світової економіки

Прогноз JPMorgan на 2024 рік гідний пильного розгляду: саме у 2024 році відбудуться вибори у кількох найгустонаселеніших країнах, проте результати їх у кінцевому підсумку будуть негативними для світової економіки та акцій зростання, пише Business Insider.

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Банк вказав на 4 тенденції — поляризацію, популізм, деградацію демократії та геоекономічну фрагментацію, які вийдуть на перший план за підсумками виборів.

При цьому деякі з них будуть на межі: популізм не дає результатів, хоча деякі країни досі перебувають у полоні у популізму, проте загалом вибори 2024 року будуть негативними для глобального зростання, що знижує співвідношення акцій зростання та вартості.

Стратеги банку також не вважають, що повернуться старі часи нульової чи негативної реальної доходності.

JPMorgan очікує, що президентські вибори в США матимуть найбільшу вагу: Джо Байден протистоятиме Дональду Трампу. Перемога останнього в США, що широко прогнозується, може мати серйозні макроекономічні наслідки.

«Ми вважаємо, що вибори в США більш значущі і заслуговують на хеджування більшою мірою, ніж будь-які інші вибори, оскільки перемога Трампа зруйнує або повністю змінить багато заходів Байдена. Зокрема, це означатиме, що Трамп запровадить універсальний 10%-й тариф, який спровокує торгові війни США в усіх напрямках, а це посилить долар на валютних ринках, тоді як юань, євро та мексиканське песо будуть падати».

Через невизначений результат виборів зросте і індекс VIX, який посилиться потенційною рецесією. Історично так склалося, що в роки виборів у США волатильність індексу S&P 500 на 2 пункти вища, ніж у інші роки.

Де відбудуться вибори президента у 2024 році

Передвиборні перегони в США почалися фактично вже. І весь наступний, 2024 рік, ми спостерігатимемо агітаційні кампанії виборців.

Литва у 2024 році обиратиме як президента, так і парламент. І хоч із датою парламентських виборів країна ще не визначилася, президентські призначені на 12 травня.

Словаччина, щойно провівши парламентські вибори восени 2023 року, навесні 2024 року вже обиратиме президента.

Молдова також обиратиме лідера країни у 2024 році.

Вибори президента проведе і країна-агресор росія.