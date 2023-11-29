ОЕСР назвала країну з найбільшим ростом ВВП у майбутньому: це не Китай

Найбільше зростання економіки у наступні два роки буде в Індії. Такий прогноз дають експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). На другому місці Індонезія й на третьому Китай.

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Глобальна економіка

За оцінками фахівців, світова економіка (глобальний ВВП) у 2023 році зросте на 2,9%, але у наступному році буде сповільнюватися до 2,7%. У 2025 році показник зросте до 3,0%.

Азія продовжує лідирувати за темпами росту ВВП й за прогнозами аналітиків, ця тенденція збережеться й у наступні два роки. Перше місце у Індії (2024р. — 6,1%, 2025р. — 6,5%), далі йдуть Індонезія (5,2% у 2024 й 2025 роках), Китай (2024р. — 4,7%, 2025р. — 4,2%), Садівська Аравія (2024р.- 3%, 2025р.- 4,7%) й Туреччина (2024р.- 2,9%, 2025р.- 3,2%).

Ріст економіки в США, ЄС та росії

Зростання ВВП у Сполучених Штатах прогнозується на рівні 2,4% у 2023 році, після чого сповільниться до 1,5% у 2024 році, а потім трохи підвищиться до 1,7% у 2025 році, оскільки очікується послаблення монетарної політики.

У єврозоні, яка постраждала від агресії росії проти України та шоку цін на енергоносії, прогнозується зростання ВВП на 0,6% у 2023 році, а потім до 0,9% у 2024 році та 1,5% у 2025 році.

Економіка ж самої країни-терористки матиме ріст й складатиме за прогнозами 1,1% у 2024 році й 1% у 2025 році.

Прогноз росту ВВП у світі / Інфографіка ОЕСР

Щодо інфляції, то очікується, що ріст споживчих цін у країнах ОЕСР знизиться з 7,0% у 2023 році до 5,2% у 2024 році та 3,8% у 2025 році.

Україна

Раніше Мінфін писав про те, що МВФ покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року. Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3−4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.