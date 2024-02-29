Біткоїн обігнав російський рубль за капіталізацією

Загальна кількість усіх біткоїнів в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно $1,2 трлн. Таким чином, перша криптовалюта випередила російський рубль, капіталізація якого оцінюється у 17 млн BTC або $1,1 трлн. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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У рейтингу валют світу біткоїн слідує за швейцарським франком (20,5 млн BTC або $1,29 трлн). Перше місце посідає китайський юань з капіталізацією 658,5 млн BTC, за ним йдуть долар (634,3 млн BTC) та євро (257,5 млн BTC).

Зростання капіталізації біткоїна пов'язане зі збільшенням його ціни на ринку. Вчора, 28 лютого, увечері ціна біткоїна в моменті підскочила до $63 734, потім актив відкотився назад. Наразі актив торгується на рівні $62 000.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.