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29 лютого 2024, 19:17

Біткоїн обігнав російський рубль за капіталізацією

Загальна кількість усіх біткоїнів в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно $1,2 трлн. Таким чином, перша криптовалюта випередила російський рубль, капіталізація якого оцінюється у 17 млн BTC або $1,1 трлн. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Загальна кількість усіх біткоїнів в обігу становить 19,6 млн одиниць, що еквівалентно $1,2 трлн.
Фото: pixabay.com

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У рейтингу валют світу біткоїн слідує за швейцарським франком (20,5 млн BTC або $1,29 трлн). Перше місце посідає китайський юань з капіталізацією 658,5 млн BTC, за ним йдуть долар (634,3 млн BTC) та євро (257,5 млн BTC).

Зростання капіталізації біткоїна пов'язане зі збільшенням його ціни на ринку. Вчора, 28 лютого, увечері ціна біткоїна в моменті підскочила до $63 734, потім актив відкотився назад. Наразі актив торгується на рівні $62 000.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
29 лютого 2024, 19:40
#
Рубль в утиль!
+
0
bonv
bonv
29 лютого 2024, 19:44
#
Росіяни вірять в міцний рубль, але, тим не менше, купують слабкий долар.
Вчені марно намагаються визначити природу подібного загадкового явища. Парадокс:))
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
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