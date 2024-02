Аналітик Пітер Брандт підвищив прогноз щодо зростання біткоїна до $200 тисяч

Експерт підняв планку, оскільки біткоїн подолав верхню межу опору 15-місячного каналу. Він позначений на графіку лініями тренду, які з'єднують мінімуми листопада 2022 року і вересня 2023 року, а також максимуми квітня 2023 року і січня 2024 року.

Bitcoin Update

With the thrust above the upper boundary of the 15-month channel, the target for the current bull market cycle scheduled to end in Aug/Sep 2025 is being raised from $120,000 to $200,000. $BTC

A close below last week's low will nullify this interpretation pic.twitter.com/19ZXpAQW0v