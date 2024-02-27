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27 лютого 2024, 15:46

Аналітик Пітер Брандт підвищив прогноз щодо зростання біткоїна до $200 тисяч

Після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.

Після прориву рівня $57 000 теханалітик і глава Factor LLC Пітер Брандт змінив свій прогноз за курсом першої криптовалюти у 2025 році зі $120 000 до $200 000.
Фото: pixabay.com

Експерт підняв планку, оскільки біткоїн подолав верхню межу опору 15-місячного каналу. Він позначений на графіку лініями тренду, які з'єднують мінімуми листопада 2022 року і вересня 2023 року, а також максимуми квітня 2023 року і січня 2024 року.

За словами Брандта, поточний бичачий цикл завершиться в серпні-вересні 2025 року. До цього моменту котирування цифрового золота мають досягти заявленої мети.

Прогноз аналітика передбачає зростання більш ніж на 250% від поточних значень і на 190% від історичного максимуму.

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Засновник MN Trading Міхаель ван де Поппе заявив, що до історичного максимуму вартості біткоїна залишилося 20%, а халвінг відбудеться вже через 55 днів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 лютого біткоїн зріс на 2,35% до $55,800, раніше торкнувшись позначки $57,055. Ефіріум піднявся на 1,21% до $3,216,6.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Criptor82
Criptor82
27 лютого 2024, 16:31
#
Більше жесті!! :))
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0
bonv
bonv
27 лютого 2024, 17:16
#
Правила багатих людей.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/232907/
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