Найбільший безоплатний сервіс електронної пошти в росії Mail.ru зупинився завдяки роботі української ІТ-армії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
29 лютого 2024, 15:29
ІТ-Армія України атакувала найбільший інтернет-портал у росії Mail.ru
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Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.
У Мінцифри зазначили, що доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у січні 2024 року українські хакери з угруповання Blackjack, яке, ймовірно, повʼязують з СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» та видалили дані.
Також повідомлялось, що на початку цього року українські хакери злили у мережу дані 24 млн клієнтів російського Альфа-Банку.
Джерело: Мінфін
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