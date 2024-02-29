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29 лютого 2024, 15:29

ІТ-Армія України атакувала найбільший інтернет-портал у росії Mail.ru

Найбільший безоплатний сервіс електронної пошти в росії Mail.ru зупинився завдяки роботі української ІТ-армії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Найбільший безоплатний сервіс електронної пошти в росії Mail.ru зупинився завдяки роботі української ІТ-армії.

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Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

У Мінцифри зазначили, що доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2024 року українські хакери з угруповання Blackjack, яке, ймовірно, повʼязують з СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» та видалили дані.

Також повідомлялось, що на початку цього року українські хакери злили у мережу дані 24 млн клієнтів російського Альфа-Банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
29 лютого 2024, 15:59
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Враньё
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