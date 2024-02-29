ІТ-Армія України атакувала найбільший інтернет-портал у росії Mail.ru

Найбільший безоплатний сервіс електронної пошти в росії Mail.ru зупинився завдяки роботі української ІТ-армії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Усі користувачі, які перебувають поза територією рф, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

У Мінцифри зазначили, що доступ до імейла — це не тільки пошта, а й можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступ до девайсів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2024 року українські хакери з угруповання Blackjack, яке, ймовірно, повʼязують з СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» та видалили дані.

Також повідомлялось, що на початку цього року українські хакери злили у мережу дані 24 млн клієнтів російського Альфа-Банку.