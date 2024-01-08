Українські хакери злили у мережу дані 24 млн клієнтів російського «Альфа-Банку»

Українське хакерське угруповання KibOrg виклало у відкритий доступ повну клієнтську базу російського « Альфа-Банку ». Про це пише The Moscow Time.

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Доступ до цих даних хакери отримали ще у жовтні 2023 року, опублікувавши відомості про 44 тис. клієнтів. Тепер вони злили в мережу особисті дані, включно з ПІБ, датами народження, номерами телефонів, карток та рахунків понад 24 млн фізичних осіб — клієнтів банку та ще понад 13 млн даних про юридичних осіб.

Банк не відповів на запитання журналістів про те, чи будуть після витоку перевипускатися картки їхніх клієнтів.

Публічно «Альфа-Банк» заперечує факт злому. У KibOrg стверджують, що український пранкер під псевдонімом Євген Вольнов зміг додзвонитися до одного із власників банку Михайла Фрідмана і той прокоментував злом словами «Ну, нехай».