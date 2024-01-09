Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера

Українські хакери з угруповання Blackjack, яке, ймовірно, повʼязують з СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» та видалили дані. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах.

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Що відомо про атаку

Хакери видалили 20 ТБ даних. Це офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Через це частина жителів Москви втратили доступ до інтернету та телебачення.

Blackjack також вивантажили більше 10 ГБ даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими. Доступ до даних — через браузер TOR.

Хакери також анонсують серйозну атаку, яка буде помстою за кібератаку на «Київстар».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що українське хакерське угруповання KibOrg опублікувало нібито повну базу даних найбільшого російського комерційного банку «Альфа-Банк». Її можна завантажити за посиланням та паролем.