Як зростання інтересу до гібридів загрожує ринку електромобілів

Зростання виробництва електрокарів потроху сповільнюється, натомість, популярності набирають автомобілі, які можуть працювати і на бензині, і на електриці. Це створює серйозну проблему для виробників повністю електричних автомобілів, на кшталт Tesla. Як гібриди вже змінили авторинок Китаю, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Зміна вподобань

Коли Сем Чжун нещодавно шукав свій перший автомобіль, він протестував декілька автомобілів із бензиновим двигуном і декілька повністю електричних моделей, перш ніж зупинився на гібриді Qin Plus, що підключається, від BYD Co. За ціною менше 100 тис. юанів ($13,9 тис.), він відповідає його бюджету, і він має можливість перемикатися між двигуном на батареї і двигуном внутрішнього згоряння старої школи. Покупець може заощаджувати гроші на щоденних поїздках на роботу і, як і раніше, здійснювати тривалі поїздки, не турбуючись про підзарядку.

«Мені подобається потужність бензинових автомобілів, і цей автомобіль дає мені чудові враження від водіння навіть на електриці», — говорить Чжун, 29-річний житель Гуандуна. «Я дуже задоволений цим рішенням».

Зростання вподобань до гібридів, що підключаються та вирішують проблему далеких поїздок, і є доступнішими, ніж автомобілі з акумуляторами, призвело до того, що цей сегмент став двигуном зростання китайського ринку електрифікованих транспортних засобів, особливо після того, як наприкінці 2022 року були припинені національні субсидії на електромобілі.

Торік продажі гібридів, що підключаються, зросли на 83%, порівнюючи з 21%-вим зростанням електромобілів, які працюють тільки на акумуляторах. Тенденція збереглася й цього року: у січні, традиційно слабкому місяці для продажу автомобілів, постачання електромобілів із акумуляторами впали на 39%, порівнюючи з груднем, у той час, як постачання гібридів, що підключаються, впали всього на 16%. Загальні продажі автомобілів впали на 14%, згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів (PCA).

За даними Китайського центру автомобільних технологій та досліджень, електромобілі з акумуляторною батареєю, як і раніше, перевершують гібриди, що підключаються, у співвідношенні понад 2 до 1. Але швидке зростання продажів гібридів викликає питання про кінцеву мету країни — перехід на повністю екологічно чистий транспорт.

Зростаюча популярність гібридів, що підключаються, також є поганою новиною для таких компаній, як Tesla, Xpeng і Nio, які виробляють тільки повністю електричні автомобілі. Їхні клієнти, здебільшого, зосереджені у великих, багатих мегаполісах, таких як Пекін, Шанхай та Шеньчжень, де водії користуються електромобілями. Жителі невеликих міст і сільської місцевості, куди виробники електромобілів хотіли б проникнути, схоже, надають перевагу доступнішим варіантам і більшому радіусу дії.

У 2023 році BYD продала 3 мільйони автомобілів, причому на гібриди, що підключаються, припадає трохи менше половини від загального числа. BYD розробляє свою гібридну платформу DM-i, що підключається, майже 20 років. Четверте покоління, яке запущене у 2021 році, стало справжнім хітом, допомагаючи BYD стати автомобільним брендом, що найбільше продається в Китаї минулого року. В останньому кварталі компанія також випередила Tesla і стала найбільшим у світі виробником електромобілів.

«BYD є домінуючим гравцем — у неї є зброя, якої немає у Tesla, і це гібрид, що підключається», — говорить Біл Руссо, колишній виконавчий директор Chrysler, який зараз є головним виконавчим директором Automobility — консалтингової компанії, що базується в Шанхаї.

Японські автовиробники також програють. Попри те, що вони були піонерами гібридних технологій, такі компанії, як Toyota Motor та Nissan Motor, не приділяли особливої уваги гібридам. Популярні в Японії гібриди оснащені двигуном внутрішнього згоряння плюс електродвигуном, що допомагає підвищити економію палива. Їх не можна заряджати від електромережі, і вони не підпадають під дію місцевих субсидій чи податкових пільг у Китаї. Toyota пропонує в Китаї понад 20 гібридних моделей і всього два гібридні автомобілі з модулем, що підключається, повідомляється на її вебсайті.

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Ще одним автовиробником, який отримав вигоду з використання нових технологій, є Li Auto, чиї моделі, здебільшого, є електромобілями зі збільшеним пробігом, автомобілі на батареях із бензиновим двигуном, який включається для підзарядки акумулятора, коли він розряджається. Очікується, що 26 лютого пекінський виробник стане першим із трьох великих китайських виробників електромобілів, випередивши Xpeng і Nio, які опублікують річний прибуток за 2023 рік, коли продажі зросли на 182% — до 376 тис. автомобілів.

Вплив на екологію

Хоча гібриди, що підключаються, є екологічнішими, ніж бензинові автомобілі, їх зростаюча популярність може затримати запланований перехід Китаю на транспорт із нульовим рівнем викидів. Гібрид, що підключається, виділяє в середньому близько 4800 фунтів (2177 кілограмів) вуглекислого газу на рік, порівнюючи з 6900 фунтами для гібрида і 12 500 фунтами для бензинового автомобіля.

За даними Міністерства енергетики США, у той час, як електромобілі з акумуляторними батареями мають нульові викиди у вихлопну трубу, внаслідок їх використання може бути викинуто близько 2700 фунтів вуглекислого газу на рік, залежно від джерела електроенергії, яке заряджає автомобілі.

У посібнику для індустрії електромобілів, опублікованому в 2021 році, Пекін припускав, що електрифіковані автомобілі, включаючи гібриди, що підключаються, складуть 25% продажів нових автомобілів до 2025 року, 90% із яких повинні припадати на електромобілі з акумуляторами. Мета в 25% була досягнута у 2022 році, але, за даними PCA, на електромобілі з акумуляторами сьогодні припадає 66% продажів електрифікованих автомобілів, а решта припадає на гібриди, що підключаються.

Іларія Маццокко, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, каже, що впровадження електромобілів — це процес взаємодії споживачів, виробників та уряду.

«Я думаю, що це свого роду гра, в якій деякі міста можуть продовжувати коригувати політику і віддавати пріоритет електромобілям на акумуляторах перед гібридами, що підключаються», — каже експерт. «Але оскільки компанії пропонують надійні та доступні варіанти, споживачі, зазвичай, реагують. Існує попит на гібриди, що підключаються».

Ван Сінь, автодилер у Цзянсу, каже, що помітив зростання інтересу до гібридів, що підключаються. Кількість запитів на гібриди, що підключаються, і електромобілі приблизно однакова, але інтерес до гібридів, що підключаються, зосереджений на деяких популярних моделях, в той час, як люди переглядають різноманітніший асортимент суто електричних транспортних засобів.

«Коли вони запитували про гібридні автомобілі, їх найбільше цікавили ціна та витрата палива окремих моделей, але клієнти, зазвичай, починали з якогось спільного питання про електромобілі з акумуляторною батареєю, такого як безпека та запас ходу, коли вони брали до уваги такий тип автомобілів», — каже він.

Популярність гібридів, що підключаються, — це не так вже й погано, тому що, за словами Білла Руссо з Automobility, це етап на шляху до впровадження електромобілів на акумуляторах.

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«Можливо, неможливо подолати весь шлях на інший берег річки за один крок. Гібриди, що підключаються, знаходяться на стороні електромобілів. Звичайний гібрид знаходиться на боці двигуна внутрішнього згоряння», — каже він. «Гібрид, що підключається, був розроблений для того, щоб дати традиційній автомобільній промисловості, [навколо якої] обертається безліч інвестицій і робочих місць, можливість відчути свій шлях через річку, ступивши на цей камінь».