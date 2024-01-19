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19 січня 2024, 11:30

Як змінилися ціни на вживані авто в Україні та які моделі обирають автовласники

Впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані автомобілі сукупною вартістю понад $25,5 млрд. Найвищі цінники встановлювали продавці у Києві та Київській області, найдешевші прайси були у Херсонській області. Які моделі авто зустрічалися найчастіше в оголошеннях про продаж і які — найсуттєвіше зросли у ціні минулого року, проаналізував Інститут досліджень авторинку, на основі даних агрегатора Automoto.ua. «Мінфін» обрав головне.

Торік українці розмістили в інтернеті майже 3 млн оголошень (2 млн 974 тис.) про продаж легкових автомобілів.

Скільки авто продавали українці

Торік українці розмістили в інтернеті майже 3 млн оголошень (2 млн 974 тис.) про продаж легкових автомобілів. Із них 290 тис. опублікували у січні, що так і залишилося рекордом минулого року. Найменш активним (як і у 2022 році) став квітень — 218,2 тис. оголошень. Завершився рік із підсумком 220,4 тис. активних оголошень у грудні, що на 24% менше, ніж було на його початку — у січні.

Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів у 2023 році склала $25,5 млрд. Найбільший за сукупною вартістю масив оголошень спостерігався у жовтні, тоді пропонували машин на майже $2,5 млрд. Найменше насичення ринку пропозиціями торік було у лютому (1,8 млрд). Загалом, у середньому, українці щомісяця пропонують до продажу вживаних легковиків вартістю понад $2,1 млрд.

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Де найчастіше продавали авто та за якою вартістю

Найбільше оголошень у 2023 році було розміщено у Київській області та місті Києві (сумарно 524,6 тис.), Дніпропетровській (254,8 тис.) та Львівській (246 тис.) областях. Найменше — у Херсонській (10,2 тис.), Луганській (16,4 тис.) та Донецькій (60,5 тис.) областях.

Найдешевшими (за середньою вартістю) легковики були у Херсонській ($2 900), Донецькій ($3 000), та Миколаївській ($4 000) областях, найдорожчі — у Києві та Київській області ($7 600), Львівській ($7 000) та Волинській ($6 500) областях.

Сукупна вартість машин найбільшою була також у столиці та Київській області ($6,56 млрд), Львівській ($2,45 млрд) та Дніпропетровській ($2,07 млрд) областях, найменша — у Херсонській ($49 млн), Луганській ($153 млн) та Донецькій ($327 млн) областях.

Рейтинг регіонів України за кількістю оголошень продажу авто (2023 рік)

Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700. Цей показник на початку року становив $4 800, а наприкінці — $6 000. Сумарне зростання за 12 місяців склало 9,1%, що є доволі вагомим значенням. Проте, не всі легковики подорожчали однаково.

Є пряма залежність від віку — машини старше 15 років фактично не змінили своїх цін. Натомість, чим менший вік автомобіля, тим стрімкіше зростала середня ціна на нього. Пояснюється це браком нових автомобілів, які згодом мали б поповнювати вторинний ринок, та невеликими обсягами імпорту легковиків із-за кордону, які, щонайменше, удвічі (а то й утричі) відстають від попиту.

Також зросли середні ціни на вживані кросовери, завдяки загальному зростанню попиту на цей вид легковиків, та автомобілі зі США, яких зараз прибуває обмаль, і здебільшого без найдоступніших варіантів, які імпортувати невигідно через збільшення ціни доставки таких машин.

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Які моделі подорожчали найбільше

Серед 10 найпопулярніших моделей автомобілів в Україні з початку року найбільше подорожчали Audi A6, Volkswagen Golf та BMW 5 Series. У відсотковому вираженні їх ціни зросли на 26,3%, 22,9% і 16,9% відповідно. У грошовому вираженні середня ціна цих автомобілів зросла на понад $1 000.

Жодна з моделей з цього списку не подешевшала. Навпаки, ціни на ВАЗ-2106 та Daewoo Lanos залишилися незмінними, хоча мали б зменшитися через зростання віку цих моделей.

  1. Volkswagen Passat: $7 200, +10,8%, +$700
  2. Skoda Octavia: $7 450, +11,2%, +$750
  3. Volkswagen Golf: $5 900, +22,9%, +$1 100
  4. Daewoo Lanos: $2 500, 0%, $0
  5. Renault Megane: $6 700, +3,9%, +$250
  6. BMW 5 Series: $6 900, +16,9%, +$1 000
  7. BMW 3 Series: $6 000, +9,1%, +$500
  8. ВАЗ-2106: $750, 0%, $0
  9. Opel Astra: $5 200, +13%, +$600
  10. Audi A6: $7 200, +26,3%, +$1 500

Фіксація, а тим паче, зростання середніх цін — явище аномальне для відкритих ринків. Однак, оскільки наш ринок перебуває в частковій ізоляції (обмежений імпорт, низькі обсяги продажів нових авто), зароджуються процеси, притаманні закритим ринкам, на кшталт Куби, де на ходу вимушено підтримуються легковики віком 40−50 років, при цьому попит на дефіцитний персональний транспорт призводить до невідповідного характеристикам та якості цих автомобілів зростання цін на нього, які можуть в рази перевищувати вартість аналогічних моделей в інших країнах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 січня 2024, 11:33
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Вот подперло старого Васадзе!!!
Уже металлоломом торгует!
А при «пете» такие были перспективы!
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