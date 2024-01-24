Гроші не допомогли: як Саудівська Аравія провалила виробництво електрокарів

Ер-Ріяд витратив мільярди, намагаючись стати світовим центром електромобільної промисловості. Вже у 2026 році країна має виробити 150 тис. електромобілів. Проте, торік із імпортних комплектуючих тут було зібрано лише 800. Про причини провалу розповідає Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

У рамках ширшого плану наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана, який ставить завдання відв'язати економіку країни від нафти та створити нові робочі місця, королівство інвестувало не менше $10 млрд в американську компанію Lucid Motors, створило власний автобренд Саудівської Аравії Ceer та побудувало завод виробництва електромобілів.

Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії обсягом $700 млрд поставив собі за мету виробляти 500 тис. електромобілів щороку до 2030 року. Ціль на 2026 рік — 150 тис. авто.

Проте, до грудня 2023 року єдиний автомобільний завод королівства, відкритий у вересні минулого року, зібрав близько 800 автомобілів на основі комплектів, поставлених із Арізони.

Важко залучити партнерів

Саудівській Аравії у минулому не вдавалося залучити автомобілебудівників. Японська Toyota відхилила угоду у 2019 році, пославшись на високі витрати на робочу силу, відсутність місцевих постачальників та маленький внутрішній ринок.

Зараз у світі популярна тенденція енергетичного переходу та відмова від авто, які працюють на брудному для екології паливі. Але саме нафта — сировина для бензину та дизелю — десятиліттями фінансувала економіку Саудівської Аравії.

«Країна зіткнеться з величезною конкуренцією з боку авторитетних промислових підприємств і ланцюжків поставок, що склалися», — сказав глобальний аналітик EY з передового виробництва та мобільності Гаурав Батра. «Багато що має змінитися, перш ніж ця галузь набуде форми і справді стане зоряною».

Китай домінує у новому ланцюжку поставок, а також у виробництві електромобілів. Китайська BYD стала найбільшим у світі виробником електромобілів, обігнавши Tesla наприкінці минулого року, хоча закон США про зниження інфляції, метою якого є інвестиції у створення економіки з низьким рівнем викидів вуглекислого газу, може спрямувати десятки мільярдів доларів на виробництво електромобілів.

Для Саудівської Аравії однією з найбільших труднощів є залучення виробників автокомпонентів — від автомобільних дверей до двигунів — коли немає значної власної промисловості, яка могла б запропонувала внутрішні поставки.

Вітчизняний виробник електромобілів Ceer, спільне підприємство PIF та тайванської компанії Foxconn, планує розпочати випуск до 2025 року, але завод ще не побудовано.

Джерело Reuters, знайоме з Ceer, повідомило про низьку ймовірність того, що компанія зможе випустити авто в експлуатацію до 2026 року.

Взяли занадто високу планку

Аналітики також скептично поставилися до попередніх результатів.

«Ми не віримо у такі високі (саудівські) показники виробництва, тому що такий високий рівень внутрішнього виробництва потребуватиме значного експорту з регіону», — сказала експерт S&P Global Mobility Тетяна Христова. «Це можливо, але ми не бачимо, щоб це сталося в межах нашого горизонту прогнозування».

У жовтні південнокорейський виробник автомобілів Hyundai та PIF оголосили про створення спільного підприємства, яке побудує завод для виробництва двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів, а потім уже разом із Lucid та Ceer створить кластер заводів у Джидді.

Цього буде недостатньо, щоб переконати «виробників оригінального обладнання провести локалізацію», — вважає Тетяна Христова. Ceer купуватиме компоненти у німецького BMW, включаючи акумулятори — найдорожчу частину електромобіля.

Глобальний віцепрезидент Lucid Фейсал Султан у грудні заявив агентству Reuters, що Саудівській Аравії потрібна присутність критично важливих постачальників, і її завод у Саудівській Аравії займається лише повторним збиранням автомобілів, що були раніше зібрані та перевірені на якість на майданчику компанії в Аризоні.

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Підхід компанії, який полягає у збереженні ланцюжка поставок і виробництва автомобілів у Сполучених Штатах, може спонукати інші компанії створити підприємства зі вторинного складання, щоб отримати доступ до прибуткових саудівських стимулів для локалізації, — сказав керівник саудівського автовиробничого сектору.

Але це може заважати розширенню місцевого виробництва, оскільки країна продовжить імпортувати автомобілі іноземного виробництва.

Виробництво стратегічного значення

На переговорах ООН щодо клімату в Дубаї у грудні майже 200 країн погодилися розпочати скорочення глобального споживання викопного палива після того, як Організація країн-експортерів нафти на чолі з Саудівською Аравією виступила проти жорсткіших формулювань про поетапну відмову від вугілля, нафти та газу.

Королівство прагне покращити свою репутацію у сфері сталого розвитку, та приділяє автомобілям Lucid чільне місце на державних конференціях.

Протягом наступного десятиліття уряд Саудівської Аравії погодився купити до 100 000 автомобілів Lucid, а Саудівський фонд промислового розвитку (SIDF) надав Lucid безвідсотковий кредит у розмірі $1,4 млрд у 2022 році для фінансування будівництва заводу.

PIF володіє 60% Lucid, і станом на серпень 2023 року інвестував у компанію щонайменше $5,4 млрд.

«Я не думаю, що Lucid — це проєкт, в який вони (PIF) вплуталися, щоб отримати більший прибуток… Це, радше, стратегічні відносини. Розвиток автомобільної екосистеми в королівстві — це величезна перемога для них», — сказав Султан.

Минулого року офіційні особи Саудівської Аравії заявили, що сподіваються, що королівство стане центром виробництва та постачання акумуляторів для електромобілів.

Але для цього йому потрібна сировина, зокрема, літій, який, як повідомив віцеміністр промисловості та мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід бін Салех Аль-Мудайфер, був одним із металів, які королівство прагнуло виробляти, хоча про запаси не було оголошено.

Роберт Вілт, генеральний директор гірничодобувної компанії Maaden, яка підтримується PIF, сказав, що спроби витягти літій із солоної води знаходяться на пілотній стадії.

«У нас у королівстві розвивається автомобільна промисловість, яка потребуватиме матеріалів для акумуляторів для електромобілів. Ми, мабуть, не знайдемо цього вчасно, оскільки заводи будуються, тому нам доведеться виходити на вулицю та добувати їх», — сказав Вілт.

Експерти кажуть, що, якими б не були перешкоди, Саудівська Аравія має фінанси, щоб їх подолати.

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«Я не скидаю з рахунків PIF, тому що за ними стоїть величезний обсяг ресурсів», — сказав Енді Палмер, колишній генеральний директор Aston Martin. Він також був головним операційним директором у Nissan, де займався запуском Nissan Leaf, одного з перших електромобілів масового виробництва.

«Гроші можуть вирішити практично все, але це буде набагато більше грошей, ніж усі думають спочатку», — сказав Палмер.