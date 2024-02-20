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20 лютого 2024, 9:01

НБУ затвердив нового голову правління Sense Bank

Нацбанк затвердив головою правління націоналізованого Sense Bank Олексія Ступака, відібраного раніше наглядовою радою фінустанови на цю посаду за підсумками конкурсу. Про це повідомляє пресслужба Sense Bank.

Нацбанк затвердив головою правління націоналізованого Sense Bank Олексія Ступака, відібраного раніше наглядовою радою фінустанови на цю посаду за підсумками конкурсу.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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Що відомо

Зазначається, що Ступак має 21-річний досвід роботи в корпоративному банківському секторі провідних українських банків.

«Свою банківську кар'єру він розпочав у 2002 році в АТ «Правекс Банк», де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами. З 2008 року по 2019 рік він обіймав керівні посади у АТ «Креді Агріколь Банк» (Україна). Олексій має ґрунтовний досвід роботи в корпоративному сегменті української банківської системи, у тому числі у сфері трансформації бізнес-процесів.

Читайте: У Сенс Банку обрали голову правління

У червні 2019 року Олексій Ступак приєднався до команди Sense Bank у якості директора з корпоративного бізнесу, і до сьогодні обіймав посаду Директора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

30 грудня 2023 року Наглядова рада державного Сенс Банку обрала головою правління Олексія Ступака.

22 липня уряд і НБУ завершили процедуру націоналізації Сенс Банка (раніше Альфа-Банк). Головою правління призначили Дмитра Кузьміна, але через три тижні він звільнився. Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку була призначена заступниця голови правління Олена Зубченко.

«Мінфін» писав, що частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку збільшилась до 53,2% за чистими активами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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