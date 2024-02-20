НБУ затвердив нового голову правління Sense Bank

► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що Ступак має 21-річний досвід роботи в корпоративному банківському секторі провідних українських банків.

«Свою банківську кар'єру він розпочав у 2002 році в АТ «Правекс Банк», де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами. З 2008 року по 2019 рік він обіймав керівні посади у АТ «Креді Агріколь Банк» (Україна). Олексій має ґрунтовний досвід роботи в корпоративному сегменті української банківської системи, у тому числі у сфері трансформації бізнес-процесів.

Читайте: У Сенс Банку обрали голову правління

У червні 2019 року Олексій Ступак приєднався до команди Sense Bank у якості директора з корпоративного бізнесу, і до сьогодні обіймав посаду Директора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

30 грудня 2023 року Наглядова рада державного Сенс Банку обрала головою правління Олексія Ступака.

22 липня уряд і НБУ завершили процедуру націоналізації Сенс Банка (раніше Альфа-Банк). Головою правління призначили Дмитра Кузьміна, але через три тижні він звільнився. Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку була призначена заступниця голови правління Олена Зубченко.

«Мінфін» писав, що частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку збільшилась до 53,2% за чистими активами.