Нацбанк порахував частку держави в банківському секторі після націоналізації Сенс Банку

Частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку (раніше Альфа-Банк ) збільшилась до 53,2% за чистими активами. Про це йдеться у новому Огляді банківського сектору НБУ .

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Державні банки, включно з Приватбанком, надалі становлять понад половину активів сектору — 50,2% за чистими активами, у коштах населення — 60,7% (53.2% та 65.1% відповідно з урахуванням Сенс Банку).

Регулятор зазначив, що дещо зросла частка приватних банків за чистими активами — на 0.7 в. п.

Загалом в Україні станом на середину серпня 2023 року нараховується 64 банки, з них 5 державних. Найбільший серед них — державний Приватбанк, на який припадає 22,4% чистих активів банківського сектору і 36% депозитів. Для порівняння: частка Сенс Банку становить 3,0% та 4,4% відповідно.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова правління Сенс Банку Дмитро Кузьмін подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова рада Сенс Банку прийняла його відставку.