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30 грудня 2023, 15:01

У Сенс Банку обрали голову правління

Наглядова рада державного Сенс Банку обрала головою правління Олексія Ступака. Про це повідомляє пресслужба Сенс Банку.

Наглядова рада державного Сенс Банку обрала головою правління Олексія Ступака.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

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«Відбір відбувся із залученням міжнародно визнаної експертної рекрутингової компанії Odgers Berndtson. В рамках ретельного відбору було розглянуто понад 30 кандидатів», — йдеться в повідомленні банку.

Ступак приступить до виконання обов'язків голови правління після погодження його кандидатури Національним банком України.

Хто такий Олексій Ступак

В Сенс Банку зазначили, що Олексій Ступак має 21-річний досвід роботи в банківському секторі, зокрема в корпоративному бізнесі провідних українських банків.

Свою банківську діяльність він почав у 2002 році в Правекс Банку, де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами.

З 2008 року займав керівні посади у Креді Агріколь Банку.

До команди Сенс Банку приєднався у червні 2019 року. Зокрема, Олексій обіймав посаду директора з корпоративного бізнесу, після перейшов на посаду куратора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу, яку обіймає і до сьогодні.

Нагадаємо

22 липня уряд і НБУ завершили процедуру націоналізації Сенс Банка (раніше Альфа-Банк). Головою правління призначили Дмитра Кузьміна, але через три тижні він звільнився. Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку була призначена заступниця голови правління Олена Зубченко.

«Мінфін» писав, що частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку збільшилась до 53,2% за чистими активами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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