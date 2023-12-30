У Сенс Банку обрали голову правління

Наглядова рада державного Сенс Банку обрала головою правління Олексія Ступака. Про це повідомляє пресслужба Сенс Банку.

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«Відбір відбувся із залученням міжнародно визнаної експертної рекрутингової компанії Odgers Berndtson. В рамках ретельного відбору було розглянуто понад 30 кандидатів», — йдеться в повідомленні банку.

Ступак приступить до виконання обов'язків голови правління після погодження його кандидатури Національним банком України.

Хто такий Олексій Ступак

В Сенс Банку зазначили, що Олексій Ступак має 21-річний досвід роботи в банківському секторі, зокрема в корпоративному бізнесі провідних українських банків.

Свою банківську діяльність він почав у 2002 році в Правекс Банку, де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами.

З 2008 року займав керівні посади у Креді Агріколь Банку.

До команди Сенс Банку приєднався у червні 2019 року. Зокрема, Олексій обіймав посаду директора з корпоративного бізнесу, після перейшов на посаду куратора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу, яку обіймає і до сьогодні.

Нагадаємо

22 липня уряд і НБУ завершили процедуру націоналізації Сенс Банка (раніше Альфа-Банк). Головою правління призначили Дмитра Кузьміна, але через три тижні він звільнився. Тимчасово виконуючою обов’язки керівника банку була призначена заступниця голови правління Олена Зубченко.

«Мінфін» писав, що частка держави в банківському секторі України після націоналізації Сенс Банку збільшилась до 53,2% за чистими активами.