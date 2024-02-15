Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни — Reuters

Україна відмовилася остаточно виключити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається, що банк дійсно планує залишити рф. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб залишити росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.

Крім того, у листі українська сторона вказує, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.

«Графік продажу відсутній… залишається незрозумілою, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати», — йдеться у листі українських офіційних осіб.

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«Райффайзен мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати тимчасові рамки виходу з росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів», — йдеться у повідомленні.

Також чиновники також висловили стурбованість схемами надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов'язковою в росії.

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Нагадаємо

23 березня 2023 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.