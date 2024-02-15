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15 лютого 2024, 14:01

Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни — Reuters

Україна відмовилася остаточно виключити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається, що банк дійсно планує залишити рф. Про це повідомляє Reuters.

Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути рф.

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Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб залишити росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.

Крім того, у листі українська сторона вказує, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.

«Графік продажу відсутній… залишається незрозумілою, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати», — йдеться у листі українських офіційних осіб.

Читайте: Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

«Райффайзен мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати тимчасові рамки виходу з росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів», — йдеться у повідомленні.

Також чиновники також висловили стурбованість схемами надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов'язковою в росії.

Читайте: НАЗК внесло Raiffeisen Bank до списку спонсорів війни

Нагадаємо

23 березня 2023 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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