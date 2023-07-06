Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної рф війни проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на троє джерел, знайомих із позицією австрійської групи, пише Бізнес.Цензор.

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Позиція банку

Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків у росії, під тиском європейських регуляторів обіцяв до вересня відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платежі для сотень російських компаній. Однак Австрія та RBI опираються виконанню цих обіцянок у надії, що війна в Україні скоро закінчиться, розповіли співрозмовники Reuters.

Джерела агентства додали, що австрійські чиновники намагаються посилити захист RBI від тиску у Європі та США, називаючи тиск саме на австрійську групу несправедливим та перевіряючи рішучість Заходу ізолювати москву.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських офіційних осіб зазначили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

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Водночас RBI досі не представив свій план виокремлення російського бізнесу або виходу з рф наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє співрозмовників, що робить малоймовірним виконання обіцянок керівництва банку у визначений строк.

Джерела агентства стверджують, що після подачі такого плану банк чекатиме його схвалення ЄЦБ, що може зайняти місяці. Крім того, для виходу RBI з росії знадобиться схвалення центрального банку росії, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента рф Владіміра Путіна.

Один із співрозмовників повідомив Reuters, що російська влада чітко дала зрозуміти RBI, який має близько 2600 корпоративних клієнтів у росії, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб російський банк австрійської групи продовжував працювати, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Офіційний представник RBI запевнив, що австрійська група зберігає плани про продаж або відокремлення свого банку в росії та має намір скоротити свій російський бізнес. Ще один співрозмовник тепер пояснює, що пошук покупців на російський «Райффайзен банк» ускладнився після спроби бунту терористичної організації «Вагнер».

Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтона і передав дані про російські трансакції в санкційний орган США — Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, повідомили Reuters троє людей, які знають про розслідування.

Один із них сказав, що ця інформація становить загрозу, якщо будуть виявлені порушення санкцій. Raiffeisen заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію з обміну активів в Росії та Австрії.