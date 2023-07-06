Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 липня 2023, 16:36 Читать на русском

Raiffeisen Bank International відмовляється йти з росії, чекає на завершення війни — ЗМІ

Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної рф війни проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на троє джерел, знайомих із позицією австрійської групи, пише Бізнес.Цензор.

Австрійська група Raiffeisen Bank International відкладає виконання обіцянок піти з росії, сподіваючись на швидке завершення розв’язаної рф війни проти України.
Фото: finbalance.com.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Позиція банку

Raiffeisen (RBI), найбільший із західних банків у росії, під тиском європейських регуляторів обіцяв до вересня відокремити свій російський бізнес, який забезпечує платежі для сотень російських компаній. Однак Австрія та RBI опираються виконанню цих обіцянок у надії, що війна в Україні скоро закінчиться, розповіли співрозмовники Reuters.

Джерела агентства додали, що австрійські чиновники намагаються посилити захист RBI від тиску у Європі та США, називаючи тиск саме на австрійську групу несправедливим та перевіряючи рішучість Заходу ізолювати москву.

Незважаючи на те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька австрійських офіційних осіб зазначили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

Читайте:НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни

Водночас RBI досі не представив свій план виокремлення російського бізнесу або виходу з рф наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє співрозмовників, що робить малоймовірним виконання обіцянок керівництва банку у визначений строк.

Джерела агентства стверджують, що після подачі такого плану банк чекатиме його схвалення ЄЦБ, що може зайняти місяці. Крім того, для виходу RBI з росії знадобиться схвалення центрального банку росії, міністерства фінансів і, у разі продажу, навіть президента рф Владіміра Путіна.

Один із співрозмовників повідомив Reuters, що російська влада чітко дала зрозуміти RBI, який має близько 2600 корпоративних клієнтів у росії, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб російський банк австрійської групи продовжував працювати, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Офіційний представник RBI запевнив, що австрійська група зберігає плани про продаж або відокремлення свого банку в росії та має намір скоротити свій російський бізнес. Ще один співрозмовник тепер пояснює, що пошук покупців на російський «Райффайзен банк» ускладнився після спроби бунту терористичної організації «Вагнер».

Raiffeisen також стикається з тиском з боку Вашингтона і передав дані про російські трансакції в санкційний орган США — Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, повідомили Reuters троє людей, які знають про розслідування.

Один із них сказав, що ця інформація становить загрозу, якщо будуть виявлені порушення санкцій. Raiffeisen заявив, що дотримується санкцій і співпрацює з OFAC.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію з обміну активів в Росії та Австрії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+74
bonv
bonv
6 липня 2023, 16:52
#
Хана репутації - хана банку! За раша кораблем!
+
+15
Rubi0
Rubi0
6 липня 2023, 18:35
#
Расскажите это Швейцарии которая хранит активы всех режимов во все времена
+
0
promanchenko
promanchenko
6 липня 2023, 18:45
#
Бред)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 липня 2023, 19:10
#
«
Хана репутації - хана банку! За раша кораблем!»

Что-то на 80% американского и европейского бизнеса никак не сказалось на репутации то, что они остались в РФ.

В чем уникальность Райфа, что именно на его репутации скажется, а на остальных нет?
+
0
krv77
krv77
6 липня 2023, 18:31
#
Они там счас бабло гребут… Им некогда выходить.
50% комиссия при переводе валюты.
+
0
kingcity
kingcity
6 липня 2023, 18:31
#
Бабло рішає всьо ((.
+
0
Ranet
Ranet
6 липня 2023, 18:43
#
В качестве протеста qwerty отказывается слушать классическую музыку, жрать «Моцарт» с марципаном и пить Егермейстер 🤣
+
0
D3N
D3N
6 липня 2023, 19:11
#
Он уже написал что с понедельника начнут блокировать карты Raiffeisen банка и закрываться отделения.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
6 липня 2023, 19:07
#
«Raiffeisen Bank International отказывается уходить из россии, ждет завершения войны «

Так же как и 80% американского и европейского бизнеса . Райф тут ничем не лучше , ничем не хуже .
Так, что по фигу ушел или нет. . Он такой же как и все
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Lolik1837, zevs1 и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами