Електрокар, як хлібопічка: коли мода на ці автомобілі згасне і ринок обвалиться

Ціла низка проблем, із якими стикається ринок електромобілів, може спровокувати обвал цієї індустрії та повернення до авто з двигунами внутрішнього згорання. Чому це відбувається і завдяки чому ринок ще тримається, розповів ексдиректор із економічної політики в Білому домі за Президента Джорджа Буша-молодшого Тодд Бухгольц. «Мінфін» публікує ключові тези.

Ринок тримається на дотаціях

На початку 1990-х років поважні американські яппі та жителі передмість, що вийшли на пенсію, купували електричні хлібопічки — їх продажі досягли 4 млн штук. Проте, ця мода швидко пішла на спад.

Новоявлені пекарі-аматори виявили, що для наповнення металевої форми точною кількістю борошна, яєць, дріжджів та солі потрібно набагато більше грошей та часу, ніж для прогулянки до найближчої крамниці. Чи не є електромобілі такими ж хлібопічками нашого часу?

Попри підприємницький дар засновника Tesla Ілона Маска, а також мільярди доларів державного субсидування електромобілів, споживачі воліють їздити на бензоколонки і заправлятися там за п'ять хвилин, аніж переробляти гаражі та відчайдушно шукати станції підзарядки на парковках торгових центрів.

За даними компанії JD.Power, 21% публічних станцій заряджання автомобілів не працюють. Споживачі починають уникати електромобілів, і цей вибір вплине не лише на автомобільну промисловість, а й на американсько-китайські відносини, бюджети штатів та ціни на сировинні товари.

Свідчень цього зсуву стає більше. Компанія Hertz, яка у 2021 році з помпою купила 100 тис. машин Tesla, розвернулася на 180 градусів і списала третину електромобілів, що призвело до зменшення прибутків на $245 млн. Обіцянка Hertz купити 175 тис. електромобілів GM, найімовірніше, не буде виконана.

За межами багатих районів, мешканці яких стежать за модними тенденціями, споживачі проходять повз електромобілі, купуючи гібриди і бензинові авто.

У четвертому кварталі 2023 року продаж електромобілів збільшився лише на 1,3%. За даними компанії Edmunds, електромобілі простоюють на стендах дилерів на три тижні довше, ніж бензинові машини. Електромобілі Mercedes Benz EQS стоять на стендах по чотири місяці, тому фінансовий директор компанії нещодавно зізнався, що цей ринок «досить брутальний».

Споживачі уникають електромобілів, навіть попри цінову війну, під час якої Ford, Tesla та GM знизили ціни на ці машини в середньому на 20%. Це призвело до збитків Ford у розмірі $36 тис. із кожної проданої машини.

Водночас, уряди штатів підтримують продажі електромобілів величезними субсидіями, хоча їхні бюджети вкрай дефіцитні.

Каліфорнія дає $7 тис. за кожен новий електромобіль (окрім максимально можливої федеральної податкової пільги $7,5 тиc.), хоча й звітувала про рекордний розмір дефіциту бюджету — $68 млрд. Нью-Джерсі спрямовує чек на $4 тис. покупцям електромобілів, хоча доходи штату знижуються.

Ненадійність живлення зростає

Компанії, які мали сумніви в перспективах електромобілів і зробили ставку на гібриди (наприклад, Toyota), виглядають украй проникливими. У 2023 році котирування акцій Toyota на 40% випередили котирування акцій GM. Голова Toyota Акіо Тойода, який піддавався гострій критиці ентузіастів електромобілів та аналітиків Волл-стріт, заявив, що люди, нарешті, «почали бачити реальність».

Профспілки працівників автопрому зітхнули з полегшенням, адже для випуску електромобілів потрібно на 90% менше запчастин і на 30% — людино-годин.

Усе це, звісно, не применшує винахідливість інженерів та дизайнерів електромобілів. Дивлячись на гонки смарткарів або роблячи паралельне паркування електромобілем, важко повірити, що колись ці машини зневажливо називали гольф-карами під модним брендом.

Маску дають різні характеристики (іноді нецензурні), та його машини обганяють Porsche, його ракети літають краще за ракети НАСА, а в історії з інсайдерською торгівлею він змусив ковтати пил юристів Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Однак, це не означає, що Маск завжди виграє. Крім фізики та інерції споживачів, електромобілі мають й інші перешкоди, насамперед, — збої в енергомережі.

Кількість американців, які раптом опинилися без світла, зростає, а час відключень збільшується. За даними Управління енергетичної інформації США, у 2013−2021 роках середня тривалість блекаутів подвоїлася до понад 7 год. При цьому частота блекаутів збільшилася майже на 20%.

Не дивно, що люди не хочуть прив'язувати свою мобільність до розетки в стіні. Особливо якщо згадати про сумніви в надійності відновлюваних джерел енергії (сонце, вітер), яким завжди загрожуватимуть хмари та безвітряна погода.

Ставка Китаю

Америка, звісно, не на самоті. Китайський автовиробник BYD (Build Your Dreams) за 2023 рік продав 3 млн електромобілів, тоді як Tesla — 1,8 млн. Але на хиткій китайській економіці негативно позначається зниження продажів у США.

Китайська влада та приватний сектор зробили велику ставку на виробництво акумуляторів, і на такі країни, як Зімбабве, Демократична Республіка Конго, Куба та росія, де видобуваються літій, кобальт, кадмій та інші найважливіші корисні копалини. Однак, чи буде Китай далі підкуповувати політичних лідерів Африки, якщо ціни на цю сировину впадуть?

Читайте також: 25 тис. грн із авто: з яких машин доведеться сплатити «податок на розкіш» цього року

Моду на хлібопічки у 1990-ті роки не підтримували державні субсидії, урядові рішення чи величезні знижки, які компанії надають для збільшення частки ринку. Якби все це було, тоді, мабуть, мода на хлібопічки тривала б ще декілька років.