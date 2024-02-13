25 тис. грн із авто: з яких машин доведеться сплатити «податок на розкіш» цього року

Власники дорогих автомобілів цього року отримають податкові повідомлення про необхідність сплати транспортного податку. Телеграм-канал «Податки фізосіб та ФОП» розповів , за які саме моделі доведеться платити цей податок і яка його сума.

Що таке транспортний податок?

Транспортний податок — це різновид місцевого податку на майно.

Платниками податку є, зокрема, фізичні особи, які мають у власності легкові автомобілі, що, відповідно до чинного податкового законодавства, визначені об'єктами оподаткування.

Об'єктом оподаткування є легкові авто, які відповідають таким критеріям:

з їх року випуску минуло не більше 5 років (включно);

середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Тож у 2024 році це авто після 2019 року випуску та вартістю понад 2 662 500 грн.

Але визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у Переліку, який щорічно до 1 лютого публікує Мінекономіки.

На сайті Мінекономіки уже опубліковано перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Включає він 184 моделі, серед яких: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Як визначається вартість авто для оподаткування

Тут цікаво. Бо фактична ціна, за якою ви придбали автомобіль, немає ніякого значення.

Визначальною є вартість такої моделі, яку платник податку не рахує самостійно. Проводиться розрахунок за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженою постановою Кабінету міністрів.

Для того, щоб отримати орієнтир вартості авто для цілей оподаткування транспортним податком, можна скористатись калькулятором на сайті Мінекономіки. Чому отримати орієнтир? Бо саме Перелік є головним критерієм. Тож, якщо автомобіль включено до Переліку, податок треба платити.

Щодо калькулятора — це зручний інструмент для того, щоб зрозуміти, наскільки вартість вашого авто відхиляється від порогового значення до оподаткування, бо сам Перелік вартості не містить.

Який розмір податку

Ставка податку фіксована — 25 тис. грн на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню.

Тому розмір транспортного податку ніяк не залежить від вартості автомобіля. Але є нюанс, платити треба до початку місяця, що настає за місяцем, в якому автомобілю виповнюється 5 років.

Тож, у разі спливу п'ятирічного віку, легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період із 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 років.

А якщо ви придбали автомобіль посеред року, то податок сплачується пропорційно лише за місяці, коли авто було у вашій власності, починаючи з місяця, у якому виникло право власності.

Які терміни для сплати податку

До 1 липня фізособам, які мають відповідні авто у власності, повинні розіслати податкові повідомлення-рішення щодо сплати 25 000 грн податку. Терміни сплати транспортного податку — протягом 60 днів після отримання повідомлення-рішення.

Підставою для сплати вважається вручене податкове повідомлення-рішення. Реквізити для сплати податку будуть вказані у повідомленні.

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А тут, власне, детальний перелік моделей авто, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році.