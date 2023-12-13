Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна

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Маяки МВФ

Навесні в програмі МВФ було 19 маяків, а на початку літа їх кількість зросла до 23. В грудневому меморандумі з'явилося 12 нових маяків.

12 нових структурних маяків для України

До кінця лютого 2024 року:

Уряд має знайти додаткові податкові і неподаткові доходи у розмірі мінімум 0,5% ВВП, щоб внести відповідні зміни до бюджету на 2024 рік. Це приблизно 38−40 млрд грн.

До кінця березня 2024 року:

Внести зміни до процесуального кодексу щодо раціоналізації справ або питань, які розглядаються в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів.

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До кінця червня 2024 року:

Реформування Бюро економічної безпеки. Необхідно ухвалити новий закон про БЕБ із чітким мандатом і сферою повноважень щодо розслідувань, відповідно до передової практики, зосереджуючись на великих економічних злочинах. Мають бути створені правові основи діяльності БЕБ в частині підбору керівництва та персоналу. У законі має бути дотримано існуюче розмежування слідчих повноважень БЕБ та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Визначити обсяг заборгованості та оцінити фінансовий стан компаній централізованого теплопостачання за допомогою кабінетної перевірки авторитетною аудиторською фірмою, у тому числі шляхом відокремлення заборгованості до та після лютого 2022 року.

До кінця липня 2024 року:

Підготувати оцінку ефективності податкових пільг, включно з їх витратами для бюджету, щоб мати єдиний підхід до реформ.

Ухвалити закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти центральних органів державної влади (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність. Йдеться про створення нового суду замість ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

До кінця серпня 2024 року:

Розробити політику державної власності ДП, дивідендну політику та стратегію приватизації.

До кінця вересня 2024 року:

Визначити основні державні компанії, які сильно постраждали від війни, і підготувати огляд потенційних фіскальних і квазіфіскальних витрат.

Завершити зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та опублікувати його звіт.

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До кінця жовтня 2024 року:

За допомогою технічної допомоги МВФ провести діагностичний огляд довоєнної політики та практики середньострокового бюджетного планування (MTBF), щоб виявити ключові слабкі місця та працювати над посиленням стратегічного бюджетування, використовуючи процеси управління державними фінансами (PFM) знизу вгору, щоб отримати більше детальні потреби у витратах і вартість нових державних послуг.

До кінця грудня 2024 року:

На основі результатів дорожньої карти щодо розробки процедур державного інвестиційного менеджменту (PIM) прийняти постанову уряду з планом дій і графіком, який передбачає чіткий зв’язок між MTBF та капітальними видатками, включаючи пріоритети реконструкції та визначаючи роль Мінфіну як захисника.

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