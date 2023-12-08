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8 грудня 2023, 18:02

Україна виконала всі структурні маяки МВФ, які були потрібні для виділення нового траншу

Україна виконала низку вимог щодо реформ, які дозволять отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Україна виконала низку вимог щодо реформ, які дозволять отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Фото: slovoidilo.ua

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«Вже у понеділок (11 грудня) ми чекаємо позитивного рішення Ради МВФ і схвалення виділення траншу нам приблизно $900 млн. А до МВФ привʼязано багато іншого фінансування», — зазначив Железняк.

За його словами, також буде опубліковано оновлену програму МВФ. Там з’явиться близько 12−13 нових маяків.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що рада директорів МВФ розгляне питання про другий перегляд програми розширеного фінансування EFF та виділення третього траншу у розмірі SDR664 млн (близько $880 млн за поточним курсом) для України 11 грудня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Criptor82
Criptor82
8 грудня 2023, 19:31
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За менш нiж мiльярд доларiв ми вiдновили перевiрки бiзнесу, повернули штафнi санкцii для платникiв податкiв, пiдняли тариф на свiтло. А скоро 12 нових маякiв))
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