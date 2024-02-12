Курс долара та євро 12-16 лютого: чому тиск на гривню посилиться

Середина лютого на валютному ринку України мине досить активно та динамічно. Закінчиться період «боковика» за парою євро/долар на зовнішніх ринках, і невелика корекція долара та євро після нещодавніх січневих ралі на українському валютному ринку. Ризики турбулентності на нашому ринку збільшуються. Причому як через економічні, так і через політичні та військові чинники.

По-перше, апогею досягло напруження у суспільстві навколо додаткової мобілізації. Відповідний законопроєкт уже ухвалено у першому читанні. До другого читання депутати обіцяють доопрацювати найпроблемніші та спірні його статті.

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Адже спекуляції окремих політиків довкола можливості арешту банківських рахунків та інших обмежень прав розпорядження майном для ухилянтів точно не йдуть на користь ані Україні, ані її людям, ані банківській системі.

Тому сподіватимемося, що найрадикальніші «нововведення» будуть до другого читання пом'якшені. Принаймні, так стверджують і самі депутати, і посадовці Нацбанку. Але, щоб там не говорили представники влади, доки не з'явиться остаточна версія закону із загальноприйнятими, логічними та чесними для всіх груп суспільства правилами мобілізації, невизначеність із правилами її проведення побічно «тиснутиме» і на валютний ринок.

По-друге, негативно впливає на ситуацію (і на фронті, і на фінансовому ринку) пробуксування з наданням військової та фінансової допомоги Україні з боку США:

Нашим військовим не вистачає боєприпасів та озброєння, що провокує ворога посилювати тиск у зоні бойових дій.

Невизначеність в обсягах та графіку американської фінансової допомоги звужує можливість для маневру нашому Міністерству фінансів та Нацбанку. Мінфіну такий розклад подій поки що не дозволяє планомірно фінансувати всі соціальні та інші бюджетні витрати з обрієм планування навіть у 3−6 місяців і більше.

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НБУ змушений постійно коригувати плани пом'якшення валютних обмежень, тактику та політику проведення валютних інтервенцій, прогнози щодо ЗВР тощо. Крім того, в умовах війни основним споживачем бюджетних коштів став державний сектор, від ефективності роботи якого дедалі більше залежать макроекономічні показники України. Тому бюджетні проблеми з фінансуванням загрожують погіршенням прогнозів практично за всіма статтями — від рівня інфляції до ВВП та обороноздатності.

Все це негативно впливає на настрої всіх учасників валютного та фінансового ринку країни, та психологічно провокує розхитування ситуації навколо курсу.

Зниження ЗВР України за січень майже на $2 млрд — до $38,525 млрд — за нинішніх щоденних обсягів міжбанку в межах до $200 млн — поки що не критично ані для Нацбанку, ані для Мінфіну, ані для самих учасників торгів. Але якщо через скорочення західного фінансування ця тенденція збережеться ще протягом 2−3 місяців, Нацбанку доведеться зменшити активність валютних інтервенцій на міжбанку.

Що, зі свого боку, провокуватиме девальваційні тенденції для гривні на валютному ринку. Тож питання обсягів та графіків отримання західної фінансової допомоги стає дедалі гострішим, і будь-яка інформація щодо отримання чи нового відтермінування фінансової допомоги істотно впливатиме на поведінку учасників торгів та курсоутворення.

Крім того, традиційно на поведінку курсу євро в Україні вплине поведінка пари євро/долар на зовнішніх ринках. Минулого тижня після різкого просідання євро 5 лютого спостерігався «бічний» тренд.

Цього тижня ситуація дещо зміниться на економічних новинах щодо Євросоюзу та США, що суттєво вплине на пару євро/долар, і, відповідно, на курс євровалюти в Україні:

13 лютого, вівторок, — вийде цілий блок даних щодо інфляції в США;

14 лютого, середа, — будуть озвучені дані щодо ВВП, зайнятості та промислового виробництва в Єврозоні;

15 лютого, четвер, і 16 лютого, п'ятниця — з'являться американські новини з роздрібних продажів, первинних заявок із безробіття, промислового виробництва, індексу цін виробників та індексу споживчих настроїв. Ці дані здатні серйозно «розгойдати» пару євро/долар.

Крім того, наступного понеділка, 19 лютого, Штати відзначають Президентський день (на честь Джорджа Вашингтона, першого президента США). Американські банки не працюватимуть, тому український міжбанк за доларом працюватиме на умовах постачання валюти ТОМ, що не є цікавим для багатьох місцевих компаній.​

Вони намагатимуться провести свої основні операції за доларом або цього тижня у четвер-п'ятницю (15−16 лютого), або перенесуть вже на наступний вівторок, 20 лютого. Це суттєво змінить динаміку та характер торгів наприкінці цього тижня.

Загалом, торги й надалі відбуватимуться за переваги попиту на долар над пропозицією, що змусить Нацбанк проводити інтервенції з продажу американської валюти. За моїми розрахунками, цього тижня НБУ витратить на підтримку гривні близько $240 млн — $470 млн.

На готівковому ринку цього тижня особливого курсового штилю не буде. Тенденція з перевищення обсягів купівлі населенням валюти над її здаванням в обмінники фінкомпаній та каси банків збережеться, і навіть дещо посилиться. При цьому, за моїми прогнозами, щоденне позитивне сальдо купівлі та продажу валюти громадянами не перевищить $38−70 млн, що вписується в дані Нацбанку:

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Обсяги такого перевищення залежатимуть, насамперед, від графіка отримання грошового забезпечення військовослужбовцями ЗСУ: частина цих коштів під час їх зарахування на картки витрачається на придбання ВКВ.

У результаті, цей тиждень обіцяє бути напруженим на валютному ринку, оскільки негативних факторів, що працюють проти гривні, зараз додалося. Але говорити про глобальні загрози для курсу гривні наразі було б некоректно. Адже Нацбанк практично повністю контролює ситуацію на міжбанку та має важелі впливу на всі сегменти валютного ринку. У тому числі, опосередковано, і на готівковий ринок.

Прогноз курсу долара та євро на 12−16 лютого

Міжбанк:

Долар. НБУ майже щодня виходитиме на торги з інтервенціями з продажу долара, але у невеликих обсягах. Цього цілком вистачатиме для контролю з боку регулятора за курсовим трендом.

За моїм прогнозом, котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,40 — 37,95 гривень.

Євро. Пара євро/долар цими днями, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,071 до 1,087 долара за євро з піковими коливаннями із середи до п'ятниці. Курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах 40,05−41,25 гривень.

Готівковий ринок:

Більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро. У районах із низькою конкуренцією деякі мережі обмінників розширять його до 1 гривні як за доларом, так і за євровалютою.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,35 до 38,35 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 37,60 до 38,30 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,30 до 41,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,85 до 41,85 грн.