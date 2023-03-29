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29 березня 2023, 14:29 Читать на русском

На сайті Пенсійного фонду можна купити страховий стаж. Як це зробити

Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір. Про це розказала заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська, пише Ліга.

Пенсійний фонд у середу, 29 березня, запустив на своєму порталі механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії чи збільшувати її розмір.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Сьогодні на порталі Пенсійного фонду з'явився дуже простий інструмент, який дозволяє за декілька кліків зробити страховий внесок», — розказала вона.

За її словами, механізм може бути цікавий кільком категоріям осіб:

  • людям, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівникам з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Як взяти участь

Для добровільного страхування потрібно укласти типовий договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Людина самостійно може визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Інформація про сплату внесків не потребує жодних звітів.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду України. Для незастрахованих осіб цей місяць буде зараховано до страхового стажу, для застрахованих — буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

«Якщо по договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2 000 гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться більш як на 9 000 гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії, майже на 455 гривень», — заявив фонд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+96
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
29 березня 2023, 14:36
#
Лутше уж долларов на все…
+
+26
xapyga
xapyga
29 березня 2023, 16:29
#

Cheff spakuxa Kiev
17 февраля 2023, 22:48
#
Сегодня занёс в обменник гривны… Все что были в доме…купил 8,500 у.е… по 39.80. ждать по 37… Не буду…
+
+55
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 14:57
#
Эти рогатые черти надеются,что какой-то нездоровый продаст квартиру и купит стаж,чтобы получать 3к,которых хватит разве что на подножный корм?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 15:29
#
Пацан к успеху шёл. https://antikor.com.ua/ru/amp/articles/618685-moshennik_na_pochte_v_kremenchuge_menjal_dorogie_telefony_na_majonez_i_otpravljal_obratno_prodavtsam
+
+41
Danconia
Danconia
29 березня 2023, 16:09
#
Та скільки не закидуй на рахунок в ПФ якщо ти не чиновник чи військовий, пенсія по ітогу буде мінімальна чи близька до мінімалки

варто один раз крутанути інфляцію і всі внески нічого не варті,

а згідно даних мінфіну в нас за 10 років набігає 300% базової інфляції https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/basic/ хоча воини починають вимір із 100% то може десь 200% але то були спокійе 10 річчя зараз буде турбулентність то к 2032 побачимо десь х3 замість х2


+
+11
bonv
bonv
29 березня 2023, 17:38
#
Ще треба дожити до пенсії:)))
+
+26
Studen3
Studen3
29 березня 2023, 18:20
#
Кто в данной теме профи? Интересно, или есть такой дебелизм в др странах. Чего только стоит фраза :«работникам с низкими официальными доходами, которые путём добровольных взносов могут увеличить будущую пенсию» Эти уроды залезли в карман каждой семье, на несколько поколений , через замствования от зарубежных партнеров. Налог на недвижимость, уже и землю, в разы завышены коммунальные услуги. Светило Гетьманцев прикрываясь МВФ, трындит о невозможности снизить налоги, типа так решили. Кто и с кем??? В странах , вокруг нас налоги в сумме меньньше от 1,5раза. Даже Р Ф снижает налоги у себя.
+
+11
Bookkeeper
Bookkeeper
29 березня 2023, 19:22
#
Покупать стаж в пенсионном фонде, в надежде что потом будешь получать 50−80 долларов?
Вы серьезно?

Как по мне, вкладывать в организацию у которой отрицательный баланс в 200 млрд. гривен (на 2022 г.) сомнительное мероприятие.

+
0
xsw341
xsw341
29 березня 2023, 20:08
#
Пенсионный фонд все время в долгах как в шелках, убыточный. Лучше вложиться в недвижку сдавая потом в аренду или акций зарубежных прикупить, да на худой конец просто тупа $ взять
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