Пенсія не нижче за 30% середньої зарплати протягом життя: Шмигаль розповів про заплановану реформу

У наступному році уряд запускає пенсійну реформу, а також вдруге за час великої війни проведе індексацію пенсій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі оновлення пенсійної системи.

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Основна мета

Під час засідання уряду 22 вересня, Шмигаль наголосив, що основна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.

Він додав, що разом із накопичувальною складовою, яку уряд планує запустити у 2025 році, — пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», — зазначив Денис Шмигаль.

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Бальна система

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

«Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів», — зазначив очільник уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами прем'єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.