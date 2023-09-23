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23 вересня 2023, 9:41 Читать на русском

Пенсія не нижче за 30% середньої зарплати протягом життя: Шмигаль розповів про заплановану реформу

У наступному році уряд запускає пенсійну реформу, а також вдруге за час великої війни проведе індексацію пенсій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив деталі оновлення пенсійної системи.

У наступному році уряд запускає пенсійну реформу, а також вдруге за час великої війни проведе індексацію пенсій.
Фото: pixabay.com

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Основна мета

Під час засідання уряду 22 вересня, Шмигаль наголосив, що основна мета оновлення пенсійної системи — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя.

Він додав, що разом із накопичувальною складовою, яку уряд планує запустити у 2025 році, — пенсія складатиме не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», — зазначив Денис Шмигаль.

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Бальна система

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

«Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів», — зазначив очільник уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. За словами прем'єр-міністра, це зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 вересня 2023, 10:28
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Даже тем, кто ни дня не работал…
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0
stas12345
stas12345
23 вересня 2023, 10:31
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Балы это хорошо, а где деньги будем брать на пенсии? Правильно, возьмём кредитов
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