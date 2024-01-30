Сезон подачі декларацій закінчиться 31 березня: до чого готуватися декларантам потім

Черговий етап подання щорічних декларацій обіцяє декларантам значно більше неприємностей із цілком реальними наслідками. Яких новацій варто очікувати у 2024 році декларантам і до чого готуватися, розповів Mind партнер AVELLUM, голова практики захисту бізнесу Андрій Фортуненко. «Мінфін» обрав головне.

Полювання на декларантів: чого очікувати від нового сезону

Восени минулого року парламент підтримав відновлення електронного декларування, яке було поставлено на паузу через повномасштабне вторгнення. Тож усі посадовці і народні обранці, хто добровільно не подав е-декларації за 2021−2022 роки, повинні це зробити до 31 січня 2024 року. Крім того, до 31 березня цього року треба подати декларації за 2023 рік.

Після цього розпочнеться черговий сезон полювання на декларантів (і недекларантів). Склад учасників незмінний: журналісти, антикорупційні активісти, НАЗК, НАБУ та САП. Своєрідне прев’ю до нового сезону ми бачимо в режимі реального часу просто зараз: у свіжих деклараціях уже «спливають» заміські маєтки, елітні автомобілі, коштовні прикраси та криптовалюта. Немає сумнівів, що і задекларовані, і ретельно приховані статки незабаром стануть предметом нових розслідувань.

Перед початком нового сезону завжди цікаво згадати, чим закінчився попередній. У ньому події розгорталися навколо декларацій за 2020 рік. Тоді [не]декларанти загалом відбулися лише невеликим переляком без серйозних наслідків. Попри велику кількість гучних справ, майже всі вони були закриті Вищим антикорупційним судом навесні 2023 року через сплив термінів давності.

Новий сезон обіцяє декларантам значно більше неприємностей із цілком реальними наслідками. По-перше, правила полювання змінилися. По-друге, підходи НАБУ та САП до розслідування справ про недостовірне декларування показують, що «жертв» цього разу може бути значно більше.

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Що очікує на декларантів

Спробуємо спрогнозувати п’ять визначальних факторів сезону, що чекають на нас незабаром.

Збільшення термінів давності

Тепер терміни давності становитимуть уже не два, а три роки. Якщо НАБУ і САП швидко передаватимуть такі справи до суду — цього може бути цілком достатньо, щоб встигнути притягнути декларанта до кримінальної відповідальності. Посилення покарання

За недостовірне декларування тепер можна отримати не лише штраф чи громадські роботи, а й потрапити до в’язниці на два роки. Якщо раніше в цій категорії справ запобіжні заходи, зазвичай, не обиралися, то тепер можна очікувати змін у цьому підході. Отримання доказів за кордоном

Банківської таємниці більше не існує, нерухомість та інші активи більше не можливо приховати за кордоном — це реалії сучасних розслідувань, до яких варто звикнути. Для НАБУ і САП не є проблемою отримати документи й інформацію від іноземних колег, а інколи навіть провести разом із ними слідчі дії. Широке поле уваги

Коли детективи НАБУ розслідують справу про недостовірне декларування, вони не обмежуються знахідками НАЗК. Якщо агентство знайшло незадекларований будинок і передало справу в НАБУ, детективи не зупиняться на нерухомості — проаналізують також, на чому декларант їздить і куди, з ким спілкується, скільки грошей витрачає, якими активами володіє за кордоном. Наслідки такого ретельного вивчення способу життя можуть бути цікавими й непередбачуваними. Суспільний запит на боротьбу з корупцією

Увага суспільства досить довго була прикута до боротьби за відновлення декларування. Не меншу увагу тепер привертатимуть самі декларанти та їхні декларації. Прогнозуємо, що цього року більшість перевірок НАЗК і розслідувань НАБУ починатимуться після виходу журналістських розслідувань.

Попередній сезон залишив для прокурорів, декларантів та адвокатів цілу низку відкритих питань, пов’язаних із застосуванням антикорупційного законодавства. Ми не можемо знати наперед, чи отримаємо на них відповіді. Попри це, новий сезон точно буде насиченим і цікавим. Сезон полювання майже відкрито.