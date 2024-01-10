Декларування доходів у 2024 році: що зміниться для інвесторів

Практика декларування доходів від інвестиційної діяльності в Україні слабо розвинена, але з 2024 року ситуація може кардинально змінитися. Що стане цьому причиною та на що звернути увагу інвесторам, які подаватимуть декларацію вперше, Mind розповіла співзасновниця OSA.tax, податкова радниця для юридичних і фізичних осіб Ольга Хан. «Мінфін» обрав головне.

Річ у тім, що має запрацювати міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартами CRS та CbCR — Державна податкова служба України повідомила, що вже завершила розробку програмного забезпечення для його реалізації. Тобто найближчим часом податкові органи володітимуть інформацією про фінансові рахунки фізичних осіб, які перебувають у понад 100 країнах — учасницях CRS.

Це дозволить українській податковій перевірити, чи збігаються доходи, які відображені в декларації, з фактичними доходами, які надходять на рахунки фізичних осіб. А в разі виявлення розбіжностей податкова зможе притягти фізичних осіб до відповідальності за несплату податків.

Які податки треба сплатити з інвестиційного прибутку

Інвестиційний прибуток — це дохід, отриманий від вкладу грошей в активи (цінні папери, нерухомість, бізнес тощо). Він може бути у вигляді дивідендів, відсотків або приросту вартості активу.

Будь-які прибутки оподатковується державою. В Україні фізичні особи сплачують з інвестиційного доходу два основні податки — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (1,5%).

Причому ставка ПДФО варіюється, залежно від виду інвестиційного доходу:

5% від суми дивідендів, якщо фізична особа отримала дивіденди від української компанії;

9% від суми дивідендів, якщо фізична особа отримала дивіденди від міжнародної компанії;

18% від суми прибутку, якщо фізична особа продала актив, що знаходиться за межами України, і отримала від продажу прибуток.

Щоб вперше коректно розрахувати інвестиційний прибуток для податкової декларації, потрібно враховувати низку нюансів:

по-перше, потрібно ознайомитися з Податковим кодексом України, особливо з пунктом 170.2 кодексу;

по-друге, визначити релевантний вид ставки ПДФО та додати до нього обов'язковий військовий збір (1,5%);

по-третє, керуватися принципом FIFO при розрахунку — при продажі цінних паперів першими продаються ті, які були придбані раніше;

по-четверте, враховувати курсову різницю за датою купівлі та за датою продажу активів (лише в національній валюті).

І насамкінець, враховувати комісійну винагороду, що була сплачена брокеру за його послуги. Інвестор може скористатися допомогою податкових агентів у розрахунку інвестиційного прибутку. Втім, подавати декларацію та сплачувати податки він має самостійно.

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Коли та як подавати декларацію про доходи

Декларація про майновий стан і доходи фізичної особи подається один раз на рік — цьогоріч до 1 травня 2024 року. Подати її потрібно всім фізичним особам, які отримали доходи у вигляді прибутку з продажу або отримували дивіденди впродовж 2023 року. Це можна зробити або онлайн, скориставшись електронним кабінетом Державної податкової служби, або за місцем проживання платника податків на момент декларування — у самій податковій.

Інвестори мають 4 місяці, щоб зібрати необхідні документи, порахувати інвестиційний прибуток і, власне, заповнити декларацію.

До декларації потрібно внести відомості про особу платника податків, інформацію про рухоме й нерухоме майно, а також — доходи. Інвестори першочергово мають задекларувати інвестиційний дохід, який включає позитивну різницю між вартістю купівлі та продажу активів (це можуть бути акції, облігації, опціони тощо). А також — дивіденди та інші надходження на брокерські рахунки, як-от нарахування відсотків на залишок грошових коштів або інші бонусні нарахування.

Зауважу, що в частині доходів потрібно декларувати не лише інвестиційний прибуток із фондового ринку. Варто не забувати також вказувати інші види доходів, за якими вже було сплачено податки податковими агентами в Україні — наприклад, заробітна плата, кешбеки в банківських установах, доходи з депозитів. Отримати ці дані можна в електронному кабінеті платника податків або на вебпорталі «Дія» за відповідним запитом.

Крім того, інвесторам важливо підготувати та прикріпити брокерські звіти — підтверджувальні документи, на основі яких було зроблено розрахунки. Самі ж розрахунки інвестиційного доходу можна додати за бажанням. Однак, усі документи, що прикріплюються до декларації, мають бути подані українською мовою. Тому, якщо, наприклад, брокерський звіт первинно було сформульовано іноземною мовою, краще завчасно виділити час і бюджет для його перекладу.

Додатково до податкової декларації бажано додати супроводжувальний лист. У ньому потрібно описати, які доходи отримував платник податків, а також — із якого виду діяльності. Це допоможе інспектору краще зрозуміти поточну ситуацію і знизить ймовірність направлення запиту на додаткову інформацію.

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Лайфхаки для інвесторів

Не бійтеся звертатися за роз'ясненнями з питань оподаткування до податкової чи податкового інспектора. Податкові органи зацікавлені в тому, щоб податки сплачувалися, і в разі виникнення питань мають надати всю необхідну інформацію.

Якомога більше цікавтеся своїми правами й обов'язками. Наприклад, після подачі декларації інвестору може надійти уточнювальний лист стосовно певних колізій чи питань, на які потрібно дати додаткові роз'яснення. Інвестор має знати, що впродовж 15 днів він має надати податковій обґрунтовану письмову відповідь. І таких нюансів безліч.

Тож потрібно постійно займатися самоосвітою, бути в курсі останніх податкових змін.

Важливо не лише декларувати свої доходи, а й не забувати сплачувати податки. За законодавством, інвестори мають час на сплату податків до 1 серпня 2024 року. Втім, краще не відкладати це «на останній момент» — і в день подачі декларації заразом сплатити податки. Так інвестор збереже власний час і буде впевнений, що виконав перед державою всі зобов’язання. А отже, не буде підстав для штрафів чи інших можливих санкцій.

Радимо також подати заявку на електронний документообіг із податковою, вказавши свою актуальну електронну пошту. Це заощадить час, і ви будете впевнені, що зможете вчасно відреагувати на будь-який додатковий запит від податкової служби.