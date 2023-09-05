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5 вересня 2023, 18:00 Читать на русском

Рада повернула електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій.
Фото: nazk.gov.ua

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За прийняття відповідного законопроєкту № 9534 в цілому проголосували 329 народних депутатів.

Железняк зазначив, що під час розгляду законопроєкту депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Її підтримали лише 199 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів.

Відтак, в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану. У якості винятку, декларації оприлюднюватимуть лише на прохання самого декларанта.

При цьому депутати підтримали три інші поправки:

  • № 1 — уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство;
  • № 246 — скасовує відповідальність, якщо майно було вказано у декларації, але у неналежному розділі;
  • № 277 — скасовує необхідність перевірки майна, якщо воно декларується декілька років і його вже перевірили.

Військові, які беруть участь у бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після їх закінчення або після демобілізації, завершення окупації для тимчасово окупованих територій, на яких вони перебувають, повернення до пункту постійної дислокації або на місце постійної роботи (крім ротації), а також припинення або скасування воєнного стану.

«Не впевнений, що це зарахують як виконання одного зі структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 1 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий № 9587-д про зміни у КУАП по деклараціям», — зазначив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
5 вересня 2023, 18:16
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Ой, а що ж так вони стидаються? Мабуть статки за час війни настільки зменшилися, що соромно перед виборцями?
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