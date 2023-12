Невідомий трейдер заробив на 30 монетах Solana $5,7 мільйона

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стати мільйонером користувач зміг лише за шість днів. На 30 SOL ($2200) він швидко купив 16 млрд токенів ANALOS у першу хвилину відкриття торгів у пулі ліквідності Raydium.

In just 6 days, this trader made more than $5.7M with only 30 $SOL ($2,220)!😱



A gain of over 2570x!



He spotted $ANALOS 1 хвилина після того, як оголошено trading and spent 30 $SOL ($2,220) to buy 16B $ANALOS .

Then he sold 14.5B $ANALOS для 3.45M $USDC за допомогою різних адрес за допомогою past… pic.twitter.com/jD17YOD5hJ