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27 грудня 2023, 9:27

Невідомий трейдер заробив на 30 монетах Solana $5,7 мільйона

Аналітики платформи Lookonchain розповіли, що помітили невідомого трейдера, який дуже вдало використав свої 30 токенів Solana і зміг заробити $5,7 млн.

Аналітики платформи Lookonchain розповіли, що помітили невідомого трейдера, який дуже вдало використав свої 30 токенів Solana і зміг заробити $5,7 млн.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниМільйонер за 6 днівСтати мільйонером користувач зміг лише за шість днів.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мільйонер за 6 днів

Стати мільйонером користувач зміг лише за шість днів. На 30 SOL ($2200) він швидко купив 16 млрд токенів ANALOS у першу хвилину відкриття торгів у пулі ліквідності Raydium.

Після цього протягом кількох днів щасливий трейдер продав 14,5 млрд ANALOS за $3,45 млн.

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У нього досі залишаються 1,56 млрд токенів ANALOS ($2,34 млн) на чотирьох гаманцях, якщо вірити Lookonchain.

Успіх Solana

Криптовалюта Solana продовжує сходження. Зараз актив поступається тільки таким важкоатлетам ринкової капіталізації як біткоін, ефір та стейблкоїн Tether.

Станом на 26 грудня ціна SOL наближається до $114, а ринкова капіталізація — до $48,5 млрд. Аналітики компанії CoinShares нещодавно опублікували звіт, згідно з яким за підсумками минулого тижня надходження коштів у криптовалютні фонди становило $103 млн.

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Продукти, пов'язані з Solana, значно покращили свої показники — проєкти отримали фінансування у розмірі $6 млн.

Джерело: Мінфін
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