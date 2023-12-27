Невідомий трейдер заробив на 30 монетах Solana $5,7 мільйона

Аналітики платформи Lookonchain розповіли , що помітили невідомого трейдера, який дуже вдало використав свої 30 токенів Solana і зміг заробити $5,7 млн.

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Мільйонер за 6 днів

Стати мільйонером користувач зміг лише за шість днів. На 30 SOL ($2200) він швидко купив 16 млрд токенів ANALOS у першу хвилину відкриття торгів у пулі ліквідності Raydium.

In just 6 days, this trader made more than $5.7M with only 30 $SOL ($2,220)!😱



A gain of over 2570x!



He spotted $ANALOS 1 хвилина після того, як оголошено trading and spent 30 $SOL ($2,220) to buy 16B $ANALOS .

Then he sold 14.5B $ANALOS для 3.45M $USDC за допомогою різних адрес за допомогою past… pic.twitter.com/jD17YOD5hJ — Lookonchain (@lookonchain) December 26, 2023

Після цього протягом кількох днів щасливий трейдер продав 14,5 млрд ANALOS за $3,45 млн.

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У нього досі залишаються 1,56 млрд токенів ANALOS ($2,34 млн) на чотирьох гаманцях, якщо вірити Lookonchain.

Успіх Solana

Криптовалюта Solana продовжує сходження. Зараз актив поступається тільки таким важкоатлетам ринкової капіталізації як біткоін, ефір та стейблкоїн Tether.

Станом на 26 грудня ціна SOL наближається до $114, а ринкова капіталізація — до $48,5 млрд. Аналітики компанії CoinShares нещодавно опублікували звіт, згідно з яким за підсумками минулого тижня надходження коштів у криптовалютні фонди становило $103 млн.

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Продукти, пов'язані з Solana, значно покращили свої показники — проєкти отримали фінансування у розмірі $6 млн.