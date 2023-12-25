Solana оновила річний максимум на рівні вище $115

24 грудня котирування Solana (SOL) у моменті досягли позначки $118 вперше з квітня 2022 року. За останню добу актив подорожчав на 19%, згідно з CoinGecko .

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24 грудня Solana торгувалася за $114. Капіталізація проєкту — $48,5 млрд. За останню добу обсяг торгів токеном SOL досяг $5,7 млрд.

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Усі цифрові активи з топ-10 із капіталізації перейшли до «зеленої зони». Крім Solana, за останній тиждень значне зростання продемонстрували Avalanche (+12,8%) та BNB (+12%).

У середу, 20 грудня, Solana обійшла XRP у рейтингу криптовалют із капіталізації і зайняла п'яту сходинку. У п'ятницю, 22 грудня, ринкова вартість активу перевищила показник BNB, забезпечивши проєкт четверте місце.

Два дні тому колишній глава BitMEX Артур Хейєс розповів, що продав куплені в листопаді SOL і направив прибуток до Ethereum в очікуванні зростання останнього до $5000. Він визнав, що «знов зашортив памп».