Популярність Solana в Google досягла рекордного рівня

Пошукових запитів в Google про Solana стало більше, ніж будь-коли раніше. Ця тенденція пов'язана з активним зростанням мережі, зокрема появою нових протоколів та аїрдропів. Про це пише ForkLog.

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Згідно з Google Trends, індекс популярності запиту «Solana» зріс з 34 у середині осені до 99 у грудні. Цей показник визначає, наскільки часто люди шукають інформацію про певну тему.

Інші блокчейн-проекти також користуються зараз популярністю, це мем-токен BONK, DEX-агрегатор Jupiter і NFT-маркетплейс Tesor.

Запити про біткоїн та Ethereum також зросли, але не так сильно, як Solana. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що Solana демонструє більш високі темпи зростання, ніж інші активи. Крім того, мемкоїни в мережі Solana також набирають обертів.

На момент написання новини Solana (SOL) торгується по $73,68, додавши за минулий тиждень 7,7%. SOL перебуває на шостому місці за ринковою капіталізацією з показником $31,2 млрд.

Динаміка ціни SOL за чотири місяці / Джерело: TradingView

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