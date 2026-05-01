Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
1 травня 2026, 14:05

У першому кварталі 2026 року українці витратили за кордоном майже вдвічі більше, ніж передбачав транш МВФ

Українські громадяни продовжують активно витрачати кошти за межами держави. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Тим часом як уряд готується до масштабних валютних надходжень від міжнародних партнерів для покриття бюджетного дефіциту.

Динаміка витрат українців та контроль регулятора

У першому кварталі 2026 року обсяг коштів, які українці залишили за кордоном, сягнув 2,77 мільярда доларів. Цей показник демонструє мінімальне зростання на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Окремо за березень поточного року відтік склав 963 мільйони доларів, що свідчить про збільшення витрат на 10,4% у річному вимірі. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, Національний банк України (НБУ) зберігає повний контроль над валютним ринком: регулятор утримує баланс завдяки чинним обмеженням на купівлю валюти та лімітам на транзакції з карток українських банків за кордоном.

Скорочення іноземних витрат в Україні

Протилежна тенденція спостерігається щодо витрат іноземців на території України. Протягом першого кварталу 2026 року цей показник скоротився на 1,4% і склав 0,27 мільярда доларів (з яких 93 мільйони доларів припадає на березень). Експерт пояснює таке падіння низкою об'єктивних причин: зимовим періодом, нестабільним станом енергетичної системи та регулярними обстрілами, що суттєво зменшує кількість ділових і приватних візитів до країни.

Нагадаємо, що у другому кварталі 2026 року Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
1 травня 2026, 15:31
#
«А ты не путай свою личную шерсть с государственной.»)
+
0
IrishRepublican
IrishRepublican
1 травня 2026, 16:17
#
«больше траншей, хороших и разных!»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами