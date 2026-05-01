У першому кварталі 2026 року українці витратили за кордоном майже вдвічі більше, ніж передбачав транш МВФ

Українські громадяни продовжують активно витрачати кошти за межами держави. Про це повідомляє фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Тим часом як уряд готується до масштабних валютних надходжень від міжнародних партнерів для покриття бюджетного дефіциту.

Динаміка витрат українців та контроль регулятора

У першому кварталі 2026 року обсяг коштів, які українці залишили за кордоном, сягнув 2,77 мільярда доларів. Цей показник демонструє мінімальне зростання на 0,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Окремо за березень поточного року відтік склав 963 мільйони доларів, що свідчить про збільшення витрат на 10,4% у річному вимірі. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, Національний банк України (НБУ) зберігає повний контроль над валютним ринком: регулятор утримує баланс завдяки чинним обмеженням на купівлю валюти та лімітам на транзакції з карток українських банків за кордоном.

Скорочення іноземних витрат в Україні

Протилежна тенденція спостерігається щодо витрат іноземців на території України. Протягом першого кварталу 2026 року цей показник скоротився на 1,4% і склав 0,27 мільярда доларів (з яких 93 мільйони доларів припадає на березень). Експерт пояснює таке падіння низкою об'єктивних причин: зимовим періодом, нестабільним станом енергетичної системи та регулярними обстрілами, що суттєво зменшує кількість ділових і приватних візитів до країни.

Нагадаємо, що у другому кварталі 2026 року Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

