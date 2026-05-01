НБУ встановив курси валют на понеділок: долар подешевшав, євро — подорожчало

Національний банк встановив нові курси валют на понеділок, 4 травня. Долар подешевшав на 5 копійок, а євро подорожчало на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок НБУ встановив курс долара на рівні 43,91 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у п’ятницю (43,96 грн).

Історичний максимум долара: 44,16 грн (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на понеділок становить 51,60 грн, що на 14 копійок більше, ніж у п’ятницю (51,46 грн).

Історичний максимум євро: 51,91 грн (22.04.​​​​​​26).

