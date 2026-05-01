Різкий стрибок єни: Японія сигналізує про готовність до нових валютних інтервенцій

Японська національна валюта стрімко зміцнилася після того, як головний дипломат країни з питань іноземної валюти заявив про готовність уряду до активних дій на ринку задля її підтримки. Про це повідомляє Reuters 1 травня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Несподіване зростання на тлі побоювань

У п'ятницю курс долара впав на 0,66%, досягнувши під час ранкових торгів у Лондоні сесійного мінімуму на рівні 155,60 порівняно з попередніми 157,12. Станом на 10:05 за Гринвічем показник закріпився на позначці 156,60. Така динаміка, за оцінками аналітиків, викликана знервованістю ринку після різких рухів під час торгів у четвер. Згідно з даними LSEG, вартість захисту від значних коливань курсу єни на ринку опціонів (контрактів на страхування фінансових ризиків) наблизилася до найвищого показника за місяць. Голова відділу валютної стратегії країн G10 у компанії CIBC Capital Markets Джеремі Стретч пояснив ситуацію так: ліквідність залишається низькою, і після вчорашніх подій трейдери знервовані, тому існує висока схильність до волатильності (різких цінових коливань) у парі долар-єна. За його словами, кожного разу, коли відбувається суттєвий рух єни, ринок починає активно шукати справжні причини на тлі офіційних попереджень влади.

Масштаби вливань та ризики святкового періоду

Згідно з даними центрального банку, оприлюдненими пізно ввечері у п'ятницю, Японія могла витратити на підтримку національної валюти близько 5,48 трильйона єн, що еквівалентно 35 мільярдам доларів. Це зовсім трохи менше за рекордні 36,8 мільярда доларів, витрачених під час попередньої великої інтервенції у липні 2024 року. Джерела агенції підтверджують: це перше офіційне втручання в роботу валютного ринку за майже два роки, яке дозволило єні миттєво зрости на 3% та досягти рівня 155,5 за долар, після чого курс дещо відкотився, але залишився на сильнішому боці від позначки 160, яку японська влада розглядає як критичну «червону лінію».

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма у четвер попередила про наближення «рішучих дій» і порадила журналістам тримати смартфони поруч під час святкувань. Головний валютний дипломат країни Ацуші Мімура відмовився підтверджувати факт четвергових торгів уряду, натомість наголосивши: я не коментуватиму наші подальші кроки, але нагадаю, що свята «Золотого тижня» щойно розпочалися. Урядовці побоюються спекулятивних атак саме на тлі тонкого ринку та низьких обсягів торгів під час вихідних. За даними американського регулятора, наразі спекулянти утримують найбільшу з липня 2024 року «коротку» позицію (ставку на падіння) щодо єни загальним обсягом майже 7,5 мільярда доларів. Водночас Мімура додав, що Токіо підтримує «надзвичайно тісний контакт» зі США, і обидві країни погоджуються з можливістю застосування заходів залежно від розвитку подій на ринку.

Макроекономічний тиск

Повільні темпи підвищення базових відсоткових ставок Банком Японії (BOJ) залишаються одним із ключових факторів фундаментальної слабкості національної валюти. Навіть жорсткі сигнали від регулятора у вівторок не змогли забезпечити єні тривалої підтримки, оскільки долар зміцнився на тлі очікувань, що інфляційний тиск змусить Федеральну резервну систему США утриматися від зниження своїх ставок. Додатковим тягарем став стрибок світових цін на нафту від початку війни в Ірані, адже Японія є критично залежною від імпорту енергоресурсів. Валютний стратег SMBC Nikko Securities Рінто Маруяма зазначив: єна і надалі перебуватиме під тиском через побоювання інфляції від дорогої нафти, повільні дії японського центробанку та агресивну риторику інших світових регуляторів. Реагуючи на ці виклики, Ацуші Мімура не виключив можливість державного втручання безпосередньо у ф'ючерси (контракти на майбутні поставки) на сиру нафту, підкресливши, що уряд має відповідні умови і завжди готовий діяти.